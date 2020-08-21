Руководитель САП Назар Холодницкий обнародовал приказ об увольнении по собственному желанию

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий был уволен с должности по собственному желанию.

Приказ об увольнении, подписанный генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, Холодницкий обнародовал в соцсети Facebook.

Комментируя увольнение, Холодницкий отметил, что в первую очередь стремился создать аполитичный институт, который будет служить исключительно интересам украинского закона и не станет инструментом политической борьбы.

"Именно аполитичность института стала тем первым шагом, который позволил создать качественно новый орган прокуратуры. Я не хотел и не стал для коллектива тем, кто ретранслирует указания "сверху" преследовать "плохих парней" и защищать тех "кого нужно". Моя цель заключалась в том, чтобы дать прокурорам максимальную процессуальную самостоятельность, возможность действовать по своему усмотрению и чувствовать поддержку руководства", - написал он.

Именно такой подход, уверен Холодницкий, позволил сформировать коллектив сильных и мотивированных профессионалов.

"За пять лет мне удалось создать коллектив, преданный своему делу и идее - несокрушимый, сильный и профессиональный. Это настоящие спартанцы, которые преданно служат своему народу и готовы к бескомпромиссной борьбе с коррупцией. …Сегодня дерево, которое было посажено пять лет назад дает первые плоды - коррупционеры, которые ранее были кастой неприкасаемых, получают реальные сроки", - заявил он.

Холодницкий выразил благодарность судьям Высшего антикоррупционного суда, а также коллективу САП.

"Сегодня могу с уверенностью сказать о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины выполнят свою миссию", - подчеркнул он.

"14 лет я отдал прокуратуре, из которых 5 лет своей жизни я полностью посвятил САП, о чем не жалею ни дня", - добавил он.

Срок полномочий Холодницкого как руководителя САП истекал 30 ноября 2020 года.