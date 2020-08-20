По плану Кремля. Будет ли 25 августа большая зрада, обещанная Кравчуком

Юрий Вишневский / Деловая столица

Прежде чем Ермак подпишет обязательства Украины перед Кремлем, Верховная Рада должна будет принять унизительное решение об отказе от своей позиции.

19 августа состоялся дебют Леонида Кравчука в качестве главы украинской делегации в ТКГ - Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Конечно, всех интересовало, ради чего Владимиру Зеленскому понадобилось менять во главе украинской делегации в ТКГ Леонида Кучму на Леонида Кравчука. Точнее, что же такое согласится подписать Кравчук, на что мог бы не согласиться Кучма.

Вкусная обертка и невкусное содержимое

И вот в ночь на 20 августа появилось официальное сообщение Офиса президента об очередном заседании ТКГ, состоявшемся в режиме видеоконференции. Первая договоренность, которой похвасталась Банковая, - о 20 участках разминирования. Правда, Банковая почему-то не сочла нужным уточнить, кому достанутся изъятые мины. Между тем, несколько месяцев назад представитель Минобороны Украины констатировал на брифинге: «Для минирования отдельных участков территории оккупанты используют мины, изъятые во время разминирования местности в районах отвода войск».

Дальше в сообщении ОП пошли пункты, воспринимаемые в украинском обществе, мягко говоря, неоднозначно. В частности, украинская делегация «поддержала предложения о четырех новых участках разведения сил и средств». И это после многократной информации от наших воинов о том, что на тех участках, где уже осуществлено разведение, оккупанты захватили более выгодные позиции и активно там обустраиваются.

Еще одна зрада - «украинское предприятие по водообеспечению будет продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающему на временно оккупированной территории». То есть по-прежнему вода будет бесплатно поставляться на оккупированную территорию - для нужд и населения, и оккупационной администрации, и оккупационных войск.

Обман с обменом пленными

В то же время с обменом пленными украинскую сторону опять обманули. Неделю назад Зеленский рассказал на брифинге: «Мы в ОБСЕ передали новый список, в ОБСЕ подтвердили наш список на обмен. Там около ста человек. Сейчас мы ждем с той стороны, что они передадут свой согласованный список, и потом ОБСЕ должна определиться в нашем формате, Украина - Россия - ОБСЕ, когда может технически уже проходить обмен». Тогда же Кравчук анонсировал, что на ближайшем заседании ТКГ «этот вопрос будет поставлен в полном объеме. И я думаю, не просто поставлен, а мы будем точно знать, какой обмен, даже количество людей с нашей и их стороны, которые будут обменены».

Ага-ага. 19 августа Украина осталась в том же состоянии - ожидании ответа. «Украинская сторона в очередной раз подчеркнула выполнение всех договоренностей о подтверждении списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую запрашивали участники консультаций. Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны», - говорится в сообщении Банковой. То есть мы выполнили все пожелания оккупантов, а нас в очередной раз послали ждать еще.

«Проактивный» Кравчук

Впрочем, все эти зрады уже можно назвать привычными. Они не раз случались, когда украинскую делегацию в ТКГ возглавлял Кучма. И смысл замены Кучмы на Кравчука явно заключался не в этом. Разгадка кроется в последних двух абзацах сообщения ОП:

«С целью интенсификации Минского переговорного процесса, занимая проактивную позицию, украинская сторона во время работы группы по политическим вопросам подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "Нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера".

Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении в рамках подготовки к местным выборам в Украине обращения к Верховной Раде с предложением рассмотреть вопрос о соответствии Постановления Верховной Рады «О назначении очередных местных выборов в 2020 году» Закону Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015)».

Банковая не случайно назвала позицию украинской делегации в ТКГ «проактивной». Вместо того, чтобы занимать проукраинскую позицию, то есть позицию в интересах Украины, Кравчук по поручению Зеленского занял позицию проактивную, то есть позицию в интересах активности. Да, теперь у нас активность ради активности. И это не стесняется признавать Банковая.

Раньше все называли пресловутую «формулу Штайнмайера» кремлевской хотелкой. Теперь это уже, оказывается, наша хотелка. Украинская делегация во главе с Кравчуком сама, «занимая проактивную позицию», «подчеркнула необходимость» «имплементации "формулы Штайнмайера"». И еще «проактивный» Кравчук сам, даже не дожидаясь заседания ТКГ, направил обращение к Верховной Раде с предложением пересмотреть постановление, говорящее о невозможности проведения местных выборов в ОРДЛО.

О чем умолчала Банковая

Подробности происходящего удалось узнать сайту «Главком». Он сообщил, что на 28 августа запланирована встреча советников лидеров нормандской четверки (с украинской стороны - руководитель ОП Андрей Ермак, с российской - замруководителя администрации Путина Дмитрий Козак). Также сайт обнародовал фотокопию проекта заключительного документа, который требуют принять по итогам этой встречи россияне. Директивы, которые навязываются Ермаку, унизительны: они фактически состоят исключительно из обязательств, которые должен взять на себя Киев, без каких-либо обязательств Кремля.

К содержанию этого документа мы еще вернемся, а сейчас остановимся на требовании, которое должен выполнить Киев, чтобы встреча советников 28 августа состоялась. Это - требование пересмотреть постановление Верховной Рады, говорящее о невозможности проведения местных выборов в ОРДЛО.

На 11:00 25 августа уже назначена внеочередная сессия. Правда, с другой повесткой дня, но важно то, что нардепы съедутся. И ничто не мешает Зеленскому добиться назначения еще одной внеочередной сессии, например, на 14:00 25 августа, чтобы выполнить хотелку Кремля, которую уже пообещал выполнить «проактивный» Кравчук.

Что покажет 25 августа

25 августа - это вторник, а накануне, 24 августа, Украина будет праздновать День независимости. В Киеве пройдет Марш ветеранов войны с Россией, на который съедутся тысячи участников со всех областей Украины. Наверняка многие из них захотят задержаться в столице, чтобы выразить свое отношение к возможной зраде.

Известно, что среди парламентских «слуг народа» есть немало противников дальнейших односторонних уступок Кремлю. Но можно не сомневаться, что любые шаги навстречу Кремлю поддержит ОПЗЖ. Также союзниками Банковой в этом вопросе, скорее всего, выступят группы «За будущее» и «Доверие». Не исключено, что подставит плечо и фракция «Батькивщины» (если не вся, то половина).

По-видимому, Банковая будет убеждать депутатов: мол, никакой зрады нет, мы лишь приведем постановление парламента «О назначении очередных местных выборов в 2020 году» в соответствие с формулировками Минских договоренностей. Оккупационные власти в Донецке уже заявили, что они добиваются отмены пункта 4 этого постановления.

Этот пункт гласит, что местные выборы на оккупированных территориях возможны только при условии прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии РФ против Украины, а именно: выведения всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых РФ, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины; восстановления полного контроля Украины за государственной границей Украины; разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины; восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины; обеспечения безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополя, после полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции согласно стандартам ООН и ОБСЕ.

И вот всю эту красоту, сформулированную в пункте 4 постановления, Кремль и его марионетки требуют отменить. Судя по словам Кравчука, того же будет добиваться и Зеленский.

Очевидно, это будет односторонней уступкой - и потому будет откровенным унижением Верховной Рады. Ведь Кремль со своей стороны не отменит никаких решений - хотя почему бы Зеленскому не потребовать, например, отмены указа Путина о выдаче российских паспортов в ОРДЛО. Если Верховная Рада согласится на это унижение, несмотря на позицию ветеранов, то продолжение событий может быть очень горячим.

Сценарий переноса выборов

Но дело не только в этом. Сейчас все понимают, что провести местные выборы в ОРДЛО 25 октября невозможно (технически уже нельзя успеть). Но у Зеленского есть опция под предлогом пандемии коронавируса отложить местные выборы в Украине на полгода или на больший срок. Поэтому ему нужно сохранить открытой дорогу к договоренности о проведении выборов в ОРДЛО (якобы по украинскому законодательству) одновременно с местными выборами в Украине, если они будут перенесены. Более того, эта надежда может стать для Зеленского главным мотивом переноса местных выборов (а коронавирус будет лишь предлогом). При этом Кремль, подпитывая эту надежду, будет с помощью Ермака выманивать у Зеленского все новые и новые уступки - чтобы в конце концов опять кинуть.

Что может подписать Ермак 28 августа

Впрочем, даже если сценарий переноса выборов не будет реализован, выполнение Верховной Радой кремлевских требований в любом случае станет спусковым крючком для новых зрад. Ведь, напомним, срочная унизительная уступка от Верховной Рады требуется не для какого-то конкретного результата - не для вывода оккупационных войск и не для ввода «голубых касок» ООН, а всего лишь для того, чтобы 28 августа состоялась встреча в нормандском формате на уровне советников. То есть для того, чтобы Ермак подписал там еще боле унизительные обязательства Украины перед Кремлем.

Короче говоря, зрада 25 августа нужна для того, чтобы стала возможной еще большая зрада 28 августа. Если в ТКГ в минском формате у нас демонстрирует «проактивность» (вместо проукраинскости) Кравчук, то в нормандском формате будет проявлять максимальную «проактивность» Ермак.

Согласно проекту итогового документа встречи 28 августа, Ермак должен подписаться под обязательством Украины представить к ближайшему заседанию ТКГ «проект закона Украины о внесении поправок в Конституцию Украины, предусматривающий децентрализацию в качестве ключевого элемента (с учетом особенностей ОРДЛО)». При этом представители ОРДЛО станут полноценными субъектами переговоров. Ермак должен подписаться под обязательством Украины согласовать с представителями ОРДЛО законопроекты об особом статусе ОРДЛО (с «формулой Штайнмайера»), об амнистии и о «народной милиции» (под видом которой легализуются оккупационные войска).

Подчеркнем, эти обязательства, включая «формулу Штайнмайера», выходят далеко за рамки Минских договоренностей. Хуже того, в проекте итогового документа говорится, что РФ, «используя свое влияние, будет способствовать достижению договоренностей между Украиной и ОРДЛО». То есть Украина официально признает РФ посредником, а не стороной конфликта.

Что останется подписать Зеленскому в Берлине

И лишь после «согласования Украиной и ОРДЛО всех правовых аспектов политического урегулирования конфликта», говорится в проекте документа, будет проведен саммит нормандской четверки на высшем уровне. То есть лишь тогда настанет черед сольного выступления Зеленского. Он будет демонстрировать «проактивность» перед Путиным, Меркель и Макроном в Берлине.

А мир на Донбассе - его так и не будет, как и не будет реинтеграции ОРДЛО. Будет лишь официальное оформление Зе-властью войны на Донбассе как «внутриукраинского конфликта». В ОРДЛО будут проведены выборы для легализации оккупационной администрации, затем оккупационные войска превратятся в «народную милицию», и вдобавок мы будем должны содержать все это царство террора из нашего госбюджета.

