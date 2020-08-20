Финансовые новости
- |
- 20.08.20
- |
- 19:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Россия на ТКГ «жестко продавливает» политическую субьективизацию временно оккупированных территорий - Гармаш
17:30 20.08.2020 |
В ходе заседания Трехсторонней контактной группы 19 августа Россия "жестко продавливала" политическую субьективизацию временно оккупированных территорий Украины и уже открыто начала говорить о так называемой "делегации ОРДЛО", несмотря на то, что представители ОРДЛО не являются членами ТКГ,
Как заявляет привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш, все действия России, в том числе и перемирие, направлены только на то, чтобы "узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира".
"Вчера на ТКГ это было особенно заметно. Они уже открыто говорят о "делегации ОРДЛО", хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и соответственно не могут иметь в ней никакой делегации. В ТКГ есть лишь приглашенные Российской делегацией (Москва постыдилась даже сделать их членами делегации РФ). Тем более недопустима занятая Россией позиция наблюдателя, а не участника процесса, заявления о том, что она "примет любое консенсусное решение между делегациями ОРДО-ОРЛО и Украиной"", - пишет Гармаш на странце в Фейсбуке.
По словам журналиста, очевидного противоречия Минским соглашениям не замечают ОБСЕ и западные партнёры, а ради возможности мирного диалога и поддержки западных стран Украина это дипломатично принимает.
При этом Гармаш добавил, что не имеет оснований не доверять руководству украинской делегации в ТКГ и Офису президента, и не может утверждать, что Украина поддаётся давлению, поэтому призвал не делать скоропалительных выводов.
"Но, глядя на откровенно хамское поведение той стороны, блокировавшей конструктивный диалог, и исходя из опыта последних политических уступок в виде решения о "Консультативном совете" и "Формулы Штайнмайера", у меня есть основания переживать, как бы в погоне за тактическими победами, мы не пришли к стратегическому поражению", - отметил он.
В то же время журналист подчеркнул, что все сказанное – это его личная позиция: как участника переговоров, гражданина Украины и жителя Донбасса.
"Еще раз: дело не в тексте Минских соглашений, - они могут стать основой компромисса, - дело в методах и формах, которые Россия использует, пытаясь заставить нас принять ее извращённую трактовку этого текста. Дело в тактике ее, так называемого, "диалога". "Диалога", когда тебя не слышат, "диалога" не с теми, кто реально принимает решения. …Обращаюсь к ОБСЕ и западным партнерам. Если вы действительно хотите мирного диалога, а не создания почвы для реального гражданского конфликта, не закрывайте глаза на то, что Минский процесс превращен в фарс. Если ТКГ - это Россия Украина и ОБСЕ, то диалог должен вестись между членами ТКГ, а не аватарами РФ из Донецка и Луганска, которые ничего не решают, а потому и не отвечают за свои действия", - написал Гармаш.
Как сообщалось, 19 августа глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета безопасности ООН 2202 (2015 г.).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россия на ТКГ «жестко продавливает» политическую субьективизацию временно оккупированных территорий - Гармаш
|Еще один «подарок» от ГБР. Есть ли судебные перспективы у нового дела против Порошенко
|Бюджет с разрывом: 1,5 млрд грн в день надо одалживать Минфину до конца года. Все плохо?
|Скандал вокруг Ермака и «вагнеровцев». Топ-5 нестыковок в оправданиях власти
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Подарок Кличко и Порошенко. Как Верещук вляпалась в «секту Путина»
|Какой должен быть RAB-тариф для облэнерго, Или как не сделать олигархов богаче
|Зеленский уволил начальника разведки, чтобы отмазать Ермака от полиграфа, — Бутусов
|«Хороший коронавирус» и «плохая ЦИК». Решится ли Зеленский на отмену выборов
|Это заразно. Как Кравчук следом за Зеленским увидел мир в глазах Путина
|Отмена книг учета для ФОПов. «Перемога»? Далеко не все так однозначно
Это интересно
|Aston Martin представил «бондовские» Vantage и DBS Superleggera
|Porsche Cayenne GTS получил спортивный выпуск. Его разрабатывали четыре года
|США ужесточают ограничения на доступ Huawei к технологиям и микросхемам
|Первый электрокар Cadillac окажется дешевле Tesla, Audi и Jaguar
|Европейцы не получат новые Bronco
|Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛО
|Google откажется от сервиса видеосвязи Duo в пользу Meet