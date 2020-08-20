Россия на ТКГ «жестко продавливает» политическую субьективизацию временно оккупированных территорий - Гармаш

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Россия на ТКГ «жестко продавливает» политическую субьективизацию временно оккупированных территорий - Гармаш

17:30 20.08.2020 |

Политика

 

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы 19 августа Россия "жестко продавливала" политическую субьективизацию временно оккупированных территорий Украины и уже открыто начала говорить о так называемой "делегации ОРДЛО", несмотря на то, что представители ОРДЛО не являются членами ТКГ,

Как заявляет привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш, все действия России, в том числе и перемирие, направлены только на то, чтобы "узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира".

"Вчера на ТКГ это было особенно заметно. Они уже открыто говорят о "делегации ОРДЛО", хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и соответственно не могут иметь в ней никакой делегации. В ТКГ есть лишь приглашенные Российской делегацией (Москва постыдилась даже сделать их членами делегации РФ). Тем более недопустима занятая Россией позиция наблюдателя, а не участника процесса, заявления о том, что она "примет любое консенсусное решение между делегациями ОРДО-ОРЛО и Украиной"", - пишет Гармаш на странце в Фейсбуке.

По словам журналиста, очевидного противоречия Минским соглашениям не замечают ОБСЕ и западные партнёры, а ради возможности мирного диалога и поддержки западных стран Украина это дипломатично принимает.

При этом Гармаш добавил, что не имеет оснований не доверять руководству украинской делегации в ТКГ и Офису президента, и не может утверждать, что Украина поддаётся давлению, поэтому призвал не делать скоропалительных выводов.

"Но, глядя на откровенно хамское поведение той стороны, блокировавшей конструктивный диалог, и исходя из опыта последних политических уступок в виде решения о "Консультативном совете" и "Формулы Штайнмайера", у меня есть основания переживать, как бы в погоне за тактическими победами, мы не пришли к стратегическому поражению", - отметил он.

В то же время журналист подчеркнул, что все сказанное – это его личная позиция: как участника переговоров, гражданина Украины и жителя Донбасса.

"Еще раз: дело не в тексте Минских соглашений, - они могут стать основой компромисса, - дело в методах и формах, которые Россия использует, пытаясь заставить нас принять ее извращённую трактовку этого текста. Дело в тактике ее, так называемого, "диалога". "Диалога", когда тебя не слышат, "диалога" не с теми, кто реально принимает решения. …Обращаюсь к ОБСЕ и западным партнерам. Если вы действительно хотите мирного диалога, а не создания почвы для реального гражданского конфликта, не закрывайте глаза на то, что Минский процесс превращен в фарс. Если ТКГ - это Россия Украина и ОБСЕ, то диалог должен вестись между членами ТКГ, а не аватарами РФ из Донецка и Луганска, которые ничего не решают, а потому и не отвечают за свои действия", - написал Гармаш.

Как сообщалось, 19 августа глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета безопасности ООН 2202 (2015 г.).
 

ПО РУБРИКАМ

16:40 НБУ ввел процедуру пересмотра решений о признании лица владельцем существенного участия банка

13:26 Доллар 20 августа не показывает определенной динамики к иене и евро в отсутствие факторов к риску

12:51 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 19.08.20

12:32 Индексы АТР 20 августа упали в пределах 4% из-за желания уйти от риска

12:26 Справочный курс гривны 20 августа понижен на 8,34 коп до 27,4943 грн/$1

11:08 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 20.08.2020

10:52 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.08.20

10:42 Остаток средств на корсчетах банков 20.08.20

10:37 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 19.08.2020

09:21 Цена на золото 20 августа продолжает снижаться после выхода протокола ФРС США

08:24 Объем биткоинов на биржах приблизился к двухлетнему минимуму

07:38 Фондовые индексы США 19 августа снизились после того, как S&P 500 накануне достиг рекордного уровня закрытия

19.08 НБУ на 4-м аукционе своп процентной ставки удовлетворил заявки 6 банков на 5 млрд грн под 6,5%

19.08 Депозитные ставки для физлиц 19.08.20

19.08 НБУ обязал банки с 1 сентября информировать клиентов о кредитных лимитах их банковских карточек

• дальше…

15:51 Еврокомиссия договорилась с четвертым разработчиком вакцины от коронавируса

12:39 Алексей Навальный госпитализирован с подозрением на отравление

11:52 США хотят восстановить санкции ООН против Ирана и грозят России и Китаю

19.08 Трамп опубликовал записи Деркача

19.08 Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионажа

19.08 Во Франции маски для лица стали обязательными на работе

19.08 ЕС и Великобритания возобновили переговоры о последствиях «Брекзита»

19.08 Трамп одобрил покупку TikTok компанией Oracle

19.08 Япония рассматривает проект «плантаций» биомассы для энергетики

19.08 Трамп отложил переговоры с Китаем по торговле

19.08 В Германии стартовал проект с базовым доходом, будут платить 1433 евро ежемесячно

17.08 Виталий Портников: У белорусов и украинцев один выбор, между свободой и войной

17.08 Украина прекращает соглашение с Россией о торговых представительствах

17.08 Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛО

17.08 Турция отказывается идти на уступки в конфликте с Грецией

• дальше…

18.08 В Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки

17.08 Мобильные операторы расширили сеть 4G в киевском метро

14.08 В Киеве с 17 августа усилят карантинные ограничения, – Кличко

13.08 Минздрав Украинв запустит е-больничные в 2021 году – замминистра

12.08 Кабмин одобрил законопроект о замене паспортов на пластиковые карточки

10.08 Bolt без согласования разместил пункты проката электросамокатов — Кличко

06.08 Госбюджет за 2 месяца видеофиксации нарушений правил ПДД получил 72,3 млн грн

06.08 «Укравтодор» до 2025 г. планирует построить 2,9 тыс. км цементобетонных дорог

06.08 Всемирный банк рекомендует строить цементобетонные дороги - Криклий

03.08 Ужесточение карантина: УЗ закрыла продажу билетов в Луцк, Тернополь и обратно

31.07 Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен

30.07 Решение Кабмина: вместо бэби-боксов деньги на товары в спецмагазинах

29.07 Кабмин одобрил «пилот» по внедрению единого э-билета на транспорт

28.07 Зеленский ввел временный безвиз для китайских туристов

23.07 Киевсовет освободил от паевого взноса объекты «Укрбуда»

• дальше…

18:21 По плану Кремля. Будет ли 25 августа большая зрада, обещанная Кравчуком

17:30 Россия на ТКГ «жестко продавливает» политическую субьективизацию временно оккупированных территорий - Гармаш

13:36 Еще один «подарок» от ГБР. Есть ли судебные перспективы у нового дела против Порошенко

09:58 На заседании ТКГ согласованы четыре новых участка разведения сил и 20 участков разминирования на Донбассе

08:51 Скандал вокруг Ермака и «вагнеровцев». Топ-5 нестыковок в оправданиях власти

19.08 Сумасшедшая попытка переиграть всех: Зачем Тимошенко помогает Зеленскому и Медведчуку мочить Порошенко

19.08 Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 25 августа

19.08 Суд закрыл дело против экс-министра Омеляна в связи с окончанием срока давности

19.08 В НАБУ и САП пояснили причины промедлений в деле хищения денег из «Укрнафты»

19.08 Подарок Кличко и Порошенко. Как Верещук вляпалась в «секту Путина»

18.08 Зеленский уволил начальника разведки, чтобы отмазать Ермака от полиграфа, — Бутусов

18.08 «Хороший коронавирус» и «плохая ЦИК». Решится ли Зеленский на отмену выборов

18.08 Это заразно. Как Кравчук следом за Зеленским увидел мир в глазах Путина

17.08 Зеленский ввел в состав СНБО Кондратюка, Шевченко, Стефанишину и Уруского

17.08 Суд заочно арестовал экс-министра Злочевского

• дальше…

17:00 Доход Alibaba Group в прошлом квартале составил 21,8 млрд долларов, чистая прибыль — 6,6 млрд долларов

12:13 Салон нового Mercedes-Benz S-Класса полностью раскрыт до премьеры

10:58 Apple стала первой компанией в США стоимостью свыше 2 трлн долларов

19.08 Трамп одобрил покупку TikTok компанией Oracle

19.08 Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer и старого Edge

19.08 Владельцев VR-гарнитур Oculus обяжут завести аккаунт в Facebook

18.08 Использовавшаяся в шестой раз ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink

18.08 Aston Martin представил «бондовские» Vantage и DBS Superleggera

18.08 Porsche Cayenne GTS получил спортивный выпуск. Его разрабатывали четыре года

17.08 США ужесточают ограничения на доступ Huawei к технологиям и микросхемам

17.08 Первый электрокар Cadillac окажется дешевле Tesla, Audi и Jaguar

17.08 Европейцы не получат новые Bronco

17.08 Google откажется от сервиса видеосвязи Duo в пользу Meet

14.08 Hyundai представил «спортивную» Elantra N Line

14.08 Fortnite удалили из Google Play и App Store

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно