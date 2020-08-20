Еще один «подарок» от ГБР. Есть ли судебные перспективы у нового дела против Порошенко

Денис Сарбей / Деловая столица

Бывший народный депутат Андрей Артеменко решил поработать в качестве орудия против лидера "Европейской солидарности": он подал иск о незаконном лишении его гражданства при участии пятого президента.

О том, что против Петра Порошенко и бывшего генпрокурора Юрия Луценко открыли очередное уголовное дело, на этот раз - из-за лишения гражданства бывшего народного депутата Андрея Артеменко, на своей странице в Facebook сообщил партнер адвокатского объединения AVER LEX Виталий Сердюк, ранее защищавший Виктора Януковича. Он заявил, что уголовное производство начато Государственным бюро расследований еще 11-го августа, и кроме Порошенко и Луценко в деле также фигурируют чиновники Госмиграционной службы (ГМС).

По словам Сердюка, предмет дела состоит в том, что в апреле 2017 года тогдашний генпрокурор Юрий Луценко, представители Миграционной службы, Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины и лично действующий на тот момент президент Петр Порошенко "за несколько дней осуществили незаконное лишение гражданства Украины Андрея Артеменко". При этом украинские паспорта депутата были аннулированы в момент его поездки в США, что не позволило ему вернуться обратно в Украину. Как утверждает Сердюк, "сама процедура лишения гражданства, была проведена с явными нарушениями", так как профильная комиссия вообще не рассматривала дело по сути, а представление Госмиграционной службы якобы готовилось "впопыхах", всего 1 день.

За более чем три года, прошедших со времени лишения Артеменко гражданства, многие уже успели позабыть, что бывший "радикал" прославился отнюдь не этим иницидентом. Он прогремел на всю Украину со своим мирным планом по Крыму, который тогда окрестили "планом сдачи агрессору". Кроме Артеменко, его соавторами выступили американец российского происхождения Феликс Сейтер, признавшийся в причастности к мафии, и доверенное лицо президента Трампа, адвокат Майкл Коэн.

Суть мирного плана этой троицы состояла в том, что нужно наладить отношения с Россией, причем ценой беспрецедентных уступок. Фактически в обмен на выведение российских войск из оккупированного востока Украины Артеменко сотоварищи предлагали украинским избирателям на референдуме ответить на вопрос, стоит ли отдавать России Крым в аренду на 50 или 100 лет. То есть фактически обменять одну часть Украины (Крым) на другую часть Украины (Донбасс), что явно попахивало госизменой. Естественно, в Украине из вменяемых политиков план никто не поддержал, от Артеменко открестились в Радикальной партии, а позже, после лишения Артеменко гражданства, Высший админсуд вслед за ОАСК признал действия властей законными. Не удержались "на волне" и Саттер с Коэном, которых во время скандала о российских связях Трампа с ног до головы облили дурно пахнущим компроматом.

Но вернемся к нынешнему иску бывшего народного избранника. Защита Артеменко уверена, что дело имеет сильную судебную перспективу, - впрочем, она просто обязана так говорить. Вместе с тем независимые эксперты также считают, что во время лишения Артеменко гражданства имели место нарушения со стороны руководства государства.

В частности, управляющий партнер АО "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский обращает внимание на то, что Артеменко лишили гражданства в соответствии со ст. 19 Закона "О гражданстве Украины", согласно которой одним из оснований для лишения гражданства является добровольное вступление совершеннолетним лицом в гражданство другого государства, но сделано это было с нарушением процедуры. По его словам, усматривается нарушение ст. 25 Конституции Украины, в которой речь идет о том, что гражданин не может быть лишен гражданства и права его сменить, и состав уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины - "служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия".

Впрочем, адвокат пятого президента, Илья Новиков, не согласен с такой точкой зрения, и считает дело о лишении гражданства таким же заурядным и неперспективным, как и другие производства, которые открыты в отношении Порошенко.

"Нужно отличать поданное в ГБР в интересах Артеменко заявление о якобы преступлении, и вручение подозрения. На самом деле это производство ничем не отличается от пары десятков других дел, уже заведенных ГБР - все идет по стандартной процедуре. Перспективы у дела нет, кроме того, нужно учитывать то, что Артеменко сам признавал наличие у него двух паспортов. Не нужно забывать и о том, что депутат фактически действовал в интересах России - и на это еще обратят внимание", - сказал Новиков в комментарии для "ДС".

Стоит отметить, что на сегодня ГБР расследует более 20 дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. Во всех них его процессуальный статус - свидетель, подозрение ему до сих пор не вручали. Большинство дел возбуждено по заявлениям Андрея Портнова и в основном касаются бюрократических процедур. При этом так называемое "дело о Томосе", а также дело о продаже завода "Кузня на Рыбальском" были закрыты следователями ГБР. Однозначного ответа на вопрос, развалится ли новое дело против Порошенко пока нет, но зато ясно другое - бывшие союзники парламентария из России очень обрадуются этому иску, как и тому факту, что у Андрея Портнова появился коллега по судебному преследованию ненавистного Кремлю политика.