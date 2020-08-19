Сумасшедшая попытка переиграть всех: Зачем Тимошенко помогает Зеленскому и Медведчуку мочить Порошенко

Юрій Васильченко / Depo.ua

В «Батькивщине» четко дали понять, что ради 1-2 процентов на местных выборах готовы помочь и власти, и пророссийским силам топить рейтинги партии Порошенко.

Партия Юлии Тимошенко высказала свою позицию относительно инициативы заключения Меморандума единства украинских сил. Заявление "Батькивщины" выдержано в стиле не только прошлогодних президентских выборов, когда оппоненты вешали на Порошенко всех собак, но ни одно из громких обвинений так и не получило подтверждения в ходе десятков расследований, но и в гибридной информационной рамке: партия Тимошенко - просто образец честности и патриотизма, а Порошенко - единственное зло в этой стране. К примеру, у Юлии Владимировны напоминают, что пока лидер "Батькивщины" была заключена, Петр Алексеевич работал в правительстве Николая Азарова. Однако скромно умолчали о том, как Тимошенко планировала заключить с Виктором Януковичем политическое соглашение о "ширке", в которой они поделили полномочия и даже очередность выполнения президентских функций. Убедительные доказательства этого сговора появились уже после побега Януковича и были опубликованы на сайте "Украинская правда".

Идем далее по тексту. "Батькивщина" обвиняет Порошенко в "коррупционной" покупке "Прямого" канала и преобразовании его в "худший образец политической пропаганды". Во-первых, следствие так и не нашло убедительных доказательств коррупции при покупке телеканала, поэтому это дело не передано в суд. Но у Тимошенко, похоже, чихать хотели на презумпцию невиновности, когда речь идет о возможности откусить какой-то процент от рейтинга соперников. Во-вторых, представители "Батькивщины" почему-то ходят на эфиры "Прямого". Но еще больше они ходят на эфиры телеканалов с "пула Медведчука", которые у Юлии Владимировны, видимо, считают образцом объективной журналистики.

Припомнили Порошенко и "оффшоры во время Иловайска". Однако и здесь "раздвоенность", ведь в так называемых "панамских документах" фигурировала и Юлия Тимошенко. 12 июня 1998, согласно ордеру, выданному властями Виргинских островов, в помещениях компании Mossack Fonseca провели обыски, - искали документы, связанные с Павлом Лазаренко, Юлией Тимошенко и компанией Bassington Ltd, через которую, по данным Süddeutsche Zeitung, Лазаренко мог получать деньги от бывшего премьера за содействие газовой компании, которую та возглавляла. У Тимошенко, как положено, все опровергали.

Всего несколько абзацев в заявлении "Батькивщины" посвящены обвинению Порошенко в подписании Минских соглашений. Которые, напомним, выполняет и нынешняя власть. Более того, именно при ней легализована так называемая "формулу Штайнмайера". Так в чем же "тимошенковцы" обвиняют пятого президента? Говорят: он сознательно отказался от использования механизмов Будапештского меморандума для защиты Украины. Во-первых, нет никаких механизмов, что легко поймет любой из избирателей, если не слушать популистов, а сам прочитает текст Будапештского меморандума. Во-вторых, возвращение к так называемому "Будапештскому формату" выгодно Путину, ведь его после бесстыдного нарушения территориальной целостности Украины еще и пригласят решать судьбу нашего государства.

В-третьих, в "Батькивщине" не критикуют Зеленского за выполнение Минска, а целенаправленно атакуют именно Порошенко. Вспоминают его отдых на Мальдивах, но забывают об оманском вояже Зеленского. Вспоминают о "свинарчуках" (опять же, судебного приговора по этому делу нет), и ни слова о нынешней ситуации в оборонке. Проще говоря, во всем виноват только Порошенко, поэтому с ним объединяться "Батькивщина" не будет.

Эта довольно жесткое заявление свидетельствует о четырех вещах. Первая - "Батькивщина" не будет критиковать "слуг" и Зеленского во время выборов, а топтаться по "ЕС", откусывая ее избирателей. Во-вторых, Тимошенко, как и все двадцать с лишним лет в политике, играет на короткой памяти избирателей. В-третьих, атаки "Батькивщины" на Порошенко происходят в парадигме, похожей на "ОПЗЖешную". С определенными различиями, такими как о Минских соглашениях. Так, будто заявления "медведчуковцев" и "тимошенковцев" писались в одном месте. И, четвертое - "Батькивщина" сейчас будет тянуть на себя национал-патриотическое одеяло, и конечная цель этого, похоже, чтобы объединения этих сил так и не произошло.

Однако, тактика, выбранная "Батькивщиной", выглядит как политическое "безумие": если на местных выборах партия Тимошенко поможет власти и "ОПЗЖ" уничтожать рейтинг "ЕС", то не "бело-сердечные" с их левым популизмом займут национал-патриотическую нишу. Избирателей в этой нише просто растянут между мелкими политпроектами и в конце концов сведут на обочину. Хотя, может, для этого все эти заявления и делались ...