«Хороший коронавирус» и «плохая ЦИК». Решится ли Зеленский на отмену выборов

Юрий Вишневский / Деловая столица

Чтобы отложить местные выборы на неопределенный срок под предлогом борьбы с коронавирусом, необходимо вводить чрезвычайное положение.

Банковая уверенно идет к тому, чтоб сорвать местные выборы, назначенные на 25 октября. Будут ли эти планы реализованы - это пока еще не вполне ясно. Но уже сейчас создаются возможности для отмены выборов. Этому могут помочь два механизма: коронавирусная паника и обновление Центризбиркома.

«Хороший коронавирус»

О возможном переносе выборов в местные органы власти из-за вспышки коронавируса заявил 16 августа заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24». «Обычно октябрь - это месяц начала сезона заболеваний гриппом и ОРВИ, но год от года по-разному начинается - будет ли это октябрь, или ноябрь, к сожалению, мы четко прогнозировать не будем. Все будет видно в начале октября, в середине октября», - сказал он.

Динамика числа обнаруженных случаев инфицирования коронавирусом позволяет Банковой уверенно рассчитывать на то, что этот аргумент при желании можно будет задействовать в обоснование срыва выборов. Ели взять официальные данные за последние пять недель, то увидим, что число фиксируемых за неделю новых случаев заражения удвоилось. В течение 7-13 июля было объявлено 5090 новых случаев, 14-20 июля - 5360 (рост на 5,3%), 21-27 июля - 6163 (рост на 15%), с 28 июля по 3 августа - 7502 (рост на 21,7%), 4-10 августа - 8799 (рост на 17,3%), 11-17 августа - 10863 (рост на 23,5%).

При этом в течение последних трех недель наблюдался рост примерно на 20% еженедельно. Если эти темпы сохранятся и дальше, то за предпоследнюю предвыборную неделю (имеются в виду данные, которые будут объявлены 13-19 октября) число новых случаев превысит 56 тысяч, то есть по 8 тысяч в день (сейчас пока еще менее 2 тысяч в день). Если вдобавок к этим цифрам разогнать коронавирусную панику, то перенос выборов «до полной победы над пандемией» может быть воспринят обществом с пониманием и одобрением - по крайней мере, так могут надеяться на Банковой.

«Плохая ЦИК»

Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил «Украинской правде»: «Могу подтвердить, что от людей, приближенных к Офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов комиссии. С намеками о возможных негативных последствиях в случае отказа. Возможно, я ошибаюсь и что-то неправильно понял. Но если в ближайшее время будут предприниматься попытки возбудить какие-то необоснованные уголовные производства, будут приниматься другие формы преследования или организовываться информационные кампании - тогда все станет на свои места». Диденко также подчеркнул, что «безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно накануне выборов, даже увольнение по собственному желанию - это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти».

Тут есть два аспекта: юридический и политический. Юридический заключается в том, то вообще-то такое заявление главы ЦИК должно автоматически приводить к возбуждению уголовного производства по факту давления на ЦИК. К тому же потребовать расследования давления на ЦИК могут нардепы, ссылаясь на публичное заявление Диденко о давлении на него и еще четырех членов ЦИК со стороны Офиса президента. Согласно статье 157 Уголовного кодекса, незаконное вмешательство служебного лица в деятельность избирательной комиссии или члена избирательной комиссии с использованием служебного положения с целью влияния на их действия или решения карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

Политический аспект заключается в том, что все это происходит на фоне событий в Беларуси, где народ уже вторую неделю протестует против фальсификации результатов выборов. И Зеленский стараниями руководителя своего офиса Ермака выглядит как аналог Лукашенко.

Опальный «слуга народа» Гео Лерос (напомним, он впал в немилость Зеленского после обнародования записей, компрометирующих Ермака и его брата) сообщил: «Уже вся фракция в курсе, что Ермак поручил своему заму угрожать главе ЦИК уголовными делами, чтоб последний ушел в отставку. Понимая, что рейтинг пикирует на дно, появился реальный план фальсификаций. Слава Лукашенко не дает Ермаку покоя. Он Зеленскому любит его ставить в пример, отсюда эти навязчивые идеи, чтобы президент публично отчитывал чиновников и ставил жесткие ультиматумы».

Кстати, объективных причин для отставки Диденко и всей ЦИК нет. Тем более что ЦИК обезопасилась от возможного обвинения в срыве выборов в районные советы и 14 августа таки назначила их.

По сведениям из различных источников, претензия Банковой к Диденко и еще четырем членам ЦИК заключается в том, что они своим попаданием в состав ЦИК обязаны Андрею Богдану - предшественнику Ермака на должности руководителя Офиса президента. И что эта пятерка неподконтрольна Зеленскому, хотя формально представляет «слуг народа». Если Банковая не добьется от этих пятерых, чтобы они подали заявления об увольнении по собственному желанию, она может попытаться организовать досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК. По закону о ЦИК, для принятия такого решения нужно 300 голосов нардепов. Сейчас это практически нереально. Но не так уж нереально ослабить нормы закона. То есть сначала «слуги народа» могут изменить закон о ЦИК, а затем уволить нескольких или всех членов ЦИК.

Три варианта

Есть три варианта дальнейшего развития событий. Каждый из них имеет, с точки зрения Банковой, свои плюсы. И на каком варианте остановится Зеленский - еще не ясно.

Первый вариант - провести местные выборы, как и положено, 25 октября. Тут плюс в том, что чем раньше выборы, тем меньше позора. Возможно, к 25 октября рейтинги Зеленского и его партии «Слуга народа» упадут еще не настолько сильно, чтобы это привело к электоральной катастрофе. Да и попытки Офиса президента переформатировать ЦИК говорят скорее о том, что он собирается все-таки провести выборы и обеспечить на них максимальный результат «слуг народа».

Второй вариант, противоположный первому, это отложить местные выборы на неопределенный срок под предлогом необходимости борьбы с распространением коронавируса. Тут плюсы вырисовываются только в том случае, если одновременно вводить чрезвычайное положение - а это все равно нужно будет сделать, чтобы обосновать перенос выборов. Режим чрезвычайного положения - это превосходный способ делать все, что хочется, и притом безнаказанно. В частности, можно будет полностью нивелировать влияние местных советов и мэров городов. Иными словами, этот вариант предлагает попросту обнулить местное самоуправление на неопределенный срок, вместо того чтобы пытаться честно победить на местных выборах.

Между этими вариантами есть как бы промежуточный, хотя на самом деле он самый коварный. Это - отменить местные выборы в западных и северо-западных регионах (Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области и Киев). Эти регионы отличаются самыми высокими цифрами заражения коронавирусом на 100 тысяч населения. И, по удачному для Банковой стечению обстоятельств, именно в этих регионах наиболее сильны (и за последние месяцы особенно укрепились) позиции Петра Порошенко и его партии «Европейская солидарность».

Если отменить местные выборы в этих регионах, то «слуги народа» смогут спокойно проводить избирательную кампанию в остальных областях под лозунгами типа «какая разница» или «за мир и дружбу с Россией», в надежде, что это поможет им добиться там максимального результата. А выборы в западных и северо-западных регионах можно будет провести через полгода, то есть следующей весной. И на тех выборах «слуги народа» смогут уже сменить пластинку и поднять патриотичные лозунги, в расчете, опять же, что это позволит им собрать максимальный электоральный урожай.

Возможность перейти к этому варианту у Зеленского будет вплоть до последней недели перед выборами. И все результаты соцопросов, как и все данные по распространению пандемии, будут изучаться на Банковой именно под этим углом зрения - какой вариант выгоднее. Хотя, конечно, если Ермак и Зеленский убедят друг друга в том, что они придумали самую выигрышную комбинацию, - это еще не значит, что все так и будет. Результат может получиться совсем иной.