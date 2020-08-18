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АНАЛИТИКА

Это заразно. Как Кравчук следом за Зеленским увидел мир в глазах Путина

11:34 18.08.2020 |

Политика

 Денис Сарбей / Деловая столица

Новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук транслирует весьма противоречивые тезисы накануне важной встречи.

Во вторник, 18 августа, должен начаться очередной раунд переговоров в формате Трехсторонней контактной группы, в которых возглавлять украинскую делегацию впервые будет Леонид Кравчук. Перед этим событием он довольно пространно рассказал, как представляет дальнейшие шаги Украины по Донбассу в Минске.

Во-первых, Кравчук считает, что "слабым звеном" Украины в Минске является некое налаживание контактов с украинцами, живущими в оккупации.

"Нас часто критикуют, что мы не общаемся с людьми, которые живут на неподконтрольной Украине территории, ведь мы их называем украинцами. А есть ли у нас с ними отношения? Исходя из этого президент Украины принял решение ввести в состав делегации человека, который будет этим заниматься. Они, не я, предложили это Витольду Фокину, он стал тем человеком, который будет координировать все эти дела", - сказал первый президент.

Кроме этого, он акцентировал внимание на том, что в оккупации, дескать, есть признаки гражданского общества, а журналисты и преподаватели вузов якобы должны общаться со своими коллегами с подконтрольной территории. "Есть интернет, различные формы общения, чтобы не идти, ехать и собираться. Можно создать специальную видеоконференцию. Главное, иметь желание", - добавил Кравчук.

Вне всяких сомнений, заявление о том, что мирные жители под оккупацией смогут спокойно побеседовать со своими коллегами с подконтрольной территории, звучит не первый раз. Об этом говорил и печально знаменитый Сергей Сивохо, который собирался создавать "Платформу примирения", и другие представители Зе-власти. Подобное общение рекламировали и на каналах, принадлежащих соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку. Тем не менее, ни в одной из этих инициатив не объяснялось - а как же можно наладить диалог с украинцами из оккупации, если им при этом к виску приставлен условный "Макаров" - то есть свободно и публично выражать свои мысли эти люди никак не могут. Похоже, это не волнует и Кравчука.

Во-вторых, новый глава украинской делегации в Минске заявил, что спешить с выполнением политической части договоренностей, мол, никто не будет.

"Повторяю, когда будет действительно всеобъемлющее и бессрочное перемирие, тогда можно переходить к следующему шагу. Мы не будем заявлять ничего непродуманного, чтобы люди не чувствовали, что кому-то очень хочется быстро. Зачем обманывать и говорить, что вот завтра будет мир, а его нет", - заявил Кравчук.

Тут стоит заметить, что его риторика никак не увязывается с планами Владимира Зеленского достичь быстрых результатов в переговорах по Донбассу даже ценой уступок с украинской стороны, что было продемонстрировано на последней встрече в нормандском формате. В то же время показная неспешность может быть лишь временным прикрытием для подготовки новых договоренностей, которые могут навредить Украине, и глава делегации прямо о них говорит, о чем ниже.

В-третьих, Украина готова рассмотреть и подписать новый комплекс мероприятий по безопасности, о котором на берлинской встрече с Андреем Ермаком и Алексеем Резниковым заявил Андрей Козак.

"В письме Козака было сложное предложение, но мне оно понравилось, что, мол, он не хочет быть на свадьбе танцором. Поэтому я верю в то, что этот документ (комплекс мер. - "ДС") будет конкретным, будет служить делу мира на Донбассе, а не будет ставить кого-то в неудобное положение и не будет написан таким образом, что любые шаги делаются за счет другой стороны", - говорит Кравчук.

Откуда пожилой знаток аппаратных интриг черпает свою уверенность в том, что новый документ приблизит мир на Донбассе - неизвестно. А вот то, что он не раскрыл ни одной детали из этого комплекса мероприятий - уже настораживает. Впрочем, на явную сдачу украинского суверенитета опытный политик, судя по всему, не настроен, это еще один вывод из его откровений.

В-четвертых, Кравчук утверждает, что изменение Конституции с введением в нее особого статуса Донбасса невозможно, ведь Рада откажется голосовать такие поправки.

"Я знаю, что уже три фракции ("Европейская солидарность", "Голос" и "Батьківщина") не будут голосовать. Я знаю точно, что часть даже депутатов от "Слуги народа", особенно мажоритарщиков, может не голосовать. Я уже не говорю, что содержательно это не вяжется ни с какими международными документами.. Это практически невозможно", - говорит первый президент, и тут же обращает внимание на гораздо более реальные вещи относительно Донбасса, а именно на экономику.

Итак, в-пятых, Кравчук поддерживает идею свободной экономической зоны на Донбассе. "Свободная экономическая зона предполагает особый режим инвестиций, налоговой и бюджетной систем, другой режим управления. Вместо того чтобы говорить об особом статусе или особом управлении, в свободной экономической зоне оно становится реальным. А это надо провести законом", - предлагает Кравчук.

В-шестых, Кравчук не хочет ничего менять в ситуации, сложившейся с местом встреч ТКГ, которые, правда, проводятся пока виртуально. "Я не вижу необходимости в смене места дислокации переговорной площадки. Если вдруг там будет какая-то, не знаю, как назвать, революция (вдруг, я не говорю, что будет), тогда посмотрим", - говорит первый президент.

При этом уже целую неделю в Беларуси продолжается именно то, о чем говорит Кравчук. Кроме того, 17 июля Украина еще и отозвала своего посла из Минска, что явно говорит о назревшей необходимости пересмотра места дисклокации ТКГ, банально потому, что нельзя пользоваться гостеприимством диктатора, который не слышит свой народ и запятнал свои руки кровью, для поиска неких мирных инициатив. Некрасиво получится.

Наконец, в-седьмых, глава украинской части ТКГ повторил знаменитую убежденность нынешнего президента Украины в том, что Владимир Путин, дескать, хочет мира.

"Я внимательно слушаю всех россиян: президента, министра иностранных дел, Козака, Грызлова. Я чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир. Я чувствую это. Думаю, России также надоела война, российские матери, сыновья которых гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские. Поэтому войне не может быть продолжения. Ее надо заканчивать миром", - подытожил Кравчук.

Излишне говорить, что пока мирные заглядывания в глаза президенту страны-агрессора никак на помогли закончить войну на Донбассе. Что касается ощущений убеленного сединами бывшего советского аппаратчика, то он, похоже, так и не понял, или делает вид, что не понял - России во главе с Путиным вовсе не нужен мир на Донбассе не на их условиях. Вместе с тем Леонид Макарович, кажется, не будет слишком огорчен, если достижение мира на востоке не удастся форсировать. Возможно, это повод для осторожного оптимизма.
 

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