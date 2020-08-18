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Отмена книг учета для ФОПов. «Перемога»? Далеко не все так однозначно

10:05 18.08.2020 |

Право

 Наталья Швец, адвокат Ario Law Firm / LIGA.net

Фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування першої, другої та третьої групи без ПДВ, які ведуть тільки облік доходів, були зобов'язані вручну записувати суми виручки у спеціальну книгу обліку доходів та витрат. ФОПи на загальній системі оподаткування вносили до книги обліку доходів та витрат відповідні дані про свої надходження та витрати. Вказані дані вносились до податкових декларацій фізичних осіб-підприємців.

Такі книги обліку продавались у звичайних канцелярських крамницях. Перед тим, як почати заповнення такої книги, її було необхідно зареєструвати у податковій. Така реєстрація, як правило, могла займати декілька днів.

На що чекати

Нещодавно президент України підписав ухвалений у липні 2020 року закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб - підприємців», що нарешті надає «спрощенцям» можливість побороти цей, здавалось би, архаїзм та серед іншого вести облік доходів та витрат як в паперовому, так і в електронному вигляді, у т. ч. і через електронний кабінет.

Отже, порівняємо дві редакції Податкового кодексу України - до та після відповідних змін (а саме, ст. 177 та ст. 296 ПК Україн).

Пункт 177.10 ст. 177 ПКУ до змін (наразі чинний)

Цей пункт визначає, що оподаткування доходів, отриманих фізособою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування. Пункт містить положення про те, що вказані фізичні особи - підприємці зобов'язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Форма книги обліку доходів і витрат та порядок її ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів і витрат фізичні особи - підприємці подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді. Фізичні особи - підприємці застосовують реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Пункт 177.10 ст. 177 ПКУ після змін (набуде чинності з 01.01.2021)

Ухвалений Закон викладає цей пункт у новій редакції: « Фізичні особи - підприємці зобов'язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет. Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат, та порядок ведення такого обліку визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Фізичні особи - підприємці застосовують реєстратори розрахункових операцій відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Пункт 296.1.1. та 296.1.2. ст. 296 ПКУ до змін (наразі чинні)

Що стосується фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, то, до набрання змін до Податкового кодексу України, пункт 296.1.1. ст. 296 ПКУ передбачає, що вказані фізичні особи-підприємці ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

А пункт 296.1.2., до набрання чинності відповідних положень Закону, передбачає, що платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів та витрат такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги.

Пункт 296.1. ст. 296 ПКУ після змін (набуде чинності 01.01.2021)

Ухваленим Законом цей пункт Податкового кодексу України викладено у новій редакції, яка передбачає, що ФОПи - платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів. ФОПи- платники єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення доходів та витрат. Облік доходів та витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді. Юридичні особи - платники єдиного податку третьої групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 цього Кодексу".

Здавалось би нова норма - цілком у дусі усього Закону, націленого полегшити життя малому бізнесу. Відверто кажучи, і наразі досить значна кількість ФОПів не дуже переймається веденням цього документу, вважаючи за краще сплатити доволі прийнятний штраф, аніж витрачати дорогоцінний час на бюрократичні процедури.

Разом з тим, до формулювань Закону все одно виникають питання:

- Де саме повинні робитись записи: у зошиті, у таблицях Exel?

- Чи зможе податкова якісно перевірити достовірність інформації, показники діяльності, розібратися у бізнес-процесах, якщо зміст книги формуватиметься на розсуд кожної окремої людини, а не за стандартним шаблоном? Особливо, слід враховувати той факт, що ФОПи нерідко за необережністю чи незнанням можуть знищити первинну документацію.

- А якщо все це не потрібно, адже контролюючі органи і так мають змогу звіряти дані з декларацій ФОПів та реальними надходженнями на рахунки фізичних осіб-підприємців, а враховуючи, що вже наразі розпочинається тотальне впровадження РРО для ФОПів, які працюють з готівкою, то не було б доцільніше взагалі скасувати таке поняття, як Книга обліку доходів та витрат для ФОПів?

Отже, чекаємо на те, що податковим органом будуть надані офіційні роз'яснення з цього приводу та внесено ясність у це питання. Тим більше, час на це ще є. Адже відповідно до прикінцевих положень Закону, він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім змін, серед іншого, до статті 177 та пункту 296.1 статті 296 розділу I цього Закону, що набирають чинності з 1 січня 2021 року.
 

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