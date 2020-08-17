Лайт-версия ОПЗЖ. Почему уже три четверти украинцев против «слуг народа»

Юрий Вишневский / Деловая столица

От замалчивания Зе-властью российской агрессии будут и дальше выигрывать Бойко и ОПЗЖ, пропагандирующие «дружбу и братство» с оккупантом.

Две социологические компании - Центр Разумкова и SOCIS - обнародовали результаты обширного соцопроса, проведенного 21-28 июля методом стандартизированного интервью «лицо-к-лицу» по месту постоянного проживания респондентов. Соцопрос обширен как по числу вопросов, охватывающих различные аспекты социально-политической ситуации, так и по числу опрошенных - четыре тысячи человек, хотя обычно украинские социологи ограничиваются двумя тысячами респондентов.

Мы выбрали семь самых важных, на наш взгляд, вопросов и сравнили нынешние ответы с результатами предыдущих соцопросов на те же темы. Самое интересное - это именно динамика ответов.

Недовольны развитием событий - уже 64,8%

«Если говорить в целом, как Вы считаете, события в Украине развиваются в правильном или неправильном направлении?» - на этот вопрос только 21,5% ответили, что в правильном, а 64,8% - что в неправильном направлении.

В начале прошлого лета (соцопрос Центра Разумкова и фонда «Демократические инициативы» 13-20 июня 2019 г.), вскоре после инаугурации Владимира Зеленского, впервые после 2005 г. перевес был на стороне тех, кто считал, что события развиваются правильно, - 41,3 против 35,5%.

В начале прошлой осени (соцопрос Центра Разумкова 6-11 сентября 2019 г.), когда заработали новый парламент с монобольшинством «слуг народа» и новое правительство, эйфория охватила еще большую часть украинцев: уже 57,2% считали развитие событий правильным и только 16,8% - неправильным. Но с тех пор доля недовольных выросла почти в четыре раза.

В ходе предпоследнего соцопроса (Центра Разумкова и фонда «Демократические инициативы» 3-9 июля 2020 г.) 21,5% заявили о правильном развитии событий и 60,5% - о неправильном. А согласно последнему соцопросу (21-28 июля 2020 г.) доля недовольных достигла 64,8% и уже втрое превысила долю довольных.

Нетрудно вычислить долю разочарованных: 48%. Столько украинцев за время с начала прошлой осени сменили свои оценки развития событий с позитивных на негативные. В этой цифре - интегральный эффект всех достижений (если они есть) и провалов Зе-власти.

За Зеленского - только 33,4%

В этой связи интересна динамика президентского рейтинга Зеленского. Полгода назад (соцопрос Центра Разумкова 13-17 февраля 2020 г.) за Зеленского были готовы проголосовать 40,1% (среди тех, кто намерен принять участие в голосовании и определился с выбором). За ним шли Юрий Бойко (15,3%), Петр Порошенко (13,5%) и Юлия Тимошенко (10,2%).

В ходе предпоследнего соцопроса (3-9 июля 2020 г.) было зафиксировано снижение электоральной поддержки Зеленского до 36,8%. При этом поддержка Бойко поднялась до 17,2%, Порошенко - до 15,3%, а Тимошенко - снизилась до 7,8%.

И вот согласно последнему соцопросу (21-28 июля 2020 г.) доля украинцев, готовых проголосовать за Зеленского, сократилась до 33,4% (потеря на 6,7% за полгода). Доля поддерживающих Порошенко увеличилась до 17,8% (рост на 4,3% за полгода). Бойко опустился на третье место - за него 15,7% (это на 0,4% больше, чем в феврале). За Тимошенко - 8,8% (на 1,4% меньше, чем в феврале).

Интересно сравнить нынешние данные с результатами первого тура президентских выборов 31 марта 2019 г. Тогда Зеленский получил 30,94%, Порошенко - 15,95%, Тимошенко - 13,4%, Бойко - 11,67%. Как видим, сейчас и Зеленский, и Порошенко имеют каждый на пару процентов больше поддержки, чем тогда.

Во втором туре 21 апреля 2019 г. Зеленский получил 73,22%, Порошенко - 24,45%. В ходе предпоследнего соцопроса (3-9 июля 2020 г.) респондентам было предложено «повторить» второй тур, и на этот раз Зеленского выбрали 71,5%, Порошенко - 28,5%. А последний соцопрос (21-28 июля 2020 г.) показал 68,4% за Зеленского и 31,6% за Порошенко. Если чуть огрубить цифры, то в прошлом году соотношение сторонников Зеленского и Порошенко было три к одному (три четверти к одной четверти), а сейчас - два к одному (две трети к одной трети).

За «слуг народа» - только 25,5%

Еще более стремительное падение демонстрирует парламентский рейтинг пропрезидентской партии «Слуга народа». На внеочередных выборах 21 июля 2019 г. «слуги народа» набрали 43,16%. Однако предпоследний соцопрос (3-9 июля 2020 г.) дал им только 34,1%, а последний (21-28 июля 2020 г.) - лишь 25,5%. По сравнению с прошлогодними выборами поддержка «слуг народа» сократилась на 17,7%, или в 1,69 раза.

Второе место на выборах заняла ОПЗЖ во главе с Бойко, получив 13,05%. Предпоследний соцопрос дал ей 19,1%, а последний - 18,3%. По сравнению с прошлогодними выборами поддержка ОПЗЖ выросла более чем на 5,2%, или в 1,4 раза.

Третье место на выборах досталось «Батьківщині» во главе с Тимошенко: 8,18%. Предпоследний соцопрос дал ей 8,4%, а последний - 10,4%. По сравнению с прошлогодними выборами поддержка «Батьківщини» выросла более чем на 2,2%, или в 1,27 раза.

Четвертой на выборах была «Европейская солидарность» Порошенко: 8,1%. Предпоследний соцопрос дал ей 15,1%, а последний - 18,1% (это чуть меньше, чем у ОПЗЖ). По сравнению с прошлогодними выборами поддержка «Евросолидарности» выросла на 10%, или в 2,23 раза.

За вступление в НАТО - 47,7%

Перейдем теперь к политическим вопросам, по которым в обществе наблюдается резкое расхождение во взглядах. Особенно большое разномыслие - насчет вступления в НАТО. Если бы в ближайшее время состоялся референдум по этому вопросу, то пришли бы проголосовать за вступление в НАТО 47,7%, а против - 32,8%.

Семь месяцев назад (соцопрос Центра Разумкова 17-21 января 2020 г.) цифры отличались: за вступление в НАТО было 49,8%, а против - 29,8%. То, что число противников НАТО выросло на 3%, - это прямой результат бездеятельности Зеленского, который перед вторым туром пообещал: «Я буду каждый день записывать видео к восточным регионам Украины и говорить им: смотрите, НАТО - не зверюга, не проглотит вас». С момента инаугурации Зеленского прошло уже около 450 дней. Записывать видео о НАТО он обещал каждый день. То есть по этому вопросу он обманул избирателей уже 450 раз (в результате он стал абсолютным рекордсменом по числу невыполненных предвыборных обещаний).

В то же время пропаганда против НАТО в Украине работает усердно - и со стороны России, и со стороны кремлевской пятой колонны и ее медиаресурсов. Именно потому, что перспектива вступления Украины в НАТО абсолютно реальна, она особенно опасна для Кремля.

За вступление в ЕС - 57,9%

Перспектива вступления Украины в Евросоюз более гипотетична. Но традиционно она и более привлекательна. Если бы в ближайшее время состоялся референдум по этому вопросу, то пришли бы проголосовать за вступление в ЕС 57,9%, а против - 26,9%.

Семь месяцев назад (17-21 января 2020 г.) за вступление в ЕС было 63,3%, а против - 21,6%. Как видим, число противников евроинтеграции с начала года выросло на 5,3%. И это тоже результат активной пропаганды против евроинтеграции со стороны прокремлевских сил, включая немалую часть «слуг народа», и отсутствия пиара евроинтеграции со стороны Зеленского.

Считают Россию агрессором - 59,5%

Три варианта ответа было предложено на вопрос об отношении к России. 59,5% выбрали вариант «Россия - агрессор, который угрожает существованию Украины как государства и от которого необходимо защищаться, не поддерживая никаких отношений». 23,8% считают, что «Россия - обычное соседская государство, с которым необходимо поддерживать добрососедские отношения, как и со всеми другими странами». И еще 9,1% опрошенных убеждены, что «Россия - дружественная и братская для нас страна, с которой необходимо развивать теплые и дружеские отношения».

Полгода назад (соцопрос SOCIS 1-10 февраля 2020 г.) цифры поддержки этих трех вариантов составляли соответственно 54,4% (Россия - агрессор), 30,9% («обычное соседское государство») и 8,6% («дружественная и братская для нас страна»). Хотя доля тех, кто считает Россию агрессором, выросла (с 54,4 до 59,5%), но нельзя упускать из виду, что выросла и доля тех, кто считает Россию «дружественной и братской» (с 8,6 до 9,1%). Это тоже результат прокремлевской пропаганды.

Зеленский и «слуги народа» тут попали в имиджевую растяжку. Если они будут и дальше пользоваться эвфемизмами типа «та сторона», вместо того чтобы прямо называть Россию агрессором, то они и дальше будут терять патриотический электорат - он будет перетекать к Порошенко и «Евросолидарности». И в то же время от замалчивания Зе-властью российской агрессии будут и дальше выигрывать Бойко и ОПЗЖ - ведь в таких условиях им легче пропагандировать «дружбу и братство» с оккупантом.

Против официального статуса русского языка - 64,5%

В ходе соцопроса, проведенного 21-28 июля, интервьюеры также обращались к респондентам с таким вопросом: «Сейчас активно обсуждается языковая ситуация в Украине. Как Вы считаете, каким образом должны сосуществовать украинский и русский языки в Украине?» И предлагали три варианта ответов.

64,5% выбрали вариант «Украинский должен быть единственным государственным и официальным языком, русский может свободно использоваться». Фактически это вариант сохранения статус-кво.

17,7% предпочли вариант «Украинский должен быть государственным языком, русский может быть официальным в некоторых регионах Украины». И еще 15,2% считают, что «оба языка должны быть государственными в Украине».

Как видим, за сохранение статус-кво выступают почти две трети украинцев. И когда «слуги народа» поднимают языковый вопрос, чтобы посоревноваться с ОПЗЖ в пророссийскости, то они лишают себя и Зеленского поддержки со стороны большей части электората. Ибо подавляющая часть электората, включая и значительную часть русскоязычного электората, выступает категорически против того, чтобы Украина стала частью «русского мира». Русскоязычные украинцы в большинстве своем нормально владеют украинским языком на бытовом уровне или по крайней мере понимают его. И когда какие-то «слуги» начинают впаривать им языковую тему, тут же возникает подозрение, что это просто потому, что ничего другого у них нет, никакими достижениями за год у власти они похвастаться не могут, обещания быстрого мира, как и «конца эпохи бедности», остались невыполненными.

Но дело в том, что Зеленский и «слуги» ищут простых решений, вот политтехнологи и подсовывают им языковую тему как якобы волшебную виагру для рейтинга. Поэтому перед местными выборами «слуги» не успокоятся, пока не утвердят себя в общественном сознании как лайт-версию ОПЗЖ.