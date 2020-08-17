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Режим без тишины. О чем говорят первые итоги объявленного перемирия
07:51 17.08.2020 |
Военная эскалация действительно снижена до минимума, максимально минимизированы и потери обеих сторон. Но чисто стратегически ситуация в российско-украинской войне не претерпела даже малейших изменений.
С момента последнего объявления на Донбассе полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения прошло уже три недели, однако говорить о безусловном режиме тишины стало совершенно бессмысленно уже в первый день нового перемирия. Приведем голую статистику Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с 27 июля по 14 августа. Так, международные наблюдатели зафиксировали в данный отчетный период на Донетчине и Луганщине 332 нарушения режима прекращения огня, включая 63 взрыва, два пролета снаряда и пять - осветительной ракеты, а также 262 очереди и выстрелов.
В сводках штаба ООС это теперь ежедневно характеризируется уже традиционной формулировкой: «Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет». А как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, до сих пор все обходится без стрельбы из тяжелого вооружения и боевых потерь, в чем и есть существенное отличие от многих предыдущих случаев, когда режим тишины продолжался всего несколько дней. «Единичные случаи его нарушения не имеют системного характера», - подчеркнул Данилов.
Впрочем, потери и ранения среди украинских армейцев, к сожалению, продолжаются, просто даже подрывы на вражеских минах во время выполнения боевого задания теперь записываются в «небоевую» графу. Кстати, регулярное пополнение оккупантами рядов 200-х и 300-х украинская военная разведка также именует «небоевыми потерями личного состава». Например, 12 августа штаб ООС сообщил следующее: «По данным разведки Объединенных сил, за две с половиной недели перемирия подразделения противника из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрыва на взрывных устройствах на своих позициях потеряли девять человек погибшими и еще 15 ранеными». При этом украинские разведчики чуть ли не в ежедневном режиме фиксируют то здесь, то там инженерные работы оккупантов по оборудованию позиций в сторону украинских подразделений.
Другими словами, первые итоги трехнедельного прекращения огня на донбасском фронте таковы: военная эскалация действительно снижена до минимума, максимально минимизированы и потери обеих сторон. И это действительно создало иллюзию «нарушений режима прекращения огня несистемного характера». Однако российские "ихтамнеты" никуда из ОРДЛО не исчезли, а просто используют нынешнюю передышку для тактической перегруппировки частей оккупационных корпусов с дальнейшим укреплением своих позиций. То есть чисто стратегически ситуация в российско-украинской войне не претерпела никаких, даже малейших изменений. И подобная пауза вряд ли может быть продолжительной - для этого ни де-факто, ни де-юре нет системных причин.
Расширение словарного запаса
На определенной паузе нынче пребывает переговорный процесс по Донбассу, причем как в нормандском, так и в минском формате. Единственное, на уходящей неделе президент Владимир Зеленский проанонсировал ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы на 18 августа, в котором пообещал участие нового главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука. Между прочим, «новое лицо» минских переговоров зря времени не терял, развернув реально колоссальную как для 86-летнего политика медиа-активность на телевизионных ток-шоу и в раздаче интервью и комментариев для СМИ. При этом Кравчук уверенно взобрался на свой любимый ораторский конек, особенно упражняясь в расширении словарного запаса для применения в переговорном процессе.
Например, по его мнению, Украине следует заменить понятие «особый статус» Донбасса на формулировку «особый режим административного управления», а Донецкой и Луганской областям предоставить статус свободных экономических зон. В части же сакральной для ОРДЛО «борьбы за русский язык» кравчуковское предложение проще простого: «Исходя из Конституции и европейских законов, можно в этих регионах предпринять шаги к более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского законодательства».
Впрочем, крайне сомнительно, что в Кремле поведутся на софистические таланты Кравчука. По сути, «ответку» от Путина и компании первый президент Украины получил сразу же, и вложили ее в уста не какого-то там Козака или, на худой конец, Пескова, а банальной марионетки Пушилина. «Предлагаемые им «специальный режим управления» и «свободная экономическая зона» для Донбасса отдаляют, а не приближают выполнение договоренностей. Предлагаемый Кравчуком компромисс - это очередная попытка заговорить минский процесс. Увы, для нас это привычное поведение украинских политиков», - насмешливо объявил главарь российской оккупационной администрации в Донецке и тут же укатил в увеселительную поездку в оккупированный Крым.
Цифры положения вещей
Тем временем на прошедшей неделе была обнародована статистика Агентства ООН по делам беженцев относительно ситуации на пунктах пропуска через линию разграничения с ОРДЛО, сложившейся в июле. В частности, в отчете речь идет о том, что на территории Донецкой области три из четырех транспортных коридоров оставались закрытыми (от себя добавлю, что аналогичное положение вещей наблюдается и в августе). При этом для получения разрешения на въезд в ОРДО или выезд оттуда необходимо было попасть в список по очень сложной процедуре.
В итоге из оккупированных районов Донетчины на контролируемую Украиной территорию смогли за весь прошлый месяц прорваться лишь 1194 человека, а в сторону ОРДО и того меньше - 1017. Для сравнения: в июле через КПВВ «Станица Луганская» в ОРЛО проследовали 10 274 человека, а в обратном направлении - 12 560 людей. То есть десятикратная разница между оккупированными Донецком и Луганском в данном злободневном для живущих в оккупации вопросе говорит сама за себя.
Ну а СБУ, наконец, привела данные об эффективности программы «Тебя ждут дома». Как оказалось, за пять лет существования этой программы ею воспользовались лишь 390 боевиков, лично сдавшись в обмен на освобождение от уголовной ответственности. К тому же, начиная с весны 2019 г., такой прообраз переходного правосудия практически заморожен, так как 367 из 390 бывших участников НВФ использовали для собственной амнистии «Тебя ждут дома» в период между августом 2015-го (старт программы) и мартом 2019-го. И это притом что с начала текущего 2020 г. только полиция Донецкой области задержала 182 боевиков, а еще 20-ти заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск.
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