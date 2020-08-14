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В Киеве с 17 августа усилят карантинные ограничения, – Кличко
Столица попала в "желтую" зону эпидемической опасности, поэтому в Киеве будут усилены некоторые ограничения и запреты, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает БизнесЦензор.
"Из-за роста количества больных - по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям - Киев оказался в "желтой" зоне эпидемической опасности. Поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирус, превысила 50%. И составляет сегодня 52,2 процента", - сообщил Кличко.
По словам мэра, в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:
* Пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты - масок.
* Пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность.
* Запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции.
* Проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе.
* Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее полутора метров, если участники размещены стоя.
* Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50 процентов мест.
* Общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.
"Эти ограничения, по решению правительства, начинают действовать с понедельника, 17 августа", - сказал Кличко.
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