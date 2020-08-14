Предвыборные интриги: Запретят ли в Украине ОПЗЖ, «партию Шария» и «Слугу народа»

Актуализация темы запрета ОПЗЖ и Партии Шария вызвана нежеланием партийных технологов искать новые информационные поводы во время летней паузы в политической жизни страны.

Рекомендацию запретить деятельность в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (лидеры-Виктор Медведчук и Юрий Бойко) и "Партии Шария" выписал Министерству юстиции Украины Общественный совет при Минюсте. Такой стала реакция совета на соответствующее обращение к нему "патриотических политических сил и общественных организаций", перечень которых публично не обнародован.

Как возникла тема запрета партии Шария и ОПЗЖ

В повестку дня заседания Общественного совета включили вопрос "О запрете политических партий, действия которых направлены на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и подрыв безопасности государства". Докладывал председатель Общсовета Василий Гончарук, представитель неправительственной организации "Гражданская правозащита". В итоге совет рекомендовал Минюсту начать юридический процесс запрета деятельности обеих упомянутых партий как таковых, которые вредят национальной безопасности. В соответствии с требованиями закона, теперь министерство должно изучить вопрос и при наличии оснований направить в суд представление об аннулировании регистрационного свидетельства партий или запрете их деятельности. Упомянутые общественные организации, которые направили обращение в Общсовет Министерства юстиции, сообщили, что СБУ и Минюст начали расследование на предмет нарушения указанными политсилами статей 5 и 21 закона "О политических партиях в Украине".

О решении коллегиального органа общественного контроля за министерством среди первых сообщила пресс-служба политической партии "Национальный корпус", лидером которой является нардеп предыдущего созыва, основатель полка "Азов" Андрей Билецкий. Собственно, упомянутый г-н Гончарук, по данным движения "Честно", является членом этой партии, хотя и баллотировался в народные депутаты по 218-му округу в Киевской области как самовыдвиженец.

В ОАСК уже есть производство на "Партию Шария" и иск на "Слугу народа"

Запретить деятельность в Украине Партии Шария" и такого тяжеловеса, как ОПЗЖ, сейчас почти нереально. Фактическую базу для соответствующих решений должен предоставить СБУ, и сомнительно, что в сегодняшних условиях Служба безопасности будет рекомендовать Минюсту обратиться в суд относительно отмены регистрации пророссийских партий.

Тем не менее, Окружной административный суд Киева 30 июля уже открыл производство по обращению о запрете деятельности "Партии Шария" и будет осуществлять разбирательство дела упрощенно, без уведомления его участников. Неназванный истец считает деятельность партии несоответствующей закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" и просит ОАСК обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности "Партии Шария" в Украине и отменить его государственную регистрацию.

Интересно, что в том же суде лежит и анонимный иск об аннулировании регистрационного свидетельства политической партии "Слуга народа". ОАСК еще не определился, открывать ли соответствующее дело.

И чем ближе к местным выборам, тем больше в "профильном" суде, (а именно Окружной админсуд Киева уполномочен рассматривать такие дела) будет исков от активных, но широкой публике не известных граждан, которые требуют снятия с дистанции тех или иных политических сил. Это, как уже отмечал Depo.ua, делает суд под руководством Павла Вовка весомым игроком в политической системе Украины - ОАСК может обменивать закрытие таких дел на "индульгенцию" от уголовного преследования своего руководства и судей со стороны антикоррупционных органов. Тем более что за конфликтом ОАСК и НАБУ, кроме фактов, которые могут свидетельствовать о нарушении судьями законов, просматривается и составляющая политически-конъюнктурная.

А про внимательность судей ОАСК именно к политическим нюансам свидетельствует характер ряда решений этого суда. Скажем, во время Революции Достоинства суд запрещал гражданские протесты, а уже в переходный период между президентскими сроками Петра Порошенко и Владимира Зеленського принимал не менее одиозные решения. Сегодня партию власти "Слугу народа", конечно, никто не запретит, по крайней мере пока она будет оставаться в нынешнем статусе. Но напомнить Банковой свои интересы и потребности председатель суда Павел Вовк с коллегами вполне могут, а также предложить что-то со своей стороны.

Почему политические репрессии в отношении партии - это очень выгодно самой партии

Судя по тому, как развиваются события, можно предположить, что таким образом пиарятся и условные "партии Кремля" и их оппоненты из национал-патриотического лагеря. Первые стремятся заработать дополнительные баллы в глазах своего избирателя, показывая себя "жертвами" власти Зеленского, которую оппозиционеры еще немного и назовут "кровавой", как предыдущую. Хороший пример - то, как активно эксплуатирует имидж "гонимой властью" "Партия Шария". Уличные драки с правыми радикалами, избитые активисты и суды, помогают руководству партии держать однопартийцев в тонусе и медленно наращивать рейтинги.

По делу в ОАСК, Шарий заявил, что иск против его партии организовала сама Банковая. И на самом деле не факт, что идея ликвидировать шариевскую партию возникла в команде Зеленского: проще было организовать "разговор" силовиков с украинскими спонсорами структуры скандального блогера (в этом контексте СМИ вспоминают, в частности, семью бывших "регионалов" Кацуб, которые живут в Харькове - их поместье недавно пикетировал "Нацкорпус").

И если молодой сторонник идей Шария может 25 октября и не дойти до избирательных участков, то традиционный электорат ОПЗЖ более уверенно возвращается на привычные орбиты русского мира после непродолжительной измены с "Зе-командой". Но и "по нутру своих" надо "подогревать" надлежаще поданными новостями. Но как не странно, вокруг партии Медведчука-Бойко в последнее время происходят какие-то события. То взрывчатку рядом с партийным офисом найдут, то целую информационную кампанию проведут по поводу "рейдерской атаки власти" на телеканал "112 Украина" (его относят к т.н. "пулу медиа Виктора Медведчука", хотя номинальным владельцем является народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак).

Основанием для возмущения нардепов от Опоплатформы стало и обращение СБУ и прокуратуры Шевченковского райсуда Киева по разрешению на арест корпоративных прав телеканала и передачи их Нацагентству по выявлению, розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). 6 августа суд отказал правоохранителям, но удобная тема для многочисленных заявлений уже и так есть. "Попытка рейдерской атаки на телеканал "112 Украина" была осуществлена по указанию президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующие задачи получили подконтрольные президенту Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора", - говорится в обнародованном каналом заявлении.

Только отработав эту тему, Бойко и его однопартийцы начали осваивать новую - "Власть лишила права участия в выборах часть жителей Донбасса". Тут появился информационный повод с попыткой судебного запрета ОПЗЖ. И к гадалке не ходи, все на поверхности: вот честная партия, которая защищает интересы людей востока, юга и прочее, а вот - злонамеренные националисты, которые хотят эту партию у народа отобрать. Не хотите, чтобы это произошло, - голосуйте за нас.

Почему это выгодно "Национальному корпусу"

И у идеологических оппонентов ОПЗЖ есть свои планы на электоральный урожай. В частности, "Национальный корпус" и не скрывает своего старания позиционироваться как весьма радикальная организация, способная физически защитить украинцев от российских влияний. Время рассказывать избирателю о "свинарчуках" и "барыгах", как это было в 2019 году, когда представители Нацкорпуса и Национальных дружин преследовали кандидата в президенты Порошенко по всей стране, прошло: сегодня партия Андрея Билецкого строит свою избирательную кампанию на противопоставлении ОПЗЖ и шариевцев - как достаточно радикальная сила, способная противостоять "сепарам", в том числе физически. В ход идут и уличные конфликты с "ватниками", и пикетирование, как уже упоминалось, жилья спонсоров Партии Шария. В Днепре представители Нацкорпуса заклеивают билборды с призывами к местному референдуму, размещенными местными депутатом от ОПЗЖ.

На этих выходных "Нацкорпус" провел съезд в Одессе, где заявил об участии в местных выборах и показал общественности кандидатов в депутаты горсовета этого стратегически важного города, который, по словам Белецкого, на этих выборах станет главным "полем битвы" с пророссийским реваншем.

Продолжение точно будет и радикальные патриоты поборются за голоса избирателя с другими партиями этого спектра, среди которых - "Свобода", которая все менее ассоциируется с уличным радикализмом, или более респектабельной "Европейской Солидарностью" Порошенко. Почему бы, пользуясь моментом, не получить политические баллы за счет любителей простых решений?

Поэтому в следующие несколько месяцев мы станем свидетелями "боев без правил" между, с одной стороны, группой условно пророссийских партий, которые будут кричать про репрессии и давление, и радикалами, мышцы которых еще не остыли от уличных акций и которые будут выяснять, кто больший патриот. Непримиримые оппоненты действуют так синхронно, что может возникнуть неподкрепленное достаточными доказательствами подозрение о взаимном подыгрывании антагонистов для эффективной раскрутки в медиа. Благодарного зрителя будут иметь и те, и другие, но в целом это все ведет к усилению радикализма украинской политики и, возможно, переносу драк на уровень местных советов.