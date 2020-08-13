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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Пискун насоветовал. Для чего Венедиктовой антиконституционные полномочия

13:10 13.08.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Советник генпрокурора Ирины Венедиктовой Святослав Пискун рассказал, какие противоречащие Конституции законы будут приняты в сентябре по его совету.

Совсем недавно, 27 июля, генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила своим внештатным советником Святослава Пискуна, который сам трижды был генпрокурором (в 2002-2003, 2004-2005 и 2007 гг.), а также нардепом от Партии регионов в Верховной Раде V и VI созывов (в 2006-2012 гг.). И вот утром 12 августа на сайте LB.ua вышло первое интервью Пискуна в новой роли. Он сделал довольно-таки сенсационные признания о том, какие сюрпризы нам готовят Венедиктова и «слуги народа» уже в сентябре, как только парламент соберется на очередную сессию.

По словам Пискуна, он «принес свои предложения, связанные с изменениями работы органов прокуратуры, суда, их усовершенствования», после чего Венедиктова «написала благодарственное письмо, поблагодарила, сказала, что прочла документы, показала Монастырскому, депутаты поддержали, все классно, в сентябре будут голосовать». Денис Монастырский - это глава профильного парламентского комитета (по вопросам правоохранительной деятельности), который занимается, в частности вопросами деятельности органов прокуратуры. И если этот комитет оперативно даст рекомендацию парламенту принять законопроекты, предложенные Пискуном, то и вправду уже в сентябре они могут быть проголосованы в первом чтении.

Инструмент против акций протеста

С тех пор, как Пискун последний раз работал в Генпрокуратуре, миновало уже более 13 лет. За это время полномочия прокуратуры значительно сузились. 2 июня 2016 г. в Конституцию были внесены радикальные изменения, которые вообще ликвидировали раздел VII «Прокуратура», а все нормы о прокуратуре вместили в одну статью 131-1 в разделе VIII «Правосудие». В этой статье записано, что прокуратура осуществляет: «1) поддержку публичного обвинения в суде; 2) организацию и процессуальное руководство досудебным расследованием, решение в соответствии с законом других вопросов в ходе уголовного производства, надзор за негласными и другими следственными и розыскными действиями органов правопорядка; 3) представительство интересов государства в суде в исключительных случаях и в порядке, которые определены законом». Вот и все конституционные полномочия прокуратуры на данный момент.

Пискун предлагает к ним добавить полномочия, не предусмотренные Конституцией. Приведем фрагменты его беседы с журналистами (Ж):

Ж: А можно подробнее о ваших инициативах?

П: Первое - мы считаем, что роль генерального прокурора без социальных элементов защиты и каких-то экономических прав государства и людей не имеют смысла.

Ж: Предлагаете вернуть контрольные функции?

П: Нет. Многие это называют общим надзором, а мы это называем надзор за соблюдением социальных, экономических и прочих прав граждан и государства. ...

Ж: Хорошо. Первое - вернуть общий надзор. Второе?

П: Нет.

Ж: А что это если не общий надзор?

П: Вернуть функции защиты граждан и государства. Отдельные функции. ...

Ж: Второе?

П: Второе: если даже собирается незаконный митинг, прокурор выносит решение, законен он или нет, как в Европе. В Европе прокурор города Франкфурта-на-Майне запретил недавно митинг - полиция его разогнала. Прокурор должен надзирать за законностью в стране, на то он и прокурор.

Неконституционные стражи закона

Что касается первой инициативы Пискуна - «вернуть прокуратуре отдельные функции защиты граждан и государства», то, чтобы она не была антиконституционной, необходимо вписать ее в статью 131-1 Конституции. Что же касается его второй инициативы - о наделении прокуроров полномочиями запрещать акции протеста, то, чтобы она не была антиконституционной, недостаточно вписать ее в статью 131-1 Конституции. Надо еще и внести соответствующие изменения в статью 39 Конституции, гласящую, что «граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации» и что «ограничение относительно реализации этого права может устанавливаться судом в соответствии с законом и только в интересах национальной безопасности и общественного порядка - с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей».

Итак, сейчас запрещать акцию протеста можно только через суд, и это записано в статье 39, которая входит в раздел II «Права, свободы и обязанности человека и гражданина». И даже если Верховная Рада попытается изменить эту статью, то, скорее всего, это не пропустит Конституционный суд, ибо статья 157 Конституции установила, что «Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина».

Но Пискун и не предлагает вносить изменения в Конституцию. Он предлагает наделить прокуратуру дополнительными полномочиями, внеся изменения только в законы, но не в Конституцию. В беседе с журналистами он прямо заявил, что рассчитывает, что для принятия его предложений хватит голосов «слуг народа». Вот фрагмент интервью:

Ж: У вас достаточно политического веса для того, чтобы работать с депутатами по принятию ваших правок в законодательство?

П: Да.

Ж: То есть общий язык найти сможете?

П: После моего назначения советником со мной встретились уже семь народных депутатов из «Слуги народа». Сами.

Ж: Но кроме «Слуги народа» есть еще ОПЗЖ, «Батькивщина».

П: У «Слуги народа» большинство, зачем мне искать еще кого-то?

Как видим, о 300 голосах, необходимых для внесения изменений в Конституцию, он не задумывается, а только о голосах парламентского большинства. И если оценивать перспективу принятия законов, предлагаемых Пискуном, то она очень высока. Подчеркнем: давая интервью, он рассказывал не о каких-то идеях, которые ему только что пришли в голову, а об инициативах, изложенных в виде документов, которые уже получили одобрение в Офисе генпрокурора и в профильном парламентском комитете.

Прослушка и обыски без санкции суда

Конечно, предложения Пискуна не ограничиваются двумя новациями, о которых речь шла выше. У него есть и другие инициативы. Например, по его словам, «одно из предложений, которое очень всем понравилось», - вернуть генпрокурору право протеста на ранее вступившее в законную силу решение. Опять же, Пискуна не волнует, что сейчас у генпрокурора нет таких полномочий по Конституции. Если нельзя, но Венедиктовой очень хочется - то можно.

Еще одну свою инициативу Пискун сформулировал так: «Надо усилить НАБУ, усилить ГБР, дать ему больше полномочий, НАБУ дать больше полномочий - слежки, прослушки, проникновения в жилье с санкции прокурора. Не надо идти в суд».

Вообще же у него наработан целый пакет изменений в Уголовный процессуальный кодекс. И Пискун уверяет, что если принять все эти изменения, то «через полгода половина преступников страны будет сидеть в тюрьме. Те, которые воровали». Очевидно, что это преувеличение. Но несомненно и то, что на это обещание легко клюнут «слуги народа» и сам Владимир Зеленский, который изождался простых решений, обещающих быстрые результаты.

Посадить Порошенко - миссия невыполнима

Были заданы Пискуну и вопросы о перспективе дел против Порошенко. По ответам видно, что перспектив нет.

Ж: Когда главой Офиса генерального прокурора назначили Ирину Венедиктову, многие связывали это с желанием посадить Порошенко.

П: Возможно. ...

Ж: Вы бы под какое-то конкретное задание стали генеральным прокурором?

П: Под «посадить Порошенко»?

Ж: 2020-й год, есть вакансия на генерального прокурора, но одно пожелание - Петр Алексеевич должен сесть.

П: Я же очень умный для того, чтобы соглашаться на такую дурость. ...

Ж: Думаете, Петра Порошенко при этой власти посадят?

П: Нет! Почему посадят? Не думаю. Хотя нельзя так говорить. Вдруг, он завтра кому-нибудь на площади голову отрежет.

Ж: По факту уже.

П: Не знаю. Когда эта власть пришла, они обещали аудит, помните? Где аудит? Аудит где, ребят!? Если бы сделали правильный аудит, можно было бы о чем-то говорить. Потому что когда я слышу, что кого-то собираются привлечь к ответственности из больших чиновников, преступление, на мой взгляд, должно быть значимое. Это должны быть цифры.

Похоже, Пискун просто выдал секрет Полишинеля, то есть «тайну», которая и без него общеизвестна: никаких коррупционных дел со значимыми цифрами против Порошенко так и не накопали. Ну и заодно он нашел оправдание для Венедиктовой: она же не такая, как сам Пискун, который, по его словам, «очень умный для того, чтобы соглашаться на такую дурость».

Короче, простого решения проблемы Порошенко у Пискуна нет. И даже сложного решения нет. Вместо этого у Пискуна есть простые решения других проблем, например, как без санкции суда запрещать акции протеста, устанавливать прослушки и проводить обыски. Это именно то, чего не хватало «слугам народа», чтобы вызвать прилив народных симпатий к себе перед местными выборами.
 

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