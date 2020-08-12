Насколько серьезны претензии США к экс-собственникам Приватбанка

Юлия Самаева Редактор отдела экономики ZN.UA

«Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по сделке с Evraz и из доходов других бизнесов, хранившихся в Приватбанке. Все иное категорически отвергается», - так Игорь Коломойский прокомментировал требование Минюста США конфисковать офисные центры в Луисвилле и Далласе, обыски в офисе группы компаний Optima в Огайо и Флориде, а также обвинения в свой адрес в хищении миллиардов долларов из Приватбанка, а затем в отмывании этих денег в Соединенных Штатах.

Ниже мы рассказываем версию американского правосудия. Текст основан на жалобах, поданных Министерством юстиции США в Окружной суд США Южного округа Флориды. Жалоба - это просто утверждение, и все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.

Кроме хорошо нам знакомых Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, в деле регулярно упоминаются их партнеры в США Мордехай Корф и Уриэль Лабер.

Корф вместе с Коломойским и Боголюбовым был совладельцем десятков компаний в США, зачастую являясь их президентом или гендиректором. Компании, принадлежащие и контролируемые Корфом, как правило, имеют в названии слово «Optima» (мы с ними уже познакомились, когда изучали иск Приватбанка против бывших собственников, поданный в штате Дэлавер). Корф был также совладельцем латвийского филиала Приватбанка.

Лабер вместе с Корфом приобретал и управлял компаниями в США для Коломойского и Боголюбова под эгидой компаний «Оптима». Лабер также входит в наблюдательный совет «Укрнафты», украинской нефтегазовой компании, в которой группа «Приват» владеет значительной долей. Как и Корф, Лабер был совладельцем латвийского филиала Приватбанка.

Даллаский клуб покупателей

Первый из попавших под конфискацию объектов - это CompuCom Campus в Далласе, штат Техас. Куплен в 2010-м. Стоил 47,4 млн долл. CompuCom - офисный парк площадью в 78 тыс. кв. м, включающий 8-этажную офисную башню, служебное здание, а также парковку на 1000 машиномест. Для приобретения собственности Корф и Лабер создали очередную «Оптиму» - Optima 7171 LLC, которая традиционно стала 100-процентной «дочкой» Optima Ventures (основана Коломойским, Боголюбовым, Корфом и Лабером). Покупали, как штангисты, - в три подхода.

Первый: Optima Ventures сделала три платежа по 250 тыс. долл., два из которых со счета Pavanti Enterprises Limited (принадлежащей также Коломойскому), а третий - со счета Optima 1375 (собственники - Коломойский, Боголюбов, Корф и Лабер).

Второй подход: Optima 7171 взяла ипотечный кредит на 32,2 млн долл. в Texas Capital Bank, а доверительный акт на эту ипотеку подписал Корф.

Третий: Optima 7171 заплатила бывшим собственникам оставшиеся 15 млн долл. включительно с различными сборами.

Так вот, именно эти 15 млн долл., по версии следствия, были деньгами, украденными из Приватбанка.

Собирали их тоже в разных местах (см. рис. 1).

Источник первый: кредитная линия на 50 млн долл., открытая в Приватбанке для контролируемого группой «Приват» Покровского ГОК (ПГОК) в марте 2010-го.

Источник второй: два кредита контролируемого группой «Приват» Запорожского завода ферросплавов (ЗФЗ) и кредит, выданный тогда же компании Glowston Products Ltd. (тоже из орбиты группы «Приват»). Оба получены в декабре 2010-го в Приватбанке.

В течение трех дней, с 15 по 17 декабря, средства двух займов ЗФЗ и займа Glowston частично были направлены на счета компаний Albroath International Corp, Chemstar Products LLC и Divot Enterprises в кипрском филиале Приватбанка. 17 декабря 2010-го в 16.30 они были объединены в 8 млн долл. на кипрском счете компании Brimmilton Limited (принадлежала и контролировалась Коломойским и Боголюбовым). И уже в 16.38 деньги были направлены на кипрский счет в Приватбанке компании Hetterington Group Ltd (еще одна компания Коломойского/Боголюбова).

21 декабря 2010-го в 17.40 25 млн долл. из кредита ПГОК отправились на счет Halefield в кипрском отделении Приватбанка. В 19.10 того же дня Halefield перевел все 25 млн на счет Вrimmilton Limited, а они сразу же перевели 8 млн долл. из этих 25 млн на счет Hetterington Group Ltd, где их объединили с предыдущими 8 млн.

В 19.51 двумя транзакциями эти средства были перечислены на счет Pavanti, а она в 20.31 перевела 15,1 млн долл. (из которых 8 млн - это кредит ПГОК, а остальное - кредиты ЗФЗ и Glowston) на счет Optima Ventures в Regions Bank в США. До этой транзакции на счету Optima Ventures было менее 70 тыс. долл. И уже на следующий день, 22 декабря, внезапно разбогатевшая Optima 7171 оплатила покупку CompuCom Campus.

Нет, следствие не увидело тут личных средств, доходов от работы компаний, денег от сделки с Evraz. Электронные деньги не пахнут только для профанов, а нелепые переводы и «быстрые сделки» не запутывают следы, а лишь обращают внимание на подозрительность таких транзакций.

И американское следствие строит свое обвинение на том, что кредиты получались под конкретные цели, в случае ПГОК и ЗФЗ - для финансирования текущей деятельности, а шли на покупку «недвиги» в США. И погашаться, согласно кредитным соглашениям, они должны были за счет прибыли компаний-заемщиков, а гасились за счет кредитов, взятых другими компаниями. Регулярно и в большом количестве, с размахом, достойным и Приватбанка, и группы «Приват». Охотно верю, что во вселенной Коломойского все их деньги - это его деньги, но ФБР так точно не считает.

Кентуккийский жареный цыпленок

Второй попавший под конфискацию объект - 30-этажный торгово-офисный центр PNC Plaza в центральном деловом районе Луисвилля, штат Кентукки, площадью в 55,7 тыс. кв. м. Куплен в конце 2010 года за 77 млн долл.

Для его покупки Корф создал компанию Optima 500, на 100% принадлежащую Optima Ventures.

Тут тоже сделка была не простой.

Сначала в ноябре 2010 года и марте 2011 года Optima Ventures в рамках договора купли-продажи внесла залоги на общую сумму 3,5 млн долл.

Эти деньги Optima Ventures поступили от множества других членов семьи Optima:

Optima Acquisitions (1,69 млн долл.), Optima 1300 LLC (900 тыс.), Optima 925 LLC (390 тыс.), Optima Stemmons LLC (190 тыс.), Optima 1375 LLC (100 тыс.) и Optima Management Group LLC (30 тыс. долл.). Остальные 200 тыс. долл. поступили от Pavanti. Буквально собирали с миру по нитке только на залоги.

Потом 21 сентября 2011-го Optima 500 приняла непогашенную ипотеку на PNC Plaza, которая составила 65,7 млн долл.

И наконец, Optima 500 перевела 13,1 млн долл. бывшим владельцам PNC Plaza, оплатив оставшуюся часть стоимости, а также покрыв сопутствующие сделке расходы и сборы. Вот эти 13 млн долл., по мнению ФБР, тоже были мошеннически выведены из Приватбанка.

Как и в случае с CompuCom Campus, все сложно в этой схеме лишь на первый взгляд.

Через две недели после внесения 3,5 млн долл. залога ЗФЗ открыл в Приватбанке очередную кредитную линию на 9,3 млн долл., снова для «финансирования текущих операций», опять в качестве источника погашения указав «доходы от основной деятельности». На самом деле гасился этот кредит тремя другими взятыми в Приватбанке кредитами, а залогами по нему выступали права требования на фиктивные поставки товара уже упомянутой нами в предыдущей схеме Chemstar Products LLC, принадлежащей Г.Боголюбову.

Однако основная часть средств на покупку PNC Plaza поступила от другого кредита объемом в 13,5 млн долл., полученного Никопольским заводом ферросплавов (НЗФ) через десять дней после внесения залога за PNC Plaza. Сразу после подтверждения кредита, который тоже выдавался на «финансирование текущей деятельности», 11,1 млн долл. были направлены на кипрский счет в Приватбанке все той же Chemstar Products LLC. Там они и встретились с 3,6 млн долл., которые поступили от кредита ЗФЗ.

Дальше схемщики решили, что это слишком просто, и провели маневры, которые должны были запутать следствие:

20 сентября 2011-го в 17.02 1,3 млн долл. кредита ЗФЗ Chemstar переводит на кипрский счет Divot Enterprises Limited.

В 17.16 эти деньги уже на счету еще одной компании Коломойского Logarinvest Limited.

В 17.37 - уже у Demeter Diversified LLC (также принадлежащей Коломойскому и Боголюбову).

В 18.32 деньги возвращаются обратно на счет Chemstar.

Через два дня 18,2 млн долл., включая средства обоих кредитов, со счета Chemstar были брошены опять на кипрский счет Divot Enterprises, из них 15,6 млн в тот же вечер Divot переводит на кипрский счет в Приватбанке компании Kadis Holding Limited (и она в собственности Коломойского), и через несколько секунд Kadis бросает всю сумму на кипрский счет Pavanti.

В этот же день Pavanti переводит 15,6 млн долл. двумя отдельными транзакциями на счет Optima Ventures в Regions Bank в США (см. рис. 2).

К слову, до этого перевода на счету у Optima Ventures было целых три тысячи долларов. А после перевода они успешно закрыли сделку, купив недвижимость за 77 млн долл.

На этом история не закончилась. В марте 2017-го Optima 500 объявила дефолт по ипотеке, которую она «купила» вместе с PNC Plaza. На тот момент ее долг вместе со штрафами и пеней составил 65 млн долл., и Банк США инициировал иск о выкупе заложенного имущества у Optima 500. Корф и Лабер не растерялись, реструктуризировали ипотеку и создали новую компанию, управляющую собственностью и исправно получавшую финансирование от неких Felman Trading Americas Inc. и Optima 1375 II. От компаний группы «Оптима» Felman Trading Inc. и Optima 1375 их отличало лишь отсутствие Коломойского и Боголюбова в конечных бенефициарах. Что, по мнению американского правосудия, было ничтожной попыткой «скрыть роль украинских олигархов и использование мошеннических средств». А в конце 2019-го Корф и Лабер и вовсе продали PNC Plaza за 22,25 млн долл., по словам следствия, «конвертировав недвижимость, купленную за украденные деньги, в чистый капитал».

Киевский пряник

Это два эпизода из десятков, которые фигурируют в уже доступных документах. Просто по этим объектам уже инициирована конфискация, а по остальным - в процессе. В лучшие годы (пока не отрубили доступ к Приватбанку) Optima Ventures только в Кливленде владела более 260 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.

И претензии к сделкам «оптим» всегда одинаковы: кредиты выдавались на одни цели, а тратились на другие, кредиты должны были возвращаться из средств, заработанных заемщиками, а возвращались за счет новых кредитов, причем взятых третьими компаниями, в качестве залогов были не реальные объекты, а права требования на поставки, которых никогда не было. Но это лишь прелюдия к обвинению, позволяющая судьям оценить всю картину происходящего, главный же вопрос американского правосудия к Коломойскому, Боголюбову, Корфу и Лаберу: почему сотни разных «оптим», не ведущие нормальной хозяйственной деятельности, с условными тремя баксами на счетах, за деньги кредитов украинских компаний покупали в США недвижимость? И одной сделки с Evraz недостаточно, чтобы на него ответить, тем более тем, кто знает все твои транзакции поминутно и в каждом документе неизменно упоминает об использовании своего влияния на Приватбанк Коломойским и Боголюбовым, чтобы «украсть миллиарды из средств банка».

А теперь откровенно деятельность Коломойского, Боголюбова и компании в США расследуют подразделение ФБР в Кливленде, отдел международной коррупции ФБР, отделы уголовных расследований Службы внутренних доходов США и Службы таможенного и пограничного контроля США при поддержке прокуратуры Южного округа Флориды, прокуратуры Северного округа штата Огайо и Управления по международным делам Министерства юстиции США. Кто расследует деятельность Коломойского и Боголюбова в Украине?

Где-то в Офисе генерального прокурора припали пылью коробки с расследованием мошенничества в Приватбанке, проведенным международным детективным агентством Kroll. Их никто, кроме Луценко и Богдана, даже не открыл. А в судах Лондона, Делавэра и Кипра используют. И арест на активы Коломойского и Боголюбова наложен Лондонским судом, а не каким-нибудь днепровским. А еще год назад, по информации ZN.UA, Минюст США передавал нашей Генеральной прокуратуре список активов Коломойского и Боголюбова в США с просьбой проверить, не были ли они приобретены за средства, выведенные из Приватбанка. И тут тоже справились без нашего участия.

В итоге Штаты уже инициировали конфискацию имущества Коломойского и Боголюбова, а мы гадаем, вернутся ли в Украину хотя бы крохи наших с вами денег, выведенных из Приватбанка. Даже подставить «финансовое» плечо следствию не можем. Да, Лондонский суд ограничил траты Коломойского 20 тысячами фунтов в неделю, но это ограничение не распространяется на оплату услуг его адвокатов. А это армия дорогих юристов, представляющих его интересы в сотнях процессов в нескольких странах. Не пора ли задуматься нашим государственникам, где берутся деньги для содержания этой армии и вспомнить, что как минимум «Укрнафта» и «Центренерго» пока еще в собственности Украины, а не Коломойского. Сложно, понимаю, зато не стыдно.

И это еще перед нынешней властью не встал вопрос об экстрадиции обвиняемых, которые сидят в Украине не из любви к отечеству, а исключительно из страха перед американским правосудием, о чем мы тоже уже писали. Как ни крути, шестеренки американского правосудия уже не остановить и с позицией Украины в этом деле давно пора определиться, чтобы потом традиционно не краснеть перед собственными гражданами, да и перед другими странами.