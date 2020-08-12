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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Дело о пяти миллиардах. Как Порошенко будет бить по Зеленскому Коломойским

09:24 12.08.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Вечером 10 августа Страна.ua опубликовала полный перевод иска, который Минюст США подал в суд Южного округа Флориды с целью ареста активов Игоря Коломойского в США. Этот иск напрямую затрагивает интересы Украины, поскольку в нем идет речь о средствах украинского Приватбанка. В самом первом пункте иска говорится: «Это имущественный гражданский иск о конфискации активов, которые способствовали, участвовали и связаны с международным сговором с целью отмывания денег, украденных и полученных мошенническим путем у Приватбанка». А о сумме украденных средств можно узнать из 10-го пункта иска, где отмечается, что аудит в 2016 г. «раскрыл схему владельцев банка по хищению более $5 млрд у банка посредством выдачи мошеннических кредитов».

«ДС» уже писала о том, что иск Минюста США к Коломойскому ударит по Владимиру Зеленскому, который тоже оказался глубоко втянут в этот громкий скандал. Говоря об этом иске, редкое издание в США не упомянуло о близких связях украинского президента с олигархом, об их общем бизнесе, о поддержке президентской кампании Зеленского Коломойским и его медиа-ресурсами. Не исключено, что Зеленский может даже фигурировать в расследованиях ФБР, поскольку у его компаний и компаний «сокварталовцев» были счета в Приватбанке, через которые также могли выводиться сомнительные средства.

Но это только начало истории. И она будет иметь продолжение не только в США, но и в Украине.

На помощь приходит Порошенко

Утром 11 августа партия «Европейская Солидарность» выступила с заявлением, в котором потребовала от Зеленского дать оценку обнародованным в США фактам масштабного разворовывания средств Приватбанка, обеспечить беспристрастное расследование и возврат средств в Украину.

Напомним, что в этом году Зеленский потратил очень много усилий на то, чтобы публично дистанцироваться от Коломойского как в общественном сознании украинцев, так и в глазах западных партнеров. В частности, для этого он убрал из своего офиса Андрея Богдана и обеспечил принятие Верховной Радой «антиколомойского» закона. Но теперь, как раз перед местными выборами, Зеленский, а значит, и его партия «Слуга народа» опять намертво привязываются к Коломойскому. По крайней мере, информационная волна, поднятая в США, очень этому способствует.

Судя по тому, что сам Зеленский до сих пор никак не среагировал на эту скандальную историю, в его офисе еще не придумали, как спасать ситуацию. Но ему на помощь пришел Петр Порошенко. В заявлении «Евросолидарности» описан алгоритм действий, которые должна предпринять украинская власть - президент, генпрокурор, НАБУ, НАПК и Госфинмониторинг:

* пойти на полное и всеобъемлющее сотрудничество с американской системой правосудия в части ее обвинений в адрес Коломойского и его сообщников;

* начать диалог с американской стороной с целью возврата незаконно выведенных из Приватбанка финансовых ресурсов, которые должны компенсировать расходы государства на защиту клиентов Приватбанка от последствий мошеннических действий бывших его частных владельцев;

* возбудить уголовные производства против Коломойского по эпизодам, которые касаются фактов финансовых махинаций, уличенных американским правосудием;

* раскрыть и нейтрализовать весь преступный спрут агентов влияния Коломойского в Офисе президента, Кабинете министров, судебной системе и правоохранительных органах, фракциях парламента и политических партиях;

* гарантировать независимость деятельности Нацбанка и отказ от политического преследования, начатого в угоду Коломойскому против тех, кто спас средства десятков миллионов вкладчиков, обеспечив национализацию Приватбанка;

* создать Временную следственную комиссию с жестким контролем со стороны оппозиции и общества за расследованием самого масштабного в истории Украины мошенничества с активами Приватбанка.

Причем тут местные выборы

Конечно, вероятность того, что Зеленский внемлет советам Порошенко, не слишком высока. И дело тут даже не в той неприязни, которую шестой президент испытывает к своему предшественнику, а в тех обязательствах, которые Зеленский имеет перед Коломойским.

Поэтому можно ожидать, что Зеленский проигнорирует алгоритм, предложенный Порошенко. В таком случае лейтмотивом контрагитации против «слуг народа» на местных выборах будет связь Зеленского и «слуг» с Коломойским. Фабула этой пиар-компании уже сформулирована в заявлении «Евросолидарности»:

«Владимир Зеленский в силу зависимости от Коломойского и конфликта интересов заинтересован в блокировании расследования деятельности Коломойского. До избрания президентом Зеленский был младшим бизнес-партнером Коломойского. Зеленский лично - фигурант одного из скандалов, связанных с выводом средств Приватбанка. В частности, в феврале 2019 года обнародована информация о том, что в течение 2012-2016 годов более миллиарда гривен средств вкладчиков Приватбанка вывели на счета студии «Квартал 95». На выборах президента в 2019 году Зеленский победил именно благодаря поддержке медиаресурсов Коломойского. А так называемое монобольшинство является по сути коалицией Зеленского и Коломойского».

Конечно, тут можно возразить, что вряд ли это сработает на местных выборах. Дескать, украинским избирателям будут важнее детсады и дороги, которые будет открывать Зеленский, а не расследование против Коломойского где-то за океаном.

Но в заявлении «Евросолидарности» не зря делается упор на требовании к Зеленскому обеспечить возврат в Украину средств, похищенных в Приватбанке. А сумма этих средств, напомним, составляет более $5 млрд - и это не фантазия, ибо именно столько фигурирует в иске Минюста США. В переводе на украинскую валюту по нынешнему курсу это около 150 млрд грн. Если поделить эту сумму на всех украинцев, получится почти по 4000 грн на каждого. Можно представить, сколько можно было бы настроить на 150 млрд грн автомобильных дорог и объектов социальной сферы. Или на сколько можно было бы поднять пенсии.

Помнится, когда-то было много разговоров о том, как вернуть из США «деньги Лазаренко». Сейчас еще более животрепещущей темой может стать возврат «денег Коломойского». Берем в кавычки, ибо это деньги сомнительного происхождения - в документах органов власти США прямо говорится, что это украденные и отмытые средства.

Кроме того, требование «Евросолидарности» к Зеленскому обеспечить возврат в Украину незаконно выведенных из Приватбанка финансовых ресурсов - это еще и контратака в ответ на уголовные дела против Порошенко. За последние несколько месяцев Офис генпрокурора и ГБР уже предприняли ряд попыток затаскать Порошенко по судам и посадить его под арест. Вполне можно ожидать новых таких попыток перед местными выборами - именно с целью максимально дискредитировать «Евросолидарность» и всех ее кандидатов.

Но теперь у «Евросолидарности» есть способ перебить этот эффект. Тем более что за полтора года Зе-власть так и не смогла раскопать никакого компромата, на основании которого можно было бы выдвинуть Порошенко обвинения в коррупции. А тут целый Минюст США выдвигает Коломойскому обвинения в (цитируем иск) «международном сговоре с целью отмывания денег, украденных и полученных мошенническим путем у Приватбанка».

Дилемма Зеленского

Чем дольше Зеленский будет пытаться игнорировать и замалчивать эту историю, тем больше будет подозрений о его личной причастности если не к хищению, то к отмыванию этих средств. Причем подозрения эти будут множиться независимо от того, есть ли для них основания. То есть даже если он будет молчать просто потому, что боится Коломойского или не хочет наносить ему душевную травму, - подобные варианты никто не будет принимать во внимание. Как говорится, ведет себя словно сообщник - значит, сообщник.

Но если Зеленский все же решится - сам или по настоятельному совету западных партнеров - начать действовать против Коломойского, то вряд ли олигарх оставит это без отмщения. Его медиа-ресурсы, по утверждению некоторых источников, уже имеют заготовки на такой случай.

Короче говоря, Зеленского в любом случае ждут неприятности. Но от него зависит - с какой стороны.
 

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