Голос Киева. Кто станет главным противником Притулы - Зеленский или Порошенко

Денис Сарбей / Деловая столица

Выборы Притула не выиграет, но может изрядно подпортить рейтинг конкурентам. В первую очередь - «Слуге народа».

11 августа, во время сборов партии "Голос" телеведущий и шоумен Сергей Притула заявил, что решил баллотироваться в мэры Киева

"Я очень ждал этого дня.. Я понимаю скепсис людей, но хочу сказать, что я с большим удовольствием иду на эти выборы. Я собираюсь делать историю успешного Киева, я иду с командой настоящих профессионалов - вы не найдете там свадебных фотографов, моих кумовьев или участников шоу "Варьяты", - сказал Притула.

Известный юморист фактически продолжил дело коллеги по шоубизу, музыканта Александра Положинского, который на днях заявил, что может баллотироваться на должность мэра Луцка на предстоящих местных выборах. Впрочем, окунулся в политику Притула все же раньше - еще в прошлом году, когда перед парламентскими выборами получил 30 место в списке "Голоса". Тогда Вакарчук якобы предлагал ему место в 10-ке, но комик не согласился, поскольку хотел прийти в политику не один, а с командой людей, "которые смогут что-то решать".

Разговоры о том, что Притула будет идти в мэры Киева, начались тогда же, перед парламентской кампанией, но бывший лидер "Голоса" Вакарчук весьма туманно отзывался о возможности такого решения. Сейчас же перспективы свежеиспеченного кандидата в мэры Киева зависят от нескольких вещей.

Одна из самых важных - сотрудничество с нынешней руководительницей "Голоса". Сейчас шоумен плотно координирует свою деятельность и работу в партии с Кирой Рудык. В своем недавнем интервью Рудык прямо заявила, что Петр Порошенко - главный враг "Голоса". В случае, если Притула, как и Рудык, начнет критиковать Порошенко и "ЕС", пытаясь отобрать у них электоральные баллы, то к ощутимым результатам это не приведет - вряд ли Притула сможет получить голоса проукраински настроенного электората, играя на распрях между двумя близкими идеологически партиями. А вот рейтинг "Слуги народа" в Киеве может пострадать - за Притулу вполне могут отдать свои голоса избиратели, которые не хотят поддерживать "старых политиков", но при этом критически настроены к Ирине Верещук.

Впрочем, рейтинг СН под угрозой и в том случае, если главным объектом критики Притула изберет Зе-команду. Эксперты прогнозируют, что шоумен сможет откусить довольно значительную часть ее электората, и, возможно, набрать 12-15% - по некоторым данным, сейчас рейтинг Притулы колеблется в районе 7-8%. Так что, неровен час, Притула даже во второй тур выборов выйдет.

Похоже, в СН уже понимают свое нерадужное положение в случае, если представитель "Голоса" начнет бороться с партией президента. Скандального депутата Александра Дубинского буквально взбесила такая ситуация. "Дико извиняюсь, предупредите кто-то Притулу, что повторить подвиг Вакарчука и сбежать потом из Киева, приведя туда бесполезных соросят, - не получится. Все уже знают цену вашему голосу. На*** такой голос не нужен, проще говоря", - написал Дубинский.

Конечно, стоит учитывать, что сам Дубинский метил в мэры Киева от партии "Слуга народа", но затея провалилась, так что в словах нардепа наверняка есть какая-то доля зависти.

Конечно, можно было бы предположить, что Притула займет нейтральную позицию и будет строить свою кампанию на лозунгах о будущем, а не прошлом. Мол, главное - не политические разборки, а жизнь города. Но украинскому избирателю без драмы скучно. К тому же, открытым остается вопрос спонсоров: Кира Рудык честно призналась, что денег у партии почти не осталось. За какие средства "Голос" будет вести кампанию в столице - большой вопрос. Задать его, кстати, самому кандидату, у журналистов не получилось - сразу после торжественного оглашения решения отправить Притулу на столичные выборы, шоумен поспешно покинул мероприятие.

Если Притула не ошибется с выбором стратегии, то вполне может из шоумена превратиться в политика. В соцсетях уж подчеркивают, что он давно известен как волонтер, так что разнообразные организационные вопросы новому кандидату в столичные мэры не в диковинку. Выборы Притула, конечно, не выиграет - по результатам опроса Центра Разумкова в июне-июле 2020 года, почти 44% киевлян готовы проголосовать за Виталия Кличко. Но участие в выборах столичного головы может дать притуле неплохой шанс обеспечить себе будущее в политике. При этом еще и изрядно подпортив результаты "Слуги народа", даже не критикуя команду президента в открытую.