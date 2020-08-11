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Зеленский не стал ветировать закон об игорном бизнесе, несмотря на ряд противоречивых норм
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведения азартных игр". Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Закон позволяет открывать на территории Украины казино, букмекерские канторы, в том числе и в сети интернет, залы игровых автоматов и организовывать площадки для онлайн покера.
Ранее ожидалось, что законопроект будет ветирован президентом и возвращен в Верховную Раду на доработку.
В законопроекте обнаружены противоречия и в его текст в последний момент были внесены несогласованные правки.
В частности, в тексте учтены две противоречащие друг другу поправки. Указано, что формированием конкурсной комиссии для отбора членов комиссии по регулированию азартных игр будет заниматься и Кабинет министров, и профильный комитет Верховной Рады.
Также, в финальный текст законопроекта была внесена норма, что казино могут быть открыты не только в пятизвездочных отелях, но и в четырехзвездочных.
Народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк назвал такое решение президента противоречивым.
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