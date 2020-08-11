Узурпация по-маленькому. Зачем Зеленский срывает местные выборы 25 октября

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Узурпация по-маленькому. Зачем Зеленский срывает местные выборы 25 октября

09:24 11.08.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Хотя никакого закона о ликвидации райсоветов не принято, тем не менее ЦИК с молчаливого согласия президента уже решила больше их не избирать.

8 августа в государственной системе Украины произошло чрезвычайное происшествие. Центральная избирательная комиссия отказалась назначать местные выборы в районные советы. Не только на оккупированных территориях, а по всей Украине.

В этот день ЦИК приняла постановление «О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей 25 октября 2020 года». То есть в громадах местные выборы пройдут. А в районах - нет.

Напомним, что 17 июля парламент принял постановление «О создании и ликвидации районов», которым поделил территорию всех областей и АР Крым на районы (а те районы, которые существовали прежде, ликвидировал). В том же постановлении парламент обязал ЦИК обеспечить «проведение местных выборов согласно административно-территориальному устройству, определенному этим постановлением». И вот 8 августа ЦИК просто-напросто взяла и отказалась это сделать.

Районы без райсоветов

Кстати, еще 6 августа об этом предупредила Ассоциация городов Украины. Она прямо так и заявила: «Первые выборы депутатов районных советов вновь созданных районов 25 октября 2020 года не состоятся».

Причина - в том, что в постановлении парламента говорится только о создании новых районов. А о создании новых районных советов - не говорится. Между тем в статье 194 Избирательного кодекса, который был принят этим же парламентом 19 декабря 2019 г., говорится, что «первые выборы депутатов областных, районных советов назначаются Центральной избирательной комиссией по соответствующему обращению уполномоченного органа на основании решения об образовании областных, районных советов». Однако законодательством Украины вообще не определен «уполномоченный орган», который должен принимать решение о создании областных и районных советов, а также не установлена процедура принятия такого решения.

Поэтому ЦИК имела шикарный выбор. Хочет - выполняет постановление парламента, требующее обеспечить проведение местных выборов согласно новому районному делению. А хочет - не выполняет это постановление, ссылаясь на норму Избирательного кодекса. И ЦИК выбрала именно второй вариант.

ЦИК сыграла в КВН

Разумеется, в ЦИК сидят достаточно умные люди, чтобы обезопасить себя от обвинений в срыве выборов и переложить ответственность на кого-то другого. В тот же день, 8 августа, ЦИК приняла постановление «Об обращении в комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и Министерство развития громад и территорий Украины по вопросу назначения первых выборов депутатов районных советов на 25 октября 2020 года».

Известно, что любимая игра Владимира Зеленского - это КВН (конкурс веселых и находчивых). И вот ЦИК решила сыграть в КВН с профильным парламентским комитетом и профильным министерством. В своем постановлении она задала им три вопроса:

* Какой орган уполномочен обратиться в ЦИК в понимании статьи 194 Избирательного кодекса относительно назначения первых выборов депутатов районных советов?

* Какой орган уполномочен принять решение о создании районных советов в понимании статьи 194 Избирательного кодекса?

* Принято ли на сегодняшний день решение о создании районных советов в связи с принятием постановления Верховной Рады от 17 июля 2020 г. «Об образовании и ликвидации районов»?

На самом деле это такой оригинальный способ снять с себя ответственность. На все три вопроса профильное министерство (именно оно разработало проект злополучного парламентского постановления) и профильный комитет (который рекомендовал парламенту принять это постановление) должны были бы, если по-честному, дать один и тот же ответ: «Вот, блин, а мы об этом не подумали, нам это не пришло в голову, и теперь мы не знаем, как все это исправлять и как выходить из этой дурацкой ситуации».

Дедлайн - 15 августа

Однако главный прикол - не в том, что у ЦИК проявилось чувство юмора. Главный прикол - в том, что в тот же день, 8 августа, ЦИК установила всем участникам этой игры дедлайн, когда все шутки окончатся.

А именно - утвердила Календарный план основных организационных мер по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года. И там, на основании норм Избирательного кодекса, записано, что первые выборы депутатов районных советов должны быть назначены не позднее чем за 70 дней до дня выборов, то есть до 15 августа включительно.

Если до 15 августа ЦИК получит откуда-то какой-то документ о создании новых райсоветов, то еще сможет успеть принять постановление о назначении выборов депутатов райсоветов. А если нет - то дедлайн будет просрочен.

Конечно, эта ситуация пока еще не стала безвыходной. Самым надежным решением проблемы было бы внеочередное заседание парламента и принятие на нем законодательных актов, которые устранили бы все препятствия, которые мешают назначить выборы райсоветов.

Ошибка или умысел

Но вот тут-то и возникают сомнения. Вся эта ситуация была создана именно нынешней властью. Избирательный кодекс принят нынешним парламентом, постановление «Об образовании и ликвидации районов» - тоже, нынешняя ЦИК тоже сформирована нынешним парламентом, после того как Зеленский потребовал уволить предыдущую ЦИК. И если бы препятствия, мешающие назначить выборы райсоветов, были просто результатом чьей-то ошибки, то нынешняя власть сейчас бы уже демонстрировала чудеса героизма по ликвидации трудностей.

Зеленский уже записал бы видосик, где заявил, что он взял ситуацию под свой личный контроль. И все важные шишки - спикер парламента, глава профильного комитета, профильный министр, глава ЦИК и т.д. - уже докладывали бы Зеленскому, ну и всем нам, о том, что подготовлены проекты законов и постановлений, депутаты извещены о необходимости собраться на внеочередную сессию, а ЦИК согласовала все эти проекты и разработала алгоритм своих дальнейших действий, чтобы не допустить срыва выборов.

Однако ничего этого мы не видим. И это порождает подозрения о том, что выборы в райсоветы срываются не по ошибке, а умышленно.

Действительно, новые районы постановлением парламента уже созданы (постановление вступило в силу 19 июля). В их состав включены все города, за исключением Киева и Севастополя. В этих новых районах Зеленским будут созданы новые райгосадминистрации, которые будут стоять над городским самоуправлением и подчиняться областным госадминистрациям, то есть тому же Зеленскому. А районных советов там не будет - они Зеленскому совершенно не нужны, тем более что у него нет никакой уверенности в том, что большинство мандатов в этих новых райсоветах получат «слуги народа».

Конечно, если бы речь шла о ликвидации парламента или областных советов, то это вызвало бы много шума, обвинений в узурпации власти и т.п. Но сейчас происходит фактическая ликвидация райсоветов - а никакого шума не слышно. Да, это не назовешь узурпацией по-большому. Это скорее узурпация по-маленькому. Но если эта маленькая узурпация состоится - это будет большой удар по доверию украинцев к власти. Ибо Зеленский никогда официально не объявлял о намерении ликвидировать райсоветы, и никакого закона о ликвидации райсоветов не принято, тем не менее, сейчас они уже фактически ликвидируются - без объявлений, без закона, исподтишка.
 

ПО РУБРИКАМ

15:52 НБУ предоставил 6 банкам рефинанса на 905 миллионов

15:50 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 11.08.20

12:20 Справочный курс гривны 11 августа понижен на 0,1 коп до 27,6043 грн/$1

12:13 Биржи АТР 11 августа в основном выросли на ожиданиях по экономике

11:34 Райффайзен банк Аваль планирует увеличить выплату дивидендов по итогам 2019г до 4,27 млрд грн

11:02 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 10.08.20

10:32 Остаток средств на корсчетах банков 11.08.20

10:29 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 10.08.2020

10:25 Премии по «Зеленой карте» в Украине за 6 мес. сократились на 36,4%, количество договоров - на 40,8% - МТСБУ

09:40 Золото 11 августа коррекционно дешевеет после достижения рекорда на прошлой неделе

09:40 Мнение: Китай потеряет господство в добыче биткоина

09:14 Barclays уличили в слежке за сотрудниками

08:44 Facebook сформировала новое платежное подразделение

08:35 Доллар снижается к евро и растет к иене 11 августа на ожиданиях по экономике США

08:17 НБУ разрешил всем банкам принимать изношенные банкноты

• дальше…

16:17 Дубинский и еще 46 депутатов оспорили в КСУ законность «зеленого» тарифа

15:58 Москаль обжаловал в суде постановление об укрупнении районов

15:50 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 11.08.20

15:44 Цены промпроизводителей Украины в июле выросли на 0,4% – Госстат

15:42 Нефть дорожает на фоне надежд на восстановление спроса и новые стимулы в США, Brent - около $45,5 за баррель

09:40 Золото 11 августа коррекционно дешевеет после достижения рекорда на прошлой неделе

08:25 Расходы по больничным в Украине за месяц выросли на более чем 100 млн гривен

08:25 Аукцион «Энергоатома» и «Укргидроэнерго» по продаже э/э «ГарПоку» по 10грн/МВт-ч отменили из-за отсутствия постановления Кабмина

08:13 В КСУ в третий раз обжаловали закон о приватизации Укррудпрома

07:54 Украина за 7 мес. снизила выручку от экспорта электроэнергии на 10%

• дальше…

11:30 Кипр и Россия согласовали повышение налога на капитал

10:45 Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву

09:01 Словакия выслала трех российских дипломатов. Москва пообещала ответить зеркально

08:57 Греция заявила о незаконности сейсмической разведки Турции в Средиземноморье

08:53 США ввели санкции против главы администрации Гонконга

08:49 На протестах в Беларуси вырос градус насилия

08:02 В Иране заявили, что не будут платить МАУ компенсацию за сбитый самолет

07.08 Мирный атом Лукашенко нервирует балтийских соседей Беларуси

07.08 Дональд Трамп подписал указы о запрете WeChat и TikTok

07.08 Минюст США обвинил Коломойского в кражах и отмывании миллиардов из Приватбанка

07.08 Трое американских сенаторов пригрозили немецкому порту финансовым крахом из-за «Северного потока-2»

06.08 Панама будет наказывать свои корабли, заходящие в порты оккупированного Крыма

05.08 Ереван ограничивает российское телевещание

05.08 США увязали разработку крылатых ракет морского базирования со сдерживанием РФ

05.08 Сенат США принял засекреченную версию расследования по России

• дальше…

10.08 Bolt без согласования разместил пункты проката электросамокатов — Кличко

06.08 Госбюджет за 2 месяца видеофиксации нарушений правил ПДД получил 72,3 млн грн

06.08 «Укравтодор» до 2025 г. планирует построить 2,9 тыс. км цементобетонных дорог

06.08 Всемирный банк рекомендует строить цементобетонные дороги - Криклий

03.08 Ужесточение карантина: УЗ закрыла продажу билетов в Луцк, Тернополь и обратно

31.07 Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен

30.07 Решение Кабмина: вместо бэби-боксов деньги на товары в спецмагазинах

29.07 Кабмин одобрил «пилот» по внедрению единого э-билета на транспорт

28.07 Зеленский ввел временный безвиз для китайских туристов

23.07 Киевсовет освободил от паевого взноса объекты «Укрбуда»

22.07 Кабмин отказался от плана провести перепись в 2020г и, возможно, в 2021г - Немчинов

22.07 Венецианская комиссия утвердила «срочный вывод» по закону о референдуме

21.07 В Украине заработали иммиграционные квоты для иностранных IT-специалистов

17.07 Предвыборный хаос. Зачем «слуги народа» подчинили все областные центры райсоветам

17.07 Рада приняла постановление о создании укрупненных районов

• дальше…

15:58 Москаль обжаловал в суде постановление об укрупнении районов

09:24 Узурпация по-маленькому. Зачем Зеленский срывает местные выборы 25 октября

10.08 Шмыгаль прокомментировал свое обещание создать 500 тысяч новых рабочих мест

10.08 Так не доставайтесь вы никому: Почему «слугам» выгоднее не проводить местные выборы на Донбассе

10.08 Позитив недели. Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетными комплексами типа ВGM-176В Griffin

10.08 Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы и только для нужд населения - Шмыгаль

10.08 Шмыгаль положительно оценивает создание «свободных экономических зон» на Донбассе

07.08 Виталий Портников: Согласны ли украинцы и далее выглядеть в глазах остального мира огромным пиратским кораблем?

07.08 НАБУ закрыло дело «Роттердам+»

07.08 В ЕС напомнили Украине о необходимости возобновить конкурсы на государственную службу

07.08 Запоздалый ход. Зачем у Зеленского взялись за каналы Медведчука

07.08 Весна придет, переизбирать будем. Когда Зеленский станет «хромой уткой»

07.08 Минюст США обвинил Коломойского в кражах и отмывании миллиардов из Приватбанка

06.08 Штирлиц под прикрытием. Сможет ли Татаров тягаться с Аваковым

06.08 Ермак против Резникова: Почему команда Зеленского самоустраняется от конфликта на Донбассе

• дальше…

11:40 Электромобили Hyundai выйдут на рынок под новым брендом

09:40 Мнение: Китай потеряет господство в добыче биткоина

08:44 Facebook сформировала новое платежное подразделение

10.08 Компания, связанная с разведкой и военными США интегрировала инструмент слежения в сотни мобильных приложений

07.08 В 50 раз быстрее 5G: Южная Корея запустит пилотный 6G-проект в 2026 году

07.08 Kia Stonic обновился и получил «механику» с электронной педалью сцепления

07.08 Дональд Трамп подписал указы о запрете WeChat и TikTok

06.08 Первые в мире планшеты на Snapdragon 865+ и с экранами 120 Гц. Представлены Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+

06.08 Стоимость сделки по приобретению TikTok может достичь $30 млрд

06.08 Samsung представила умные часы Galaxy Watch 3: управление смартфоном жестами и продвинутые медицинские функции

06.08 Представлены Galaxy Buds Live — вкладыши открытого типа с активным шумоподавлением и множеством датчиков

06.08 Представлены флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra

06.08 Илон Маск испытал прототип корабля для полета на Марс. Он взлетел на 150 м - и это успех

05.08 Глава Ford подал в отставку

05.08 Google закроет Play Music в октябре, а с августа Play Маркет останется без музыки

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно