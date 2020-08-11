Узурпация по-маленькому. Зачем Зеленский срывает местные выборы 25 октября

Юрий Вишневский / Деловая столица

Хотя никакого закона о ликвидации райсоветов не принято, тем не менее ЦИК с молчаливого согласия президента уже решила больше их не избирать.

8 августа в государственной системе Украины произошло чрезвычайное происшествие. Центральная избирательная комиссия отказалась назначать местные выборы в районные советы. Не только на оккупированных территориях, а по всей Украине.

В этот день ЦИК приняла постановление «О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей 25 октября 2020 года». То есть в громадах местные выборы пройдут. А в районах - нет.

Напомним, что 17 июля парламент принял постановление «О создании и ликвидации районов», которым поделил территорию всех областей и АР Крым на районы (а те районы, которые существовали прежде, ликвидировал). В том же постановлении парламент обязал ЦИК обеспечить «проведение местных выборов согласно административно-территориальному устройству, определенному этим постановлением». И вот 8 августа ЦИК просто-напросто взяла и отказалась это сделать.

Районы без райсоветов

Кстати, еще 6 августа об этом предупредила Ассоциация городов Украины. Она прямо так и заявила: «Первые выборы депутатов районных советов вновь созданных районов 25 октября 2020 года не состоятся».

Причина - в том, что в постановлении парламента говорится только о создании новых районов. А о создании новых районных советов - не говорится. Между тем в статье 194 Избирательного кодекса, который был принят этим же парламентом 19 декабря 2019 г., говорится, что «первые выборы депутатов областных, районных советов назначаются Центральной избирательной комиссией по соответствующему обращению уполномоченного органа на основании решения об образовании областных, районных советов». Однако законодательством Украины вообще не определен «уполномоченный орган», который должен принимать решение о создании областных и районных советов, а также не установлена процедура принятия такого решения.

Поэтому ЦИК имела шикарный выбор. Хочет - выполняет постановление парламента, требующее обеспечить проведение местных выборов согласно новому районному делению. А хочет - не выполняет это постановление, ссылаясь на норму Избирательного кодекса. И ЦИК выбрала именно второй вариант.

ЦИК сыграла в КВН

Разумеется, в ЦИК сидят достаточно умные люди, чтобы обезопасить себя от обвинений в срыве выборов и переложить ответственность на кого-то другого. В тот же день, 8 августа, ЦИК приняла постановление «Об обращении в комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и Министерство развития громад и территорий Украины по вопросу назначения первых выборов депутатов районных советов на 25 октября 2020 года».

Известно, что любимая игра Владимира Зеленского - это КВН (конкурс веселых и находчивых). И вот ЦИК решила сыграть в КВН с профильным парламентским комитетом и профильным министерством. В своем постановлении она задала им три вопроса:

* Какой орган уполномочен обратиться в ЦИК в понимании статьи 194 Избирательного кодекса относительно назначения первых выборов депутатов районных советов?

* Какой орган уполномочен принять решение о создании районных советов в понимании статьи 194 Избирательного кодекса?

* Принято ли на сегодняшний день решение о создании районных советов в связи с принятием постановления Верховной Рады от 17 июля 2020 г. «Об образовании и ликвидации районов»?

На самом деле это такой оригинальный способ снять с себя ответственность. На все три вопроса профильное министерство (именно оно разработало проект злополучного парламентского постановления) и профильный комитет (который рекомендовал парламенту принять это постановление) должны были бы, если по-честному, дать один и тот же ответ: «Вот, блин, а мы об этом не подумали, нам это не пришло в голову, и теперь мы не знаем, как все это исправлять и как выходить из этой дурацкой ситуации».

Дедлайн - 15 августа

Однако главный прикол - не в том, что у ЦИК проявилось чувство юмора. Главный прикол - в том, что в тот же день, 8 августа, ЦИК установила всем участникам этой игры дедлайн, когда все шутки окончатся.

А именно - утвердила Календарный план основных организационных мер по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года. И там, на основании норм Избирательного кодекса, записано, что первые выборы депутатов районных советов должны быть назначены не позднее чем за 70 дней до дня выборов, то есть до 15 августа включительно.

Если до 15 августа ЦИК получит откуда-то какой-то документ о создании новых райсоветов, то еще сможет успеть принять постановление о назначении выборов депутатов райсоветов. А если нет - то дедлайн будет просрочен.

Конечно, эта ситуация пока еще не стала безвыходной. Самым надежным решением проблемы было бы внеочередное заседание парламента и принятие на нем законодательных актов, которые устранили бы все препятствия, которые мешают назначить выборы райсоветов.

Ошибка или умысел

Но вот тут-то и возникают сомнения. Вся эта ситуация была создана именно нынешней властью. Избирательный кодекс принят нынешним парламентом, постановление «Об образовании и ликвидации районов» - тоже, нынешняя ЦИК тоже сформирована нынешним парламентом, после того как Зеленский потребовал уволить предыдущую ЦИК. И если бы препятствия, мешающие назначить выборы райсоветов, были просто результатом чьей-то ошибки, то нынешняя власть сейчас бы уже демонстрировала чудеса героизма по ликвидации трудностей.

Зеленский уже записал бы видосик, где заявил, что он взял ситуацию под свой личный контроль. И все важные шишки - спикер парламента, глава профильного комитета, профильный министр, глава ЦИК и т.д. - уже докладывали бы Зеленскому, ну и всем нам, о том, что подготовлены проекты законов и постановлений, депутаты извещены о необходимости собраться на внеочередную сессию, а ЦИК согласовала все эти проекты и разработала алгоритм своих дальнейших действий, чтобы не допустить срыва выборов.

Однако ничего этого мы не видим. И это порождает подозрения о том, что выборы в райсоветы срываются не по ошибке, а умышленно.

Действительно, новые районы постановлением парламента уже созданы (постановление вступило в силу 19 июля). В их состав включены все города, за исключением Киева и Севастополя. В этих новых районах Зеленским будут созданы новые райгосадминистрации, которые будут стоять над городским самоуправлением и подчиняться областным госадминистрациям, то есть тому же Зеленскому. А районных советов там не будет - они Зеленскому совершенно не нужны, тем более что у него нет никакой уверенности в том, что большинство мандатов в этих новых райсоветах получат «слуги народа».

Конечно, если бы речь шла о ликвидации парламента или областных советов, то это вызвало бы много шума, обвинений в узурпации власти и т.п. Но сейчас происходит фактическая ликвидация райсоветов - а никакого шума не слышно. Да, это не назовешь узурпацией по-большому. Это скорее узурпация по-маленькому. Но если эта маленькая узурпация состоится - это будет большой удар по доверию украинцев к власти. Ибо Зеленский никогда официально не объявлял о намерении ликвидировать райсоветы, и никакого закона о ликвидации райсоветов не принято, тем не менее, сейчас они уже фактически ликвидируются - без объявлений, без закона, исподтишка.