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Так не доставайтесь вы никому: Почему «слугам» выгоднее не проводить местные выборы на Донбассе

13:04 10.08.2020 |

Политика

Так не доставайтесь вы никому: Почему «слугам» выгоднее не проводить местные выборы на Донбассе

 Ігор Петренко / Depo.ua

Центральная избирательная комиссия оставила без права избирать и быть избранными в местную власть жителей 18 общин на подконтрольной Украине территории, возле линии столкновения на Донбассе - там, где идет необъявленная война.

Предыстория такова: в конце июля против проведения выборов в общинах, находящихся "в районе поражения крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерией незаконных вооруженных формирований", выступила Донецкая областная госадминистрация. 28 июля на брифинге в Северодонецке председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (ВГА) Сергей Гайдай тоже высказался против проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах и назвал это вопросом "национальной безопасности".

30 июля Центризбирком обратился к Донецкой и Луганской областным ВГА относительно выводов о возможности подготовки и проведения местных выборов на соответствующих территориях. 7 августа запрашиваемая информация в ЦИК поступила: выводы ВГА относительно безопасности выборов были прогнозируемо негативными. Кроме того, управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях проинформировало Комиссию, что режим тишины, введенный по результатам Минских договоренностей, во время выборов не может гарантировать 100-процентной безопасности жителей населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения.

В результате в Центризбиркоме решили, что безопасно провести выборы в общинах, расположенных возле линии соприкосновения, невозможно. При этом ответственность за определение перечня "территорий без выборов" ЦИК возложила на органы, которые предоставили соответствующую информацию, то есть на областные военно-гражданские администрации.

В "запретительный" список вошли 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин из Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин из Северодонецкого и Счастьинского районов Луганщины.Также в Комиссии учли вывод Луганской ВГА о невозможности выборов на части избирательных участков в Новоайдарской поселковой общине Счастьинского района Луганщины.

Согласно с действующим Избирательным кодексом, который действует с 1 января 2020 года, Центризбирком имеет полномочия назначать первые выборы в местные советы, а также сельских, поселковых, городских глав. Такое решение должно быть принято не позднее 70 дней до даты выборов, а избирательный процесс начинается за 50 дней до местных выборов.

Решение Комиссии о непроведении выборов в 18 общинах, расположенных на подконтрольной украинской власти, но опасной из-за близости к зоне боевых действий территории вызвало раздражение не только у некоторых политиков, но и у отдельных экспертов. Так, руководитель Луганского областного отделения Комитета избирателей Украины Алексей Светиков, в комментарии "РБК-Украина", заявил об отсутствии правовых оснований для отмены местных выборов в части Луганской области. Эксперт напомнил, что в 2015 году в некоторых населенных пунктах вдоль линии разграничения местные выборы не назначались и не проводились на основании действующего положения закона "О местных выборах". Но сейчас этот закон не действует, а Избирательный кодекс не содержит нормы о возможности непроведения выборов из-за их потенциальной опасности. Не содержат такой нормы и другие законы Украины, в том числе - закон "О деоккупации", - считает представитель КИУ.

На всех расположенных на подконтрольной Киеву территории избирательных участках в 2019 году голосование проводилось трижды - во время двух туров выборов президента Украины и на выборах в Верховную Раду. "Эксцессов в Луганской области тогда не было, поэтому странным сейчас выглядит "забота" о безопасности во время местных выборов, - говорит Светиков. - Забота о безопасности была оправданной в 2015 году, и сейчас цель людей, которые не хотят проводить выборы, например, в Северодонецке, расположенном в 30 км от линии разграничения, который ни разу за время войны не был обстрелян, кажется лицемерием". Отметим, эти слова вряд ли можно считать официальной позицией Комитета избирателей - никаких сообщений по этому поводу на сайте КИУ пока нет.

В свою очередь, депутат парламента с Луганщины, член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов на своей странице в фейсбуке назвал отмену выборов "страхом власти еще больше потерять свои позиции в прифронтовом регионе. И это в условиях объявленного перемирия, когда власть хвастается достигнутыми успехами в прекращении огня". "Это прямые признаки узурпации власти, что карается согласно уголовному законодательству", - считает представитель депутатской группы, которую, учитывая синхронность голосований по важным вопросам, нередко называют фактическим сателлитом фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

На парламентских выборах 2019 года "в половине мажоритарных избирательных округов на Луганщине" победили представители политической партии "Наш край", которую представляет Шахов. "Слуга народа", в свою очередь, победила лишь в одном округе, а на Донбассе они вообще не получили ни одного мандата, напоминает парламентарий. Через год после выборов ситуация для партии президента Владимира Зеленского "слуг" только ухудшилась.

Шахов считает, что союз "старых" и"новых" лиц пытается законсервировать ситуацию в регионе. В то же время Донецкая областная организация партии "Слуга народа" сегодня выступила с двусмысленным заявлением "категорически против ограничения избирательных прав жителей Донбасса в любых проявлениях". Местные выборы на подконтрольной Украине территории региона, по мнению донецких "слуг", могут состояться "сразу же после предоставления военным командованием достаточных гарантий безопасности". Понятно, что таких гарантий в нынешних условиях не даст никто, даже на фоне "мирных инициатив президента Владимира Зеленского", о которых вспоминают его партийцы.

Волну возмущения из-за решения ЦИК подняли бывшие регионалы. Юрист Елена Лукаш волнуется в соцсети, что местных выборов в ее родном Северодонецке не будет. У нее тоже виновата власть, которая "окончательно определилась, что может делать с нами все, что хочет". Депутат Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская на партийном сайте сетует на "ручную ЦИК Зе-власти", которая "лишила права голоса свыше 500 тысяч избирателей, которые раньше совершенно спокойно голосовали и на президентских, и на парламентских выборах".

Такую реакцию понять несложно: они рискуют потерять шанс сформировать подконтрольные им органы местной власти в прифронтовых районах, где, как ожидается, немалая часть избирателей от "слуг" будет дрейфовать к политикам из пророссийских партий. Поэтому, учитывая нервные заявления "друзей Кремля", постановление Центризбиркома можно считать верным. Единственное "но" - власть, как водится, нормально не разъяснила свое решение гражданам. Чем в очередной раз создала оппозиции удобный повод для пиара. Потому что на одних пугалках о взрывчатке под партийным офисом выборов не выиграешь.
 

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