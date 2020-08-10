Позитив недели. Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетными комплексами типа ВGM-176В Griffin

Американские катера, которые должны поступить в состав украинского флота, планируют оснастить ракетными комплексами малой дальности типа ВGM-176В Griffin. Кроме того, как сообщает АрміяInform, дополнительно на катерах планируется установка систем управления и самонаведения ракет на цели.

Ракеты ВGM-176В Griffin не станут конкурентами отечественных противокорабельных крылатых ракет "Нептун", ведь находятся в разных нишах боевого применения. У них разные характеристики и назначения. Ракеты Griffin обороняют прибрежную зону, а география применения "Нептуна" до 280 км - это акватория Азовского и Черного морей, включая исключительную (морскую) экономическую зону Украины.

Издание напоминает характеристики американских ракет типа ВGM-176В Griffin: длина ракеты - 110 см, диаметр - 140 мм, дальность стрельбы - до 20 км, масса боевой части - около 6 кг. Этого вполне достаточно, чтобы уничтожить небольшой катер или малотоннажный корабль противника. Характеристики этих ракет и мореходные возможности катеров Mark VI позволяют сформировать определенную боевую мощь.

Морскую пехоту на 100% обеспечат связью от L3Harris

Все бригады и отдельные батальоны морской пехоты в следующем году на 100% укомплектуют цифровыми средствами связи производства американской компании L3Harris Technologies. Об этом со ссылкой на командующего войсками связи и кибербезопасности ВС Украины генерал-майора Евгения Степаненко сообщает Ukrainian military pages.

Также готовится офсетный договор с L3Harris Technologies по изготовлению рабочей конструкторской документации для установления радиостанций на технику и создание в Украине сертификационного центра по обслуживанию и ремонту этих средств связи.

Компания L3Harris Technologies образовалась в результате слияния L3 Technologies (ранее L3 Communications) и Harris Corporation 29 июня 2019. L3Harris Technologies заняла 18 место в ежегодном рейтинге 100 самых прибыльных мировых компаний оборонной промышленности (Топ-100) за 2019 г., по версии сайта Defense News.

Госпогранслужба: винтовка UAR-15 полностью заменит автомат Калашникова

10 отдельный отряд оперативного реагирования "ДОЗОР" получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56 × 45 мм. Это наиболее распространенный калибр оружия в странах Североатлантического альянса, отмечают в Госпогранслужбе Украины.

Планируется, что UAR-15 полностью заменит автомат Калашникова. Винтовка имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и струйка имеют направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров.

В этой модели применена газовая система "CARBINE" с регулируемым газовым блоком, обеспечивающим плавную работу автоматики. Модульная конструкция позволяет легко производить замену различных компонентов: Например, цевья, пистолетной рукоятки и других навесных принадлежностей, тем самым настраивая винтовку для удобства в эксплуатации.

Винтовку производятся в Украине из отечественных и американских комплектующих. В частности, ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит кучность стрельбы, изготовленные в США компанией "Daniel Defense".

Через 9-12 месяцев ВСУ могут получить первый комплект РК "Нептун"

Первый комплект ракетного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" может быть поставлен в подразделения ВМС ВС Украины за 9-12 месяцев. Об этом в интервью Defense Express рассказал Генеральный конструктор ГККБ "ЛУЧ" Олег Коростелев.

За указанные 9 месяцев надо закупить необходимые материалы и комплектующие, осуществить производство и провести приемо-сдаточные испытания как изделия так и комплектующих. То есть, в случае необходимого финансирования первый комплект комплекса ЖК-360МЦ "Нептун", в количестве батареи или дивизиона, может быть изготовлен и поставлен за 9-12 месяцев.

В состав комплекса входят: подвижной командный пункт ПКП-360; ракета Р-360 в транспортно-пусковом контейнере ТПК-360; унифицированная пусковая установка УСПУ-360; транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360; транспортная машина ТМ-360; комплект наземного оборудования КНО.

На Харьковщине развернули полк ЗРК С-125

Зенитный ракетный полк, вооруженный ЗРК С-125, развернули на Харьковщине. Об этом в Facebook сообщила Служба связей с общественностью воздушного командования "Восток". Подразделение провело тренировку, приближенную к боевым, с развертыванием комплекса на позиции.

Один из отработанных на тренинге элементов - противодействие беспилотным летательным аппаратам, которые сейчас являются одной из самых больших угроз по опыту боевых действий на Донбассе.

Тактические учения для зенитного ракетного дивизиона стало очередным этапом подготовки к тактическим учениям с боевой стрельбой, который состоится в сентябре на государственном полигоне "Ягорлык".