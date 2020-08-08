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НАБУ закрыло дело «Роттердам+»
23:11 07.08.2020 |
Да, именно то дело, которое стало одной из причин проигрыша Порошенко на выборах. Завтра завершается срок следствия и его никто не планирует продлять. То есть завтра дело закрыто.
Я не хочу давать правовых оценок, лишь остановлюсь на двух цитатах.
Артем Сытник, глава НАБУ:
"Сейчас мы уже получили экономический отчет, что действительно был необоснованно применен тариф "Роттердам+"... 15 млрд гривен - сумма незаконно полученных средств в результате установления этой формулы".
Сегодня НАБУ заявляет, что они не смогли провести ни одной экспертизы. То есть тогда, когда Сытник говорил про экономический отчет, он врал всем нам. Да, врал, потому что никакой экспертизы у него, как оказалось, нет!
А вот, что про все это говорил Шабунин, главный рупор Сытника:
"Совсем недавно украинцы "отпраздновали" 35-миллиардие схемы "Роттердам+". Именно столько Ринат Ахметов и его новый партнер вытащили из наших карманов. Причем здесь Порошенко? Коррупционный "Роттердам+" в тариф впихнула Национальная комиссия по регулированию коммунальных услуг и энергетики. Весь состав этой комиссии назначил лично Петр Порошенко. Более того, председателем комиссии президент назначил 24-летнего парня, который до того работал в московском отделении Roshen".
Извинится ли Шабунин за свою ложь? Вопрос явно риторический.
Сегодня и Сытник, и Шабунин молчат. Почему? Потому что они либо врали тогда про миллиарды, которые были украдены у нас, или "продались" сейчас.
Ни слова о предательстве Сытника не говорит председатель комитета по вопросам борьбы с коррупцией, не делает громкого заявления партия "Голос". А наши антикоррупционеры вообще куда-то попрятались.
Сытника нельзя критиковать? Он - священная корова, даже если так лажает? Или, может, это еще раз свидетельствует о том, что Сытник - ноль без палочки, которому достался страшный репрессивный механизм, которым он может пользоваться исключительно в целях собственной мести?
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