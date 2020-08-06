Ермак против Резникова: Почему команда Зеленского самоустраняется от конфликта на Донбассе

Тарас Паньо / Depo.ua

Переложение ответственности за работу украинской делегации в минской ТКГ на двух политических динозавров, и несогласованность политики правительства и Офиса президента свидетельствует о том, что у Зеленского не только не создали никакой стратегии решения конфликта на Донбассе, но и не собираются этим заниматься.

О том, что в команде Зеленского отсутствует какая-либо стратегия относительно дальнейших шагов в переговорах с Россией и прекращения конфликта на Донбассе, Depo писало неоднократно. Особенно после недавней ситуации, в которой руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказывал о выдающиеся достижения, достигнутых в ходе переговоров в минской ТКГ. А вице-премьер-министр Алексей Резников, который, к слову, является заместителем председателя делегации Украины в минской ТКГ, тем временем писал блог для Atlantic Council, где намекал на необходимость "прагматичных изменений существующего Минского процесса" из-за его полной неспособности влиять на ход конфликта. Блог получился хорошим, кликбейтным. Даже в администрации Путина прочитали и откомментировали.

После того политологи даже успели обсудить вероятность существования группы Данилова-Резникова-Кулебы, которые пытаются прагматично противодействовать России, и Ермака-Зеленского-Медведчука, которые действуют вроде как наоборот.

После того инцидента, который, по слухам, привел к напряженным выяснениям отношений внутри команды Зеленского, могло показаться, что эти группы столкнутся в жесткой кабинетной борьбе, кто-то выигрывает, и сформирует дальнейшую политическую линию наших отношений с Россией.

Но нет, все происходит, будто ничего не произошло. Резников не лишился должности, и - вы не поверите - дальше пишет блоги для Atlantic Council. О том, как новый инвестиционный климат поможет "заново открыть" Донбасс. Сначала, конечно, подконтрольную Украине часть. А потом и ту, другую. Наверное, появятся инвесторы, готовые перекупить "вагнеров" у Пригожина.

Но и Ермак никуда не делся. Руководит Офисом президента, заводит туда кадры времен Януковича: Татарова, Курдиновича, и кто знает каких еще упырей рангом пониже, в сопровождении разговоров о их незаурядном профессионализме. Зеленскому бы, наверное, спросить - почему же эти чудо-профессионалы не удержали Виктора Федоровича на троне. Но все как-то времени, наверное, не хватает.

А ведение переговоров в Минске, как занятие бесперспективное для карьеры и опасное для имиджа, "команда молодых" явно отдает "на откуп" Леониду Кравчуку и Витольду Фокину. Которым, для начала, 174 года на двоих. Которые на протяжении последних двух десятилетий наблюдали за политическим процессом по телевизору - в основном, по медвдечуковским каналам. Один из них - Фокин - на первой, ознакомительной, встрече с членами ТКГ с апломбом говорил о "народе Донбасса".

Зато Леонид Макарович фонтанировал "свежими" идеями. В частности, по организации на Донбассе свободной экономической зоны. Впервые он озвучивал эту идею во время своего президентства, году эдак в 1993. Потом про этот эксклюзив вспоминал, хоть и как-то вскользь, Петр Порошенко в 2014-м. В конце концов, не только он - о "СЭЗ для Донбасса" говорил в свое время и Владислав Сурков.

Тот факт, что члены команды Зеленского, вслед за упомянутым Сурковым, пытаются уклониться от ответственности за ведение переговоров в Минске, перекладывая миссию на плечи политических ветеранов, достаточно очевидно намекает, что надежд даже на минимальный прогресс в том формате у них нет ни капли. Более того, так же нет у них никаких идей относительно того, как этот формат можно оживить.

И популярное среди украинцев подозрение относительно того, что Кравчук и Фокин - это дымовая завеса для каких-то тайных и дрянных сделок Ермака с Козаком, кажется, ложная. Эти двое - дымовая завеса. Но за ней не "измена", а полная, полнейшая и абсолютная пустота нашей теперешней власти.