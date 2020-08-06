Финансовые новости
- |
- 06.08.20
- |
- 17:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ермак против Резникова: Почему команда Зеленского самоустраняется от конфликта на Донбассе
15:41 06.08.2020 |
Переложение ответственности за работу украинской делегации в минской ТКГ на двух политических динозавров, и несогласованность политики правительства и Офиса президента свидетельствует о том, что у Зеленского не только не создали никакой стратегии решения конфликта на Донбассе, но и не собираются этим заниматься.
О том, что в команде Зеленского отсутствует какая-либо стратегия относительно дальнейших шагов в переговорах с Россией и прекращения конфликта на Донбассе, Depo писало неоднократно. Особенно после недавней ситуации, в которой руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказывал о выдающиеся достижения, достигнутых в ходе переговоров в минской ТКГ. А вице-премьер-министр Алексей Резников, который, к слову, является заместителем председателя делегации Украины в минской ТКГ, тем временем писал блог для Atlantic Council, где намекал на необходимость "прагматичных изменений существующего Минского процесса" из-за его полной неспособности влиять на ход конфликта. Блог получился хорошим, кликбейтным. Даже в администрации Путина прочитали и откомментировали.
После того политологи даже успели обсудить вероятность существования группы Данилова-Резникова-Кулебы, которые пытаются прагматично противодействовать России, и Ермака-Зеленского-Медведчука, которые действуют вроде как наоборот.
После того инцидента, который, по слухам, привел к напряженным выяснениям отношений внутри команды Зеленского, могло показаться, что эти группы столкнутся в жесткой кабинетной борьбе, кто-то выигрывает, и сформирует дальнейшую политическую линию наших отношений с Россией.
Но нет, все происходит, будто ничего не произошло. Резников не лишился должности, и - вы не поверите - дальше пишет блоги для Atlantic Council. О том, как новый инвестиционный климат поможет "заново открыть" Донбасс. Сначала, конечно, подконтрольную Украине часть. А потом и ту, другую. Наверное, появятся инвесторы, готовые перекупить "вагнеров" у Пригожина.
Но и Ермак никуда не делся. Руководит Офисом президента, заводит туда кадры времен Януковича: Татарова, Курдиновича, и кто знает каких еще упырей рангом пониже, в сопровождении разговоров о их незаурядном профессионализме. Зеленскому бы, наверное, спросить - почему же эти чудо-профессионалы не удержали Виктора Федоровича на троне. Но все как-то времени, наверное, не хватает.
А ведение переговоров в Минске, как занятие бесперспективное для карьеры и опасное для имиджа, "команда молодых" явно отдает "на откуп" Леониду Кравчуку и Витольду Фокину. Которым, для начала, 174 года на двоих. Которые на протяжении последних двух десятилетий наблюдали за политическим процессом по телевизору - в основном, по медвдечуковским каналам. Один из них - Фокин - на первой, ознакомительной, встрече с членами ТКГ с апломбом говорил о "народе Донбасса".
Зато Леонид Макарович фонтанировал "свежими" идеями. В частности, по организации на Донбассе свободной экономической зоны. Впервые он озвучивал эту идею во время своего президентства, году эдак в 1993. Потом про этот эксклюзив вспоминал, хоть и как-то вскользь, Петр Порошенко в 2014-м. В конце концов, не только он - о "СЭЗ для Донбасса" говорил в свое время и Владислав Сурков.
Тот факт, что члены команды Зеленского, вслед за упомянутым Сурковым, пытаются уклониться от ответственности за ведение переговоров в Минске, перекладывая миссию на плечи политических ветеранов, достаточно очевидно намекает, что надежд даже на минимальный прогресс в том формате у них нет ни капли. Более того, так же нет у них никаких идей относительно того, как этот формат можно оживить.
И популярное среди украинцев подозрение относительно того, что Кравчук и Фокин - это дымовая завеса для каких-то тайных и дрянных сделок Ермака с Козаком, кажется, ложная. Эти двое - дымовая завеса. Но за ней не "измена", а полная, полнейшая и абсолютная пустота нашей теперешней власти.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|То ли еще будет. О чем говорят последние назначения Зеленского
|Крупные политические игроки развернули настоящую охоту на популярных мэров
|Политическое правосудие: Ликвидирует ли судья Вовк партию «Слуга народа»
|Устами народа. Как у Зеленского придумали решить вопрос Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Электронные сигареты стали в Украине подакцизными: рынок ждет роста цен и дефицита
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Карантинные бунты: Почему у Зеленского решили не наезжать на местную власть в Луцке и Тернополе
|Виталий Портников: Кравчук собирается подставить Фокина
|Без новых лиц, но со сказками. Как Зе-команда идет на местные выборы
|Сбить рейтинг президента до 15%: Кто и зачем развернул кампанию против Ермака
|Виталий Портников: Кравчук - из поколения президентов, которые поддались на удочку Кремля
|Новый контролер. Станет ли сжиженный газ лучше по указке правительства
|«Торговля на крови»-2: Почему Россия поддержит идею свободной экономической зоны «Донбасс»
Это интересно
|Google закроет Play Music в октябре, а с августа Play Маркет останется без музыки
|LG показала экраны будущего
|Запуск потокового сервиса Xbox Project xCloud состоится 15 сентября
|Взломавший Twitter подросток оказался матерым киберпреступником
|Видеоигра в США впервые одобрена как лекарство по рецепту
|Шотландия избавится от дизельных пассажирских поездов к 2035 году
|Обманутые китайские криптоинвесторы организовали свою мошенническую схему