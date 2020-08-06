Крупные политические игроки развернули настоящую охоту на популярных мэров

Антон Чижов / Апостроф

Страсти накаляются нешуточные, ведь наличие в рядах политического проекта известного мэра может оказать существенное влияние на избирательный процесс в конкретном регионе, а подчас и практически гарантировать победу. Некоторые градоначальники уже сделали свой выбор, другие до сих пор пребывают в раздумьях. Ставки велики и один неверный шаг может не только похоронить личную политическую карьеру, но и поставить крест на перспективах партии на следующих парламентских выборах.

Верхи не могут, низы не хотят

Последние закрытые социологические опросы, по данным источников, весьма опечалили Банковую. Там уже поняли, что ловить на предстоящих местных выборах может оказаться особо нечего. Рассчитывать можно будет разве что на локальные успехи. Но что касается крупных городов, где проживает большинство граждан, там перспективы успеха для кандидатов от "Слуги народа" близки к статистической погрешности. Тем более, что в последнее время украинцы на местах более склонны голосовать за местные, чем за национальные проекты. Согласно данным соцопроса, проведенного группой "Рейтинг", 53% опрошенных заявили, что на предстоящих местных выборах планируют поддержать местную партию, и только 27% будут голосовать за национальную.

Почему президенту более чем за год работы не удалось заручиться поддержкой мэров густонаселенных городов? Прежде всего, потому, что команда президента Владимира Зеленского, похоже, изначально выбрала не вполне верную стратегию коммуникаций с местными элитами. Вспомните хотя бы наезд президента на мэра Днепра Бориса Филатова. Жесткая манера общения, попытка публично запугать опытного политика, - все это возымело обратный эффект. Филатов не вошел в команду президента, а Днепр, фактически, был окончательно потерян для "Слуги народа". Недавняя история личного противостояния мэра Черкасс Анатолия Бондаренко с президентом Зеленским еще больше отвернула большинство региональных лидеров от Киева.

Вторая причина недоверия к Банковой - это откровенная слабость центральной власти. За год работы президента и парламентского монобольшинства случились десятки громких скандалов, связанных с присутствием во власти откровенно некомпетентных людей. Для успешных мэров, которые пашут в своих городах в режиме 24/7, это категорически неприемлемо. Это не вписывается в систему их мировоззрения, не соответствует их ценностям.

Третья причина недоверия мэров - последствия децентрализации. Эта реформа стала одной из немногих успешных за все время независимости Украины. За последние пять лет мэры получили в свое распоряжение солидный финансовый ресурс. Им уже не нужно согласовывать с центром каждое свое действие. В свою очередь, Киев потерял возможность выламывать мэрам руки за каждую финансовую инъекцию. Самостоятельность в деньгах привела к большей политической самостоятельности. Сегодня многие мэры крупных городов не верят в перспективы "Слуги народа" укрепиться на местах, тем более, что рейтинг правящей партии уже несколько месяцев к ряду медленно, но уверенно снижается.

Куда уходят мэры?

Первыми официально оформила свою политическую независимость от центра группа градоначальников во главе с Борисом Филатовым. Ее представители объединились в партию "Пропозыция". Помимо мэра Днепра в нее вошли также городской глава Житомира Сергей Сухомлин, Кропивницкого - Андрей Райкович, Николаева - Александр Сенкевич и Черновцов - Алексей Каспрук. Кроме того, к новой партии присоединился мэр Каховки - Андрей Дяченко - и другие главы городов поменьше.

Правда, еще перед презентацией "Пропозыции" случился первый казус. Долгое время ходили слухи, что в проект войдет Виталий Кличко. В этом случае это могло бы стать одновременным шахом и матом действующей власти не только на местных, но и на следующих парламентских выборах. Но Банковая, похоже, сумела убедить Виталия Владимировича остаться в своем кресле и дала определенные гарантии. Так или иначе, старт "Пропозыции" получился не таким ярким, как планировалось.

Отсутствие единого харизматичного лидера национального масштаба ставит под вопрос перспективы этого проекта из местного стать национальным и зайти в следующий парламент. Честно говоря, пока история с "Пропозыцией", как партией мэров, очень напоминает историю с партией "Наш край". Последняя "сдулась" вместе с окончанием президентского срока Петра Порошенко. Что касается местных выборов, новый мэрский политпроект вправе рассчитывать на определенный успех.

В борьбу за мэров также включилась партия "За майбутне" во главе с народным депутатом Игорем Палицей. Одна из первых она развернула бордовую кампанию по всей стране. В отличие от "Пропозыции", у этого политического проекта есть одноименная депутатская группа в Верховной Раде, от голосов которой зависят многие важные для власти голосования. Такое парламентское лобби для партийного проекта дорогого стоит.

Недавно ряды партии "За майбутне" пополнил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Это стало сенсацией для многих политических игроков, ведь ранее Филатов уверенно говорил о том, что договорился с Бондаренко о вхождении в проект "Пропозыция". Скорее всего, черкасский городской глава принял решение с прицелом на будущее. По мнению экспертов, парламентские перспективы "За майбутне" пока выглядят более привлекательно, чем у партии мэров. Что касается Бондаренко, то его демарш однозначно усилил позиции партии Игоря Палицы и ослабил позиции партии Бориса Филатова. Весьма ценным приобретением для проекта "За майбутне" стал влиятельный в Киевской области народный депутат VIII созыва Ярослав Москаленко. Поговаривают также, что партия активно ведет переговоры с экс-губернатором Харьковской области Юлией Светличной. Если они закончатся успешно, у мэра Харькова Геннадия Кернеса может появиться серьезный конкурент в борьбе за кресло городского главы.

Беспартийные меры областных центров, такие, как городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, начинают создавать свои партии для участия в местных выборах. Некоторые из таких проектов могут выстрелить, но особых парламентских перспектив у них нет. Хотя, с учетом результатов децентрализации, еще вопрос, какой мандат ценнее: мэра или депутата ВР.

"Синдром Симчишина"

Есть, впрочем, среди мэров крупных городов и те, кто имеет высокий рейтинг доверия, и были выбраны на свою должность от партий, не представленных в парламенте. Наиболее характерным представителем этой группы является мэр Хмельницкого Александр Симчишин. В 2015 году жители города выбрали его городским главой от Всеукраинского объединения "Свобода". В каком-то смысле Симчишин является уникальным мэром, его поддержка до сих пор не опускается ниже отметки 60%. Это очень хорошая новость для партии "Свобода", национальный рейтинг которой в последнем исследовании группы "Рейтинг" составил 3,3%. По мнению экспертов, это солидный задел для участия партии в следующих парламентских выборах. Особенно, если учесть, что "Свобода" сегодня является непарламентской политической силой.

Кроме того, у партии есть еще два мэра, возглавляющие крупные города. Это городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и мэр Тернополя Сергей Надал. Ресурс более чем достаточный, чтобы рассчитывать на успех на Западе Украины и успешно побороться за голоса избирателей с "Европейской Солидарностью" Порошенко. Как бы ни пытался экс-президент заполучить голоса всего националистического спектра, подмоченная коррупционными скандалами репутация не дает ему достичь окончательного успеха. Поэтому у "Свободы" есть неплохие шансы привлечь голоса избирателей и преодолеть 5%-й барьер следующих парламентских выборах.

Но мечтам украинских националистов вновь стать парламентской силой, возможно, не суждено сбыться из-за начинающегося внутрипартийного "сепаратизма". Дело в том, что мэр Хмельницкого Александр Симчишин создал свой политический проект "Команда Симчишина" и собрался вместе с ним идти на местные выборы. По мнению экспертов, этот шаг является очень рискованным и грозит поставить крест на политических перспективах "Свободы", как национального проекта. Возможно, хмельницкий мэр переоценивает свои силы, уверовав в силу личного авторитета. Не стоит забывать, что в своем кресле он оказался именно благодаря выдвижению от "Свободы", а финансовые возможности заниматься городом ему дала реформа децентрализации.

Если "синдром Симчишина" подхватят также мэры Ивано-Франковска и Тернополя, то они, возможно, выиграют свои локальные битвы, но обрекут "Свободу" на политическое небытие. А вместе с ней смолкнет голос украинских националистов, остановится продвижение украинской национальной идеи. Десятилетия партийной работы и политической борьбы пойдут насмарку. Уповать на опыт мэров, решивших пойти на вольные хлеба, таких как Атрошенко, Семчишину не стоит. Ведь, первый - беспартийный, а от решения второго зависит судьба целой партии.