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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Политическое правосудие: Ликвидирует ли судья Вовк партию «Слуга народа»

09:11 06.08.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Окружной админсуд столицы получил иск об отмене регистрации партии «Слуга народа». В этом суде лежат аналогичные иски и в отношении других партий, что делает ОАСК весомой составляющей политической системы страны.

Детали иска об аннулировании регистрационного свидетельства политической партии "Слуга народа" нам пока неизвестны, как нет информации и об авторе иска. В суде сообщают лишь, что истец просит признать противоправной бездеятельность Минюста относительно невыполнения положений закона "О политических партиях в Украине" и неосуществление представления в суд относительно аннулирования свидетельства о регистрации политической партии "Слуга народа". Также истец просит ОАСК обязать Минюст обратиться в суд относительно аннулирования регистрационного свидетельства "Слуги".ОАСК пока колеблется, открывать ли производство по этому исковому заявлению.

Между тем производство по другому иску - о запрете деятельности "Партии Шария" за нарушение ею закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" - ОАСК все же открыл. Рассмотрение этого дела будет осуществляться по правилам упрощенного производства, без извещения сторон.

Вообще Окружной админсуд столицы является постоянным источником скандальных новостей. Именно сейчас происходит очередной этап противостояния между руководством ОАСК и Национальным антикоррупционным бюро, которое расследует дело о деятельности некоторых судей Окружного административного суда Киева. Напомним, 17 июля НАБУ объявило подозрение в создании преступной организации и попытке захвата власти председателю Окружного административного суда Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Подозрения основываются на записях разговоров в кабинете Волка, часть из которых была обнародована на пресс-конференции директора НАБУ Артема Сытника и тогдашнего руководителя управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка. На тех пленках якобы Вовк и другие представители судейской системы говорят о давлении через суды, различных органах власти, чтобы получать нужные решения. Сам Вовк назвал фальсификацией записи и заявил в Фейсбуке, что считает обвинения делом рук иностранных агентов.


В свою очередь, в НАБУ повышают ставки и обещают объявить Павла Вовка и нескольких его судей в розыск, если те будут прятаться от вызовов и не появятся на допрос в НАБУ 10 и 11 августа.

Экстраординарная ситуация, складывающаяся вокруг Окружного админсуда Киева, заставляет несколько иначе взглянуть на обстоятельства, связанные с представлением в этот суд исков о прекращении деятельности партий.

Ведь роль Окружного суда в судебной системе Украины, да и в отечественной политической системе, очень важна. Точнее, она, эта роль, уникальна. По Кодексу административного судопроизводства Украины, только Окружной админсуд Киева, куда входят 49 судей во главе с упомянутым Вовком, имеет полномочия рассматривать публично-правовые споры, то есть те, в которых одной из сторон является субъект властных полномочий. Другими словами, ОАСК уполномоченный рассматривать дела, ответчиком в которых являются органы государственной власти или местного самоуправления, или их должностные лица.

Во время Революции Достоинства Окружной суд вынес ряд решений, которыми запретил протесты. Позже он принимал не менее одиозные решения, в частности, возобновил Романа Насирова на должность председателя Государственной фискальной службы, запретил Петру Порошенко назначать членов Высшего совета правосудия по президентской квоте, запретил Государственному бюро расследований проводить конкурс в Совет общественного контроля. 18 апреля 2019 года этот суд, по иску миллиардера Игоря Коломойского, признал незаконной национализацию "ПриватБанка". 22 апреля 2019 года Окружной админсуд остановил процесс переименования Украинской православной церкви Московского патриархата согласно расположению руководящих институтов этой церковной структуры в Москве - как должно быть согласно принятому Верховной Радой закону.

Финальным аккордом мести ОАСК предыдущей власти, с которой суд якобы конфликтовал, (хотя никаких кадровых решений в отношении Окружного административного команда Порошенко так и не приняла) стало начало рассмотрения - синхронно с победой Владимира Зеленского на президентских выборах-2019 - нескольких исков о запрете выезда из Украины топ-чиновников времен Порошенко.

Получается, что фактически ОАСК может заблокировать любое решение государственной или местной власти и фактически управлять государством. Сегодняшняя государственная власть, безусловно, понимает масштаб влияния Окружного суда и пытается взять его под контроль. Но пока этот план проваливается.

И сами по себе такие попытки, особенно на фоне попыток Антикоррупционного бюро расследовать деяния Вовка и Ко, очевидно раздражают видных лиц Окружного. И они прибегают к превентивным шагам в ответ.

Поняв диспозицию, можно рассмотреть несколько версий появления в ОАСК иска о прекращении деятельности "Слуги народа". Во-первых, Павел Вовк, который откровенно объясняет активность антикоррупционеров желанием главы Антикоррупционного бюро Артема Сытника положительно проявить себя в глазах Банковой, может перейти в контрнаступление и продемонстрировать свою способность попортить нервы действующей власти. По этой версии фактически Банковая столкнулась с шантажом: или вы прекратите давление на нас - или мы признаем вашу "Слугу" несуществующей партией в аккурат перед местными выборами (на которых позиции правящей партии во многих регионах и без того не блещут прочностью).

Другая версия: иск о фактической ликвидации "Слуги" подан как ответ на такой же иск относительно запрета партии Анатолия Шария. Который, кстати, обвинил в координации иска Банковую. Но, как уже сообщал Depo.uaдалеко не факт, что идея ликвидировать эту партию возникла именно в команде Зеленского: если бы Банковая действительно желала прикрыть партию скандального блогера, то куда проще было бы это сделать, проведя "беседу" силовиков с его спонсорами в Украине (в частности, в числе таких СМИ называют семью бывших "регионалов" Кацуб, которые живут в Харькове). А запрещать партию через Окружной админсуд, а потом зависеть от "милости" его судей - не самый простой путь.

Хотя не стоит исключать и попытки, надо признать, довольно непутевого пиара со стороны самих "слуг". Они могли воспользоваться шаблоном, испытанным на президентских выборах 2019 года, когда некий Антон Хилько, наблюдатель от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров", требовал от суда отменить регистрацию кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского. Буквально накануне дня выборов. Шестой апелляционный административный суд Киева отклонил иск, не обнаружив попытки подкупа избирателей со стороны кандидата. У нас всегда любили тех, кого "обижают", могут решить в партии власти, поэтому год назад эта история похожая на спектакль, сыграла на руку Зеленскому. Но прошел год, и сегодня это уже не про "Слуг", которые благодаря волеизъявлению большинства граждан имеют, по крайней мере пока что, монополию на власть в стране. И наиболее достоверной из всех версий кажется та, следы которой ведут к самому же Окружному административному суду столицы. В случае, если она окажется наиболее близкой к реальному положению дел, Банковой придется или что-то делать с ОАСК, который чувствует себя самостоятельной силой в системе государственной упади, или... сдаться на милость победителя.

Последняя новость с полей на данный момент заключается в том, что Печерский районный суд столицы обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову забрать у НАБУ и передать в другой орган уголовное производство относительно судьи Вовка. Это может означать как и то, что от Вовка отстали с претензиями, из-за чего и иск скоро, вполне вероятно, ляжет под сукно и то, что делу "слуг" таки дадут ход и тогда у Вовка будут развязаны руки, чтобы изрядно попортить нервы правящей партии и надолго отбить желание Банковой сделать ОАСК более управляемым.
 

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