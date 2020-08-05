Карантинные бунты: Почему у Зеленского решили не наезжать на местную власть в Луцке и Тернополе

Юрій Васильченко / Depo.ua

В связи с разделением страны на цветные карантинные зоны, в "красных" городах местная власть отказалась ужесточать меры. Это вызвало противоречивую реакцию центральной власти.

Правительство поделило Украину на четыре эпидемиологические зоны касательно коронавирусной инфекции. Сразу после обнародования карты стало понятно - будет скандал. В "красную зону" попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области; Ивано-Франковск, Львов и несколько районов Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей оказались в "оранжевой" зоне, а вот Киев вообще отнесли к "зеленой". Зато сегодняшние данные о распространении COVID-19 показывают иную картину: Львовщина остается лидером (за прошедшие сутки прирост инфицированных - 146 человек), далее идет Харьковская область - 143, Ивано-Франковская - 127, столица - 108. То есть, жители "красной" зоны могут испытывать предвзятости в отношении себя со стороны МОЗ. Следствием этого стал отказ в Луцке и Тернополе усиливать карантин.

Напомним: по решению властей Луцка там и дальше будут работать коммунальные предприятия, учреждения дошкольного образования и транспорт. А профильный заместитель городского главы, депутат Константин Петрочук вообще назвал решение комиссии ТЭБ и ЧС таким, что противоречит Конституции. Луцкий горсовет обратился к полиции с просьбой воздержаться от привлечения к ответственности субъектов хозяйствования за нарушение карантина. Похожее решение приняли и тернопольские коллеги волынян. Мэр областного центра, "свободовец" Сергей Надал заявил, что "такая блокада города была разве что во времена татар".

Ответ из Киева не заставил себя ждать. В МОЗ заявили, что органы местной власти могут лишь усиливать карантинные меры, а не ослаблять. В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пригрозил мэрам ответственностью. "Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - сказал он. При этом Геращенко связал бунт мэров с предстоящими выборами: они не хотят принимать непопулярные меры, чтобы не потерять поддержку.

Значительная доля правды в этом есть. Представителям региональных элит сейчас выгодно показывать себя защитниками жителей своих городов и областей от давления центральной власти и зарабатывать на этом рейтинг. Но с другой стороны - именно местная власть ежедневно общается с людьми и должна выслушивать от них те неприятные вещи, которые часто предназначены для ушей президента и правительственных чиновников. И относительно карантинных запретов в том числе.

Менее резким в высказываниях был президент Владимир Зеленский. Когда-то за попытку смягчить карантин в Черкассах досталось мэру Анатолию Бондаренко, которого глава государства записал в "бандиты". На этот раз президент апеллировал к правительству, от которого требует четкой коммуникации об условиях адаптивного карантина, в частности - объяснить людям, как происходит разделение на четыре зоны.

Почему же на Банковой решили не "наезжать" на местную власть в Луцке и Тернополе? Ответ на поверхности - выборы. Мэры городов в течение карантинного периода достаточно эффективно для себя играли в плохого, то есть, Минздрав и столичные чиновники, и хорошего - мэры, которые просто вынуждены выполнять указания из центра - полицейских. Поэтому негатив от запретов преимущественно прилип к членам правительства, а далее - к "слугам" и немного к президенту, который в Украине, как известно, ответственен за все. И вот, менее чем за три месяца до дня голосования, приходится принимать непопулярное решение - вводить в отдельных местах усиленный карантин. С риском, что это решение больно ударит по рейтингу президентской партии и ее выдвиженцах на должности городских глав.

И если на Волыни власть еще может получить лояльные к себе местные советы благодаря дружественной партии "За будущее", которая имеет очень сильные позиции, то чем дальше на запад страны, тем количество "зеленого" цвета в политической палитре уменьшается, как и лояльных к власти политсил. Не трудно предсказать, что следующие три предвыборных месяца пройдут под знаком противостояния местных элит с центральной властью, и здесь многое будет зависеть от поведения Киева - будет ли оно жестким, но без перехода на личные оскорбления, или вялым. Ведь, фактически, именно сейчас будет формироваться и матрица взаимоотношений центра с регионами, на основе которой будет выстраиваться региональная политика государства после выборов. То есть, будет она сильной или слабой...