Без новых лиц, но со сказками. Как Зе-команда идет на местные выборы

Денис Сарбей / Деловая столица

К официальному началу избирательной кампании Зе-команда подходит весьма неподготовленной, не придя к согласию даже в основах стратегии. Свидетельством этого стало свежее интервью Михаила Подоляка, советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

До местных выборов осталось меньше трех месяцев. В киевском конгрессно-выставочном центре "Парковый" уже работает центральный избирательный штаб СН, но ни ведущих технологов, ни стратегию кампании так и не презентовали. Вместо этого о стратегии "слуг" на местных выборах" в пространном интервью рассказал помощник руководителя Офиса президента, известный политтехнолог Михаил Подоляк, из откровений которого становится ясно, что Зе-команда окончательно решила довольствоваться на местных выборах синицей, а не журавлем.

Еще в ноябре 2019 года, на первом действительно репрезентативном съезде "Слуги народа", народный депутат Александр Корниенко, который только возглавил партию, заявил о новом этапе ее развития. Тогда он назвал несколько главных целей, которые необходимо достичь в ближайшей перспективе: завершить реформу децентрализации, сделать Украину страной общин и отдать публичные должности на местах тем, кто будет работать на избирателей. Изменились ли позиции партийного руководства относительно предвыборного будущего СН, и что об этом думают в Офисе президента?

Во-первых, в преддверии осенних местных выборов в СН слегка апгрейдили утвержденную еще в 2019 формулу "объединить завершение децентрализации с перезагрузкой власти". Еще недавно на телеэфирах и в прессе представителей "Слуги народа" просили говорить, что все областные штабы полноценно работают, создаются ячейки на местах, идет активный подбор кандидатов, начинается их раскрутка. "Местные выборы не централизованы. Это полторы тысячи отдельных избирательных кампаний. Управлять ими из центра вряд ли возможно. Но штаб действует по принципу центрального органа действующей власти", - в конце июня заявил Корниенко.

Полностью противоположные вещи транслирует в своем интервью Подоляк. По его словам, партия по сегодняшний день не была фильтром, который притягивает хороших кандидатов, обеспечивает им медийную, логистическую поддержку на местах. Мало того - мажоритарные депутаты из регионов тоже не работают на своих округах, хотя должны бы. В словах "правой руки" Ермака слышны угрозы нерадивым мажоритарщикам, да и руководству партии достается.

"Нужно было им сказать: либо вы начинаете работать, либо проигрываете следующие парламентские выборы. Это значит, что плохо работала партийная структура: она не отбирала хороших кандидатов и не работала с ними в течение года в этих регионах. Арахамия и Корниенко не доработали - надо это признать, и менять подходы. Эта кампания будет холодным душем. Есть еще у нас запас прочности, чтобы понять, как двигаться дальше", - сказал Подоляк.

Едва ли такие пассажи пройдут мимо ушей названных руководителей партии - видимо, стоит ожидать ответа от униженных партийных лидеров. Не факт, что он будет публичным, но заострение подковерной "войны" между партией и ОП, о которой говорят уже давно, налицо.

Во-вторых, в отличие от президентских и парламентских выборов, онлайн-направление, в котором ключевую роль играл цифровой вице-премьер Михаил Федоров совместно с Арахамией, на местных выборах развивать не будут. Судя по информации из штаба СН, упор сделают на традиционные, хорошо знакомые для регионов коммуникации - партийные газеты, рекламу на билбордах, личное общение кандидатов и мажоритарщиков от СН с избирателями. Такое решение приняло руководство партии, но в ОП, опять-таки, не все согласны с переходом на традиционный формат.

Оппонируя руководству СН, Подоляк отмечает, что избиратели на местных выборах голосуют по тому же принципу, что и на парламентских с президентскими, оценивая подходы к решению глобальных проблем, которые предлагает та или иная партия. "Все почему-то думают, что местная кампания - это кампания про ЖКХ: медицина, вода, дороги. Да, это людей волнует, но любые выборы предполагают хороший, верхнеуровневый, четко структурированный конфликт. Когда обозначаешь глобальную проблему - то, что определяет неустроенность страны", - считает советник руководителя ОП.

То есть, упор в осенней гонке в президентской канцелярии предлагают делать не на вкручивании лампочек и перекладке асфальта, а на обычных проблемах уровня страны, которые разномастные политсилы активно стараются осветить перед выборами. Тут и нагнетание языкового вопроса, и внешнеполитический вектор государства, и те же тарифы - все это может определять "неустроенность страны". Правда, еще ни на одних местных выборах не подкрепленная ничем демагогия не помогла кому-то получить высокие проценты, но опытный политтехнолог, Подоляк, видимо, знает лучше.

В-третьих, в отношении к запросу на новые лица и людей с чистой репутацией, благодаря которому Зеленский и победил, во власти, похоже, также нет одного мнения. В частности, в СН продоложают настаивать на актуальности чистых "неполитиков".

"Скоро покажем и кандидатов в мэры городов, и кандидатов областных советов, городских советов, кандидатов на всех уровнях, в объединенные территориальные общины, глав общин и так далее. Мы продолжаем настаивать на том, что наши кандидаты должны быть новыми людьми для политики, для местной также", - заявил в эфире одного из телеканалов Корниенко.

В пику ему Подоляк открыто признал, что "мифы иногда не стоит делать реальностью. Нужно просто в них верить". Кроме того, помощник Ермака сразу же конкретизировал, какие сказки Зе-власть будет рассказывать украинцам.

"Профессионализм - следующий миф, в который мы заставим поверить. Есть две составляющие: реальность - скучная, серая и никому не нужная. И фантазии - представления общества о том, как оно будет жить. Мы придумаем, как дать обществу эту фантазию, потому что без фантазий оно деструктивно и не дает власти сделать то, что нужно сделать", - отметил Подоляк.

Так что часть Зе-команды больше не делает ставку на новые лица, работая с теми, у кого уже есть опыт в местном самоуправлении. А кандидатов в мэры, депутаты областных, городских, районных и поселковых советов нужно много - около 50 тысяч человек. В то же время, оставлять старые кадры на прежних местах в партии не хотят.

Почти единственное, в чем уже сошлись части Зе-команды из СН и ОП, - это в том, что в крупнейших городах у президентской партии немного шансов на победу.

"Есть города, где выборы однотуровые. Если мэр там имеет 50%, то он уже выигрывает. При всех своих талантах я не разгоню нового кандидата даже до второго тура. Кого бы я не выставил - он наберет максимум 8%", - говорит Подоляк, сразу же уверяя, что в областных центрах поменьше - Ровно, Ужгороде, Сумах, Полтаве, у СН есть "хорошие перспективы по кандидатам".

Кроме того, и Подоляк, и Корниенко, видимо, надеются на то, что повысить рейтинг партии на местах поможет "Большое строительство" - глобальная инфраструктурная программа, которую инициировал президент и курирует замглавы ОП Кирилл Тимошенко . В год выборов власть обещает построить 100 школ, 100 детских садиков, 100 стадионов и проложить 4 000 км дорог.

Ради пиара совершенно разноформатных строек объектов, многие из которых были почти закончены еще при прошлой власти, Зеленский совершает целые туры по стране. Правда, сомнительную эффективность такой траты президентского рабочего времени уже давно обсуждают в соцсетях, как и ее сходство с пресловутыми "томос-турами" пятого президента. Но на такие мелочи ни верхушка СН, ни руководство ОП, видимо, обращать внимания не собираются.

Остается констатировать, что более аморфной для партии власти местной кампании Украина, видимо, еще не знала. Да и "эффективность" взаимодействия между разными частями Зе-команды становится все более очевидной даже для непосвященных. Но, учитывая специфику нынешних власть предержащих, далеко не радужные результаты гонки 25 октября запросто могут застать их врасплох.