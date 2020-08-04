Сбить рейтинг президента до 15%: Кто и зачем развернул кампанию против Ермака

Ігор Петренко / Depo.ua

Атаки на Андрея Ермака воспринимаются как сигнал к информационной кампании, тактической целью которой может быть отставка главы Офиса президента, а стратегической - расшатывание позиций самого Владимира Зеленского.

О руководителе президентского Офиса и ранее говорили в негативном контексте. Но в последние дни эти заявления участились. С ними выступают уже не только патриотически настроенные активисты или отдельные представители фракции "Слуга народа". На этот раз все может быть серьезнее для Ермака, о неудачных действиях которого заговорили политические тяжеловесы. Так, в понедельник на брифинге лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прямо заявила, что один из ближайших к президенту чиновников не справился с важным заданием - переговорами о прекращении войны на Донбассе.

Тимошенко хочет на переговоры о Донбассе

Обида Юлии Владимировны может содержать в себе и личностный мотив: политик сообщила, что на днях в очередной раз предложила действующей власти помощь своей команды - на этот раз в ведении международных переговоров "за справедливый мир". Но практического результата ее встреча с руководителем ОП не получила - в переговорный процесс ее представителей не взяли. "Дальше идут невежественные, разрушительные действия", - такими словами охарактеризовала действия властей в вопросе прекращения войны руководитель "Батькивщины". Она говорит: если не получится продуктивной работы и у нового главы украинской делегации в Минском процессе Леонида Кравчука, то лишь потому, что он станет заложником решений Ермака и Зеленского.

С этого Тимошенко делает вывод о неспособности Ермака работать эффективно и ведет к тому, что для президентского администратора должны последовать кадровые выводы. "Я могу точно сказать, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак не справился с этой ситуацией, и он, безусловно, должен быть заменен президентом", - сказала как отрезала лидер "Батькивщины".

При этом глава фракции "Батькивщина" обещает уже в августе заняться созданием специальной парламентской миссии для международных переговоров по восстановлению мира и территориальной целостности Украины. Эта инициатива даст Тимошенко возможность апеллировать к другим парламентским силам, в том числе - фракции "Слуга народа", рассказывая о неэффективного Ермака, который не хочет мира и ведет переговоры с Россией в тупик.

С какой стати Юлия Тимошенко вдруг захотела вступить в переговоры по Донбассу? Ведь при предыдущем главе украинской миссии Леониде Кучме с такими инициативами она не выступала. Понятно, выборы на носу и всякое такое, но, видимо, не только в этом дело...

Этот Лерос устал - давайте нового

Напомним, в конце марта нардеп от фракции "Слуга народа" Гео Лерос распространил видео, где якобы брат Ермака якобы "торгует" государственными должностями, и подал заявление по этому поводу в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Ермак-старший назвал пленки спланированной атакой, призванной расшатать ситуацию внутри команды президента. В дальнейшем ситуация почти застыла в неподвижности. Антикоррупционные органы начали следственные действия, в том числе и против самого заявителя Лероса. В середине июля Служба безопасности Украины задержала на получении взятки Дмитрия Штанько, который якобы является автором "пленок Ермака". А сам глава Офиса президента предлагал на законодательном уровне запретить публикацию записей сокровенных разговоров высших чиновников, чтобы "защитить государственную безопасность".

Отметим, неожиданную смелость известного ранее лишь в узких кругах Лероса обозреватели связывали с интересами определенных отечественных чиновников, в частности того, что был предшественником Ермака на посту в президентском офисе. Когда запасы видео у Лероса иссякли, в атаках на Ермака наступил перерыв. Который, похоже, закончился с заявлением Юлии Тимошенко. И не только.

Телеграмм вновь стучит

Синхронно с лидером "Батькивщины" дискредитацией президентского администратора занялись некоторые Телеграмм-каналы, которые, как известно, еще во время избирательных кампаний 2019 года усилили свою роль в Украине как средство для дискредитации политиков. Эту "моду" на информационное гуано занесло к нам из России, где пишется немалая часть сенсационных разоблачений, которые тиражируют в соцсетях. Недаром в свое время Андрей Ермак просил журналистов узнать, кто управляет анонимными Телеграмм-каналами... Впрочем, ради справедливости заметим, что в ведении нескольких анонимных каналов в этой соцсети СМИ подозревали лиц, олицетворяющих информационное направление в офисе Зеленского.

Конспирологию о предстоящих якобы измененияъ в карьере Андрея Ермака благодаря "провалу во внешней политике" активно разгоняет, в частности, анонимный Телеграмм-канал "Очки Баканова". Только в последние дни там писали о "бизнес-интересах" главы президентского офиса, зависимости от Зеленского Ермака, о том, что минувшие выходные глава государства провел с семьей и Ермаком в государственной резиденции в Гуте в Ивано-Франковской области. Сообщили и об "операции" по отставке главы Офиса президента, за которой якобы стоит Сергей Левочкин, нынешний нардеп от ОПЗЖ и бывший глава президентской администрации Виктора Януковича.

"Креатурой" Левочкина якобы является руководитель Службы внешней разведки генерал-лейтенант Валерий Кондратюк - в нынешнее кресло он уселся лишь 5 июня. На днях он вышел в публичное поле с большой статьей в издании "Зеркало недели". Проанализировал внешние угрозы безопасности нашей страны, спрогнозировал, что сценарий военной агрессии против Украины не актуален для Кремля, сообщил и без того известный факт, что российские спецслужбы проводят спецоперации для смены власти в Киеве. При желании и наличии фантазии этот текст можно воспринять как набор программных заявлений потенциального кандидата на пост руководителя президентского Офиса. Хотя прямых подтверждений этой версии нет, а заставить замолчать анонимов с Телеграмма отечественные спецслужбы до сих пор не смогли или не захотели.

И ты, Брут?

Другой "рукой Левочкина" "Очки Баканова" называют советника главы ОП Михаила Подоляка. Depo.ua недавно напоминал подробности профессиональной биографии этого политтехнолога, который по иронии судьбы, только в апреле пришел на Банковую, чтобы поправить имидж Ермака после истории с "пленками Лероса". Ранее СМИ писали, что Подоляк был советником Левочкина в АП, а на парламентских выборах 2012 года якобы контролировал от него мажоритарные округа в Киеве.

Формировать позитивную повестку дня для Банковой у Подоляка получается, прямо скажем, не очень, "отмывать" имидж главы государства от разноплановых скандалов - тоже так себе. А вот продуцировать новые неприятные ситуации удается - в частности, Подоляк жестко наехал на бывшего узника Кремля Олега Сенцова, назвав того неблагодарным "хуторским приспособленцем".

На днях имиджмейкер Банковой дал интервью сайту "Страна". Наговорил он там немало. И в сухом остатке, если отбросить самолюбование и перекладывание ответственности за все плохое вокруг Зеленского на неправильное построение работы Банковой, ничего принципиально нового из этого текста общество не узнало.

Зато имеем другой результат: вряд ли окружение президента сейчас в восторге из-за необходимости отражать негатив от высказываний Подоляка. О том, что в 2014 году в Украине построили "ультрапатриотическое правительство с уклоном в националистические феерии", и что это "утопия XVII века", которая "не живет в современном глобальном мире", а количество ее поклонников никогда уже не поднимется выше 10%. Что часть украинцев "дожевывает миф о национальном государстве" и от того "беснуется". Подписанные Петром Порошенко Минские соглашения "Украину принципиально не устраивают", и что "попали мы в эту ситуацию благодаря членам команды Порошенко, которые бегают сейчас по улице и мешают переформатировать то, что Порошенко сделал". Наконец, что положить конец активности уличных акций против политики власти давно мог министр внутренних дел Арсен Аваков, но "ведет свою игру"...

Наверное не ошибемся, если скажем: заявления "конфликтного менеджера" Банковой еще больше будут способствовать превращению Андрея Ермака в удобную мишень для ударов оппонентов. Ведь ситуация вырисовывается такая: в первые времена пребывания главы ОП на должности его ослабляли из-за попыток привязать к коррупции ("пленочный скандал" и сообщение Лероса об общих бизнес-интересах Ермака, Дениса Комарницкого, которого называют "новым смотрящим" за Киевом, и нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко). А сейчас в игру добавили тему провала усилий главы ОП как куратора переговоров с Москвой о мире на Донбассе. Переговоры, которые Ермак вел с заместителем главы администрации Кремля Дмитрием Козаком, последние месяцы практически прекратились. Зато происходят телодвижения в Минской группе, где Леонида Кучму заменил Кравчук. Эта рокировка вроде бы была инициативой Ермака, и за нее его тоже "будут бить". Чем, как видим, уже занялась Юлия Тимошенко.

Бьют по Ермаку, прилетает Зеленскому

Но важна не сама по себе подковерная борьба за кресло в ОП. Такие процессы идут и будут продолжаться, пока будет существовать бюрократическая конкуренция за места под солнцем. Стоит обратить внимание на более глубокие вещи: токсичным Ермака делают еще и потому, что "неполноценная" правая рука снижает функциональные возможности самого президента, бьет по его рейтингу. Это выгодно оппонентам Зеленского из всех лагерей внутри нашей страны. С другой стороны, заинтересованы в ослаблении украинского президента и россияне, которые, похоже, оставили надежду договориться с молодым президентом об условиях капитуляции Украины и начали свою игру на расшатывание под Зеленским "трона".

Социология демонстрирует падение рейтинга власти в целом (личные показатели популярности президента пока лучше, чем у всех оппонентов). Зато растут рейтинг ОПЗЖ и Юрия Бойко. На фоне оптимистичных перспектив "дружественной Кремлю партии" россиянам стоит лишь немного толкать вниз рейтинги "слуг" и их лидера, чтобы на местных выборах осенью 2020 года завести в местные советы как можно больше своих агентов влияния в разных партиях. А дальше действовать по ситуации, шаг за шагом дестабилизировать Украину и вести к досрочным выборам парламента и президента. Для успеха этого плана нужно, чтобы рейтинг Зеленского упал примерно до уровня 15% и встретился там с показателями, скажем, Бойко, который будет возвращать сторонников русского мира от "слуг".

Этот комплекс интересов приводит к атакам на главу ОП и через них - к давлению на Зеленского, от которого будут требовать отставки одного из ключевых на сегодняшний день фигур существующей в нашей стране системы власти. Интересно, решится ли Зеленский в нынешней ситуации, как когда-то Виктор Ющенко говорил о главе своего Секретариата "Балога - это я", сказать так же про Ермака?