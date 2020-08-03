Виталий Портников: Кравчук - из поколения президентов, которые поддались на удочку Кремля

Портников Виталий / Espreso.tv

Бывший президент Украины Леонид Кравчук говорит о переговорах с так называемыми представителями отдельных районов и о возможности предложить создать на Донбассе свободную экономическую зону.

Возможно, Кравчуку кажется, что это именно тот путь решения проблемы, который приведёт к миру. Но он ошибается по одной простой причине.

О мире с представителями отдельных районов можно было бы договариваться, если бы они действительно были бы представителями населения Донбасса, а не российскими марионетками. Если бы на Донбассе действительно было бы народное восстание против украинской власти и эти люди были бы его участниками. Если бы они преследовали собственные интересы - политические или экономические. Например так, как преследовали свои интересы - независимость республики - участники войны в Чечне. Или как сегодня преследуют свои интересы участники протестов в Хабаровске. У этих людей был свой счёт к Кремлю.

А "народные республики" на Донбассе как раз Кремль и создал. Их представители не были ни руководителями, ни участниками восстания против власти Киева просто потому, что никакого восстания не было. Восстание было в Киеве - против Януковича и его бандитского окружения. А самому Януковичу и его российским покровителям не удалось даже за деньги имитировать Антимайдан.

Поэтому никакого смысла в прямых переговорах с марионетками нет и быть не может. И никакая свободная экономическая зона им не нужна. Им нужно только то, за что им скажет выступать Россия. Именно поэтому мы и ведём переговоры с агрессором, а не с его марионетками.

Кравчук - из поколения президентов, которые поддались на удочку Кремля. Его молдавский коллега Мирча Снегур вел прямые переговоры с руководителями оккупированного Россией Приднестровья. Его грузинский коллега Эдуард Шеварднадзе вел прямые переговоры с руководителями оккупированных Россией автономий Грузии. Результат - и спустя почти три десятилетия после начала конфликта территориальная целостность Грузии и Молдовы до сих пор не восстановлена и неясно, когда вообще будет восстановлена.

А вот другой президент времен Кравчука - хорват Франьо Туджман - никаких переговоров с марионетками соседней Сербии не вел и свою территорию освобождал. Спустя 25 лет после окончания войны на Балканах Хорватия - не просто страна с восстановленной территориальной целостностью, но и член Евросоюза и НАТО. Молдова, Грузия и Украина могут об этом только мечтать.

У украинцев простой выбор - пойти по дороге Снегура и Шеварднадзе и на десятилетия застрять в ожидании чуда, которого все равно не будет или пойти по пути Туджмана и защитить свою страну. У этого выбора нет и не может быть альтернативы - чтобы там Леонид Макарович не придумывал.