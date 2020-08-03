Финансовые новости
- |
- 03.08.20
- |
- 19:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Новый контролер. Станет ли сжиженный газ лучше по указке правительства
15:33 03.08.2020 |
Теперь за качество сжиженного газа будет отвечать Госэкоинспекция, но у нее для этого нет ни возможностей, ни ресурсов.
Кабинет Министров на заседании 29 июля утвердил Технический регламент о требованиях к сжиженному газу для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
Ведомство отмечает, что цель этого документа - установление единых обязательных для применения и исполнения требований по качеству сжиженного газа.
«Принятие постановления будет способствовать обеспечению рынка качественным сжиженным газом, а также предотвратит нецелевое применение газа коммунально-бытового потребления и промышленных целей для использования его в качестве топлива для автотранспортных средств», - сообщило Минэнерго.
Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев пояснил «ДС», что в Украине в год продается более 1 млн т сжиженного нефтяного газа (90% в качестве топлива для автомобилей). Это топливо реализуется через несколько тысяч работающих газовых модулей, но пока не был принят технический регламент, не существовало нормативного документа, который бы определял требования к характеристикам (как эксплуатационным, экологическим, и всем остальным) сжиженного нефтяного газа.
«Не было ни одного документа, по которому потребитель, государство и вообще кто бы то ни было мог бы установить, ему качественное и безопасное топливо предлагают, и предлагают ли ему вообще топливо для автомобиля или газ для промышленно-бытового назначения. Поэтому значение этого документа для всех участников рынка - от поставщиков до потребителей - очень сложно переоценить», - сказал он.
Геннадий Рябцев отметил, что стандарт на сжиженный автомобильный газ был утвержден еще раньше, но он в Украине не обязателен для исполнения: «Это дело - добровольное, и никто не может быть наказан за нарушение стандарта».
В свою очередь исполнительный директор Украинской ассоциации сжиженного газа Олег Широков рассказал «ДС», что Асооциация добивалась введения технического регламента на сжиженный газ еще с 2017 г. Это, по его словам, чуть ли не единственный продукт, который до сих пор не имел такого регламента. Кроме того, из-за отсутствия техрегламента на сжиженный газ его как только не называли - СУГ, газ нефтяной сжиженный, всего было около 5 разных названий. «И всех отсутствие единого названия постоянно вводило в заблуждение. Теперь техрегламент четко определил название - сжиженный газ. И только так теперь он будет проходить по всем нормативным документам», - сказал он.
Кроме того, техрегламент четко установил сферы использования сжиженного газа: автомобильный газ может применяться только в качестве топлива для автомобилей, коммунально-бытовой - для нужд населения и в промышленности, каждый из этих видов сжиженного газа имеет свой стандарт. Теперь утвержденным техническим регламентом может пользоваться и таможня, которая оформляет импорт этого топлива на границе, и контролирующий орган, который будет следить за качеством продукта.
Вопрос качества сжиженного газа - довольно острый: участники рынка указывают на эту проблему уже не первый год. Но она кардинально так и не решена до сих пор. Геннадий Рябцев отметил, что выполнение постановления Кабмина в части контроля качества сжиженного газа пока видится проблематичным. Хотя Госэкоинспекция теперь, после принятия техрегламента, и обязана следить за качеством сжиженного газа (как и до этого она должна была следить за качеством бензина и дизельного топлива), но у нее нет на это возможностей.
«У нее нет лабораторий, нет оборудования, нет персонала, нет юристов, нет территориальных подразделение. А почему? А потому что ее самой почти нет - ранее было принято решение Госэкоинспекцию превратить в Государственную природоохранную службу, но этот процесс остановили на полпути. Ее вроде начали ликвидировать, но не доликвидировали. И сейчас, когда Госэкоинспекция говорит: «дайте нам финансирование», им отвечают - но вы же должны быть ликвидированы», - пояснил Геннадий Рябцев.
Эксперт добавил, что в Украине с каждой тонны реализованного топлива взимается акцизный сбор, и необходимо в бюджете и налоговом кодексе предусмотреть направление части средств от этого сбора на финансирование системы качества топлива в стране. Также нужно ужесточить ответственность за продажу некачественного топлива или несоответствующего требованиям технического регламента. «Ответственность должна быть уголовной, а не административной, по примеру европейский стран или России, где десятки собственников автозаправочных станций уже сидят в тюрьме за торговлю ослиной мочой», - сказал он.
Так что на практике потребителям пока что рано надеяться на улучшение характеристик сжиженного газа. Однако сам факт появления базового документа - важный шаг к контролю качества.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый контролер. Станет ли сжиженный газ лучше по указке правительства
|«Торговля на крови»-2: Почему Россия поддержит идею свободной экономической зоны «Донбасс»
|Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
|НБУ прогнозирует рост денежной базы в 2020 г. на 20,7%, денежной массы - на 19,5%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Кравчук возглавил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе
|Эффект «Аркады». Почему новостройки эконом-класса дешевеют, но никому не нужны
|Госрезерв отправят в форвард. Власти хотят хранить продтовары у частных компаний
|Водород как топливо. Сможет ли Украина стать частью «водородной» стратегии ЕС
|Суды с Коломойским и другими олигархами: НБУ меняет главного юриста
|1 серпня Податкова запускає «касові апарати в смартфоні»: хто, коли і як їх буде використовувати
Это интересно
|27 менеджеров пирамиды PlusToken арестованы в Китае. Ущерб превысил $5,8 млрд
|Panasonic рассчитывает повысить удельную энергоемкость аккумуляторов для Tesla на 20%
|Главы IT-гигантов выступили перед конгрессменами, защищаясь от обвинений в монополизме
|Электрокар Sony готовят к дорожным испытаниям
|Forbes назвал самые дорогие бренды мира
|В Европе появится 20-сильный модульный электрокар eBussy
|Игрофон Xiaomi Black Shark 3S можно будет превратить в игровую приставку для ПК