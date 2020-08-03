Новый контролер. Станет ли сжиженный газ лучше по указке правительства

Александр Суков / Деловая столица

Теперь за качество сжиженного газа будет отвечать Госэкоинспекция, но у нее для этого нет ни возможностей, ни ресурсов.

Кабинет Министров на заседании 29 июля утвердил Технический регламент о требованиях к сжиженному газу для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Ведомство отмечает, что цель этого документа - установление единых обязательных для применения и исполнения требований по качеству сжиженного газа.

«Принятие постановления будет способствовать обеспечению рынка качественным сжиженным газом, а также предотвратит нецелевое применение газа коммунально-бытового потребления и промышленных целей для использования его в качестве топлива для автотранспортных средств», - сообщило Минэнерго.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев пояснил «ДС», что в Украине в год продается более 1 млн т сжиженного нефтяного газа (90% в качестве топлива для автомобилей). Это топливо реализуется через несколько тысяч работающих газовых модулей, но пока не был принят технический регламент, не существовало нормативного документа, который бы определял требования к характеристикам (как эксплуатационным, экологическим, и всем остальным) сжиженного нефтяного газа.

«Не было ни одного документа, по которому потребитель, государство и вообще кто бы то ни было мог бы установить, ему качественное и безопасное топливо предлагают, и предлагают ли ему вообще топливо для автомобиля или газ для промышленно-бытового назначения. Поэтому значение этого документа для всех участников рынка - от поставщиков до потребителей - очень сложно переоценить», - сказал он.

Геннадий Рябцев отметил, что стандарт на сжиженный автомобильный газ был утвержден еще раньше, но он в Украине не обязателен для исполнения: «Это дело - добровольное, и никто не может быть наказан за нарушение стандарта».

В свою очередь исполнительный директор Украинской ассоциации сжиженного газа Олег Широков рассказал «ДС», что Асооциация добивалась введения технического регламента на сжиженный газ еще с 2017 г. Это, по его словам, чуть ли не единственный продукт, который до сих пор не имел такого регламента. Кроме того, из-за отсутствия техрегламента на сжиженный газ его как только не называли - СУГ, газ нефтяной сжиженный, всего было около 5 разных названий. «И всех отсутствие единого названия постоянно вводило в заблуждение. Теперь техрегламент четко определил название - сжиженный газ. И только так теперь он будет проходить по всем нормативным документам», - сказал он.

Кроме того, техрегламент четко установил сферы использования сжиженного газа: автомобильный газ может применяться только в качестве топлива для автомобилей, коммунально-бытовой - для нужд населения и в промышленности, каждый из этих видов сжиженного газа имеет свой стандарт. Теперь утвержденным техническим регламентом может пользоваться и таможня, которая оформляет импорт этого топлива на границе, и контролирующий орган, который будет следить за качеством продукта.

Вопрос качества сжиженного газа - довольно острый: участники рынка указывают на эту проблему уже не первый год. Но она кардинально так и не решена до сих пор. Геннадий Рябцев отметил, что выполнение постановления Кабмина в части контроля качества сжиженного газа пока видится проблематичным. Хотя Госэкоинспекция теперь, после принятия техрегламента, и обязана следить за качеством сжиженного газа (как и до этого она должна была следить за качеством бензина и дизельного топлива), но у нее нет на это возможностей.

«У нее нет лабораторий, нет оборудования, нет персонала, нет юристов, нет территориальных подразделение. А почему? А потому что ее самой почти нет - ранее было принято решение Госэкоинспекцию превратить в Государственную природоохранную службу, но этот процесс остановили на полпути. Ее вроде начали ликвидировать, но не доликвидировали. И сейчас, когда Госэкоинспекция говорит: «дайте нам финансирование», им отвечают - но вы же должны быть ликвидированы», - пояснил Геннадий Рябцев.

Эксперт добавил, что в Украине с каждой тонны реализованного топлива взимается акцизный сбор, и необходимо в бюджете и налоговом кодексе предусмотреть направление части средств от этого сбора на финансирование системы качества топлива в стране. Также нужно ужесточить ответственность за продажу некачественного топлива или несоответствующего требованиям технического регламента. «Ответственность должна быть уголовной, а не административной, по примеру европейский стран или России, где десятки собственников автозаправочных станций уже сидят в тюрьме за торговлю ослиной мочой», - сказал он.

Так что на практике потребителям пока что рано надеяться на улучшение характеристик сжиженного газа. Однако сам факт появления базового документа - важный шаг к контролю качества.