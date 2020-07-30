Госрезерв отправят в форвард. Власти хотят хранить продтовары у частных компаний

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

После того, как на складах Государственного агентства резерва Украины в ходе аудита не досчитались зерна на сумму в 800 млн грн, которое, по выражению советника главы МВД Михаила Апостола, "съели мыши", в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) решили изменить модель функционирования ведомства. Чиновники пришли к консенсусу, что хранение запасов продовольственной продукции и зерна на госскладах - реликт прошлого, не соответствующий нынешней практике стран ЕС.

Об этом заявили премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МЭРТ Игорь Петрашко. По их словам, для формирования резерва государством будут использоваться форвардные или иные финансовые инструменты для закупок и хранения запаса на коммерческих предприятиях.

"Государство говорит: "Я хочу быть уверенным, что у меня там двухмесячный, трехмесячный запас продукции", и заключает форвардные договоры. Тем самым поддерживается и баланс рынка, и баланс ценовой стабильности", - объяснил замысел министр экономики Игорь Петрашко в эфире телеканала 112.

Госрезерв практически уничтожен

Согласно данным экс-руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, уволенного с должности 12 мая, материальные запасы учреждения были полностью уничтожены и сегодня составляют 3% от нормы. У Госрезерва накоплено 2,5 млрд грн дебиторской и 1 млрд грн кредиторской задолженности. С учетом технологического износа, финансовой несостоятельности и коррупционных рисков, оставить ведомство без реформы - значит привести его к ликвидации, высказывал Погорелый мнение в колонке на "НВ".

Другой вариант - реорганизация Госрезерва с объединением всех его аграрных активов, а также других госпредприятий (Акционерное общество "Аграрный Фонд" и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ)), в одну структуру под управлением МЭРТ. Кроме того, Погорелый предложил приватизацию изношенных и неэффективных госпредприятий, находящихся в управлении Госрезерва, с последующим объединением оставшихся в хабовые структуры по направлению деятельности (топливо, продовольствие, зерно).

Однако МЭРТ, судя по высказанным министром и премьером Шмыгалем планам, пока намерено формировать продовольственный (крупы, вода, мука) резерв вовсе вне системы подотчетного ему Госрезерва. Государству нет необходимости формировать огромные объемы продовольственных запасов на собственных складах, убеждены в правительстве.

О топливе и нефти, по которым государству еще предстоит отдельно сформировать Минимальный запас, а также о зерне, которое, как следует из проведенного в июне аудита, недолго хранится на складах предприятия, пока речи не шло. С целью уточнить данный момент UBR.ua направил информационный запрос в пресс-службу Минэкономики. На данный момент ответ готовится.

Панацея ли частный сектор

Использование коммерческих предприятий в госзакупках и хранении товаров - нормальная практика, в том числе и для зернового рынка, и для переработанной аграрной продукции, прокомментировал UBR.ua заместитель председателя организации "Всеукраинская аграрная Рада" Михаил Соколов. Однако, по его мнению, сама по себе она не устраняет коррупционных рисков.

"Будет ли там коррупция, зависит от того, какой будет механизм выбора поставщиков и заключения договоренностей о хранении", - считает Михаил Соколов.

В Украине уже существуют принадлежащие государству операторы аграрного рынка, упомянутые АО "Аграрный фонд" и ГПЗКУ, которые используют в том числе форвардные закупки сельхозпродукции у частных компаний для последующего их производства, хранения и переработки. Однако коррупционные скандалы присутствуют и у них.

Так, Аграрный фонд в 2019 году потерял 3,2 млрд грн в результате, как объяснял в интервью "НВ" нынешний глава предприятия Богдан Банчук, выведения из него капитала в 2014 году после банкротства "Брокбизнесбанка", на счет которого был положен депозит в 2,1 млрд грн. Кроме того, в конце в 2019 года Аграрный фонд реализовал объем минеральных удобрений со сниженными относительно закупочных цен, в итоге потеряв еще 1,1 млрд грн.

Коррупционные случаи происходят с Аграрным фондом из-за того, что поставщик и цена услуг не всегда прозрачно определяются на конкурсных тендерах, заметил Михаил Соколов.

"Самый яркий скандал, который мне известен об Аграрном фонде - это закупка минеральных удобрений у компании Фирташа Ostchem и хранение их в той же компании. В результате государство переплатило и за удобрение, и за их хранение: сначала купили их по завышенной цене, не смогли их продать, они пролежали на складе, и налогоплательщики еще доплатили за их хранение", - рассказывает Соколов.

Он объясняет, что этого не произошло, если бы Фонд провел бы конкурентный конкурс, определив победителя исходя из более низкой цены, в соответствии с возложенной на него ролью поддержал бы малых и средних аграриев, которые такую цену готовы были предложить. Если будущие хранители государственных закромов будут определены схожим образом, то это только повторит предыдущие ситуация с Фондом, убежден Соколов.

Впрочем, Богдан Банчук выразил готовность обеспечить продовольственную безопасность страны, если бы правительство наделит предприятие соответствующими полномочиями и передаст в управление часть мощностей Госрезерва по переработке продукции.

Форвардные контракты могут сделать непредсказуемой конечную цену

Решение передать обязанность по хранению зерновых к частным компаниям могло бы сэкономить средства, необходимые для поддержания условий сбережения сельхозпродукции, полагает руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин.

"Обычно подобные запасы формируются исходя из потребностей. Если у государства на данный момент нет необходимости поддерживать объемы зерна, потому что его достаточно, соответственно, держать такие объемы действительно нет необходимости", - говорит Шевчишин.

Если систему хранения продукции через механизм форвардных контрактов с поставщиками применить не только к продовольственным, но и к запасам зерновых культур, то на конечной их стоимости для государства это не должно сказаться существенно, считает эксперт. Кроме того, в отличие от нынешней системы хранения зерна в Госрезерве, в результате которой сырье за год значительно теряет в качестве, - если не "съедается мышами", - полугодичные форвардные контракты позволяют сохранить его изначальные характеристики.

Однако особенность форвардных контрактов, цена на продукцию по которым устанавливается окончательно в момент передачи товара, безусловно должны внести определенную непредсказуемость в конечное формирование стоимости, говорит Шевчишин.

"Цены будут реагировать на изменения с шестимесячным лагом. Однако, поскольку Украина является нетто-экспортером, и зерно будут выращивать внутри Украины, риски гораздо ниже. По яровым культурам - ячменю и той же пшенице - больших рисков не должно быть", - прогнозирует Шевчишин, добавляя, что обычно форвардные контракты на мировых рынках заключаются на 1-2 месяца.

Окончательно определить каждый из них должны государственные аналитики, исходя из существующих факторов - для зерна таким может быть прогноз урожая, который в случае установления рекорда обеспечит низкую стоимость его закупки и в период до 6 месяцев.

Влияние форвардных договоров на цены продовольственных товаров может быть выше, в том числе и с учетом того, что ряд из них - к примеру, гречку, - Украина как минимум наполовину импортирует.

Впрочем, Шевчишин также отмечает, что процедура проведения закупок и определения победителя должна быть четко прописана во избежание коррупционных рисков и выводов капитала.

"Рынок зерна достаточно спекулятивен", - предостерегает Шевчишин.