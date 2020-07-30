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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Водород как топливо. Сможет ли Украина стать частью «водородной» стратегии ЕС

12:54 30.07.2020 |

Новости ТЭК

 Нана Черная / УНІАН

В Украине, с перерывом в десяток лет, снова активно раскручивается тема развития водородной энергетики. Ее называют вероятным драйвером для устойчивого экономического развития нашей страны. Идея имеет под собой веские основания, напрямую связанные с планами Европейского Союза.

Так, в начале июля Евросоюз принял две стратегии - интеграция энергосистем и внедрение возобновляемого водорода. ЕС планирует сокращать количество углеродных выбросов на 100 млн тонн ежегодно и в итоге полностью отказаться от ископаемых источников топлива. О том, что цели серьезные, свидетельствует заявление комиссара ЕС по энергетике Кадри Симсона: все партнеры Европейского Союза, в частности, те, кто поставляет в ЕС ископаемые энергоносители, «должны иметь в виду стратегию, направленную на постепенный вывод их из потребления».

Как отмечается в документах, чтобы к 2050 году достичь цели - стать климатически нейтральным, безопасным для окружающей среды и, соответственно, восстановителем климатических «правил», Евросоюзу необходимо преобразовать свою энергетическую систему, на которую приходится 75% выбросов парниковых газов в ЕС.

Отсюда и следующая - водородная стратегия. Она - неотъемлемая часть программы развития ЕС, так называемого европейского зеленого соглашения. Прогнозируется, что общий объем инвестиций в водородную энергетику в Европе к 2050 году может составить от 180 до 470 млрд евро.

Первые реальные шаги в этом направлении сделала Германия. Правительство этой страны еще в июне утвердило национальную водородную стратегию, которая предусматривает выделение 7 млрд евро из 130 млрд в рамках пакета по стимулированию экономики ввиду коронакризиса. Деньги пойдут на научные исследования и экспериментальные работы ведущих компаний в данной сфере. Будут также сформированы совещательные группы из представителей бизнеса, научных организаций и правительства. По словам министра экономики ФРГ Петера Альтмаера, благодаря этому Германия может стать мировым лидером по использованию водородных технологий.

«Водородная» Украина

Еврокомиссия, как и Германия, отдельным пунктом выделяют Украину в качестве приоритетного партнера в развитии водородной энергетики, учитывая наши природные ресурсы, взаимосвязанность инфраструктуры и технологическое развитие. К тому же, стать участником «зеленого соглашения» - одно из обязательств Украины в плане евроинтеграции.

Сразу же после таких «водородных» событий в ЕС состоялись соответствующие двусторонние консультации. Первой их с Украиной провела Германия. Судя по официальным пресс-релизам, дело продвигается, а для Украины это означает инвестиции в технологии, в ГТС, дополнительные доходы в бюджет. Кроме того, по словам советницы главы «Нафтогаза» Елены Зеркаль, правительства Украины и ФРГ намерены подписать меморандум об энергетическом партнерстве, а также рассматривается возможность использования нашей газотранспортной системы для поставок водорода в Европу.

Подтвердил сообщения Зеркаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он также считает, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в Европейский Союз, и, в частности, в Германию.

«Тот, кого ЕС не видит в своем «зеленом соглашении», не может рассчитывать на то, чтобы быть прочно связанным с Евросоюзом. По состоянию на настоящее время, наиболее очевидное место, на котором ЕС видит Украину в контексте европейского «зеленого соглашения», - это именно развитие водородной энергетики», - сказал Кулеба.

Но с этого история только начинается. В конце июля исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила, что ее ведомство планирует рассмотреть возможность строительства в Украине завода по производству водорода, дабы потом транспортировать его в Европу.

Тут стоит отметить, что еще в прошлом году, когда не была ясна судьба транзитного контракта с «Газпромом», в то время исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что вместо российского газа в ГТС могут закачивать водород. Это, мол, не только спасет нашу трубу, но и позволит ЕС реализовать свои амбициозные «климатические» планы. При этом он успокоил скептиков: сейчас в Европе существуют различные экспериментальные технологии, когда газотранспортные системы используются для сохранения и транспортировки водорода.

Действительно, в Евросоюзе давно тестируют системы, в том числе газовые сети, для использования водорода. А в конце февраля 2019 года «Региональная газовая компания» (РГК) сообщила, что в Украине впервые была проведена тестовая транспортировка смеси водорода и природного газа на закрытых участках газораспределительной системы.

Так, может, действительно, водород - наше реальное и перспективное будущее?

Все возможно, если...

Эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев отмечает, что водород - не новая технология или идея. Интерес к нему как к топливу возникает периодически, как правило, когда заходит речь о неких перспективных возобновляемых источниках энергии. Но пока все проекты, связанные с возможным использованием водорода в качестве топлива, находятся на уровне обсуждения.

«У нас тоже в свое время, как сейчас в Германии, были национальные стратегии в этой сфере. Были они и в США, одно время этот вопрос рассматривался там достаточно серьезно. Шварценеггер, когда был губернатором Калифорнии, ездил на машине с водородными топливными элементами. Было даже создано так называемое водородное шоссе, на котором располагались установки для заправки таких авто. Но на этом все заглохло. К сожалению, использование водорода как топлива не является сейчас экономически выгодным. По сравнению с другими технологиями, использование водорода, несмотря на прогресс в последние десять лет, остается исключительно на опытно-промышленном уровне», - отметил эксперт.

По его словам, те европейские документы, о которых идет речь, не предусматривают внедрение каких-либо энергетических технологий на основе водорода в ближайшее десятилетие. То есть, это что-то на перспективу.

«Сейчас много говорят о водородной стратегии ЕС, которая была принята в первых числах июля. Но если прочесть документ, то становится понятно, что он не является стратегическим обязательством Евросоюза. Это документ, который разрабатывается Европейской комиссией, затем он представляется для рассмотрения европарламентом, профильными комитетами, Советом ЕС, в рамках обсуждения и привлечения к дискуссиям заинтересованных сторон. Но это - не нормативно-правовой акт. Это - первый этап на пути к стратегическим обязательствам. Причем все сводится к «зеленому» водороду, который, к примеру, можно получать путем конверсии газа метана, образующегося в результате утилизации твердых бытовых отходов, биомассы», - поясняет Рябцев.

Он подчеркивает, что «водородная» история для Украины - не нова. Водород производится в нашей стране достаточно давно. Он необходим, в частности, для производства аммиака, используется в процессах переработки нефти, для очистки нефтяных фракций от серы. «Водородных» установок у нас огромное количество, начиная от опытно-промышленных, и заканчивая многотоннажными, например, на Кременчугском или Шебелинском заводах. Поэтому нет ничего гениального в том, что в нашей стране хотят построить завод по производству водорода. А вот использование ГТС для транспортировки водорода в ЕС - совсем другая история.

«Не может идти речь о транспортировке водорода по ГТС. Что имеется в виду: теоретически, если к объему природного газа добавить порядка 20% водорода, то эту смесь можно транспортировать по ГТС, а на месте потребления газа извлекать из него водород, если есть такая нужда. Водород нельзя транспортировать по трубопроводам, поскольку очень высока его летучесть. Кроме того, водород взрывоопасен. Перепад температуры, искра могут спровоцировать взрыв. Пример из истории: катастрофа самого крупного в мире на то время водородного дирижабля «Гинденбург» в 1937 году. С тех пор целая отрасль - дирижаблестроение - приказала долго жить. И все только потому, что слишком взрывоопасна концентрация огромного объема водорода в замкнутом пространстве. Поэтому, естественно, никто никуда на сегодня водород не транспортирует, тем более, на большие расстояния и по трубопроводу», - отметил эксперт.

Между тем, он считает, что заявленные инициативы могут состояться, если в Украине будут построены установки для промышленного производства водорода и главное, если по нашей ГТС к тому времени будет транспортироваться в Европу газ. Но это настолько далекая перспектива, так что говорить об этом, как о шансе для Украины, нельзя.

«Чтобы говорить о планах, нужно говорить о предпосылках. Но их нет - ресурсы на данные идеи в бюджете не предусмотрены, нет планов на профильные разработки. Еще вопрос - есть ли определенные специалисты, есть ли сырье для производства «зеленого» водорода? Можно рассказывать какие угодно байки, но когда нет никакой концепции развития, плана действия, то вся эта риторика бесполезна. О каком водороде может идти речь, если в стране нет экономической политики? Кстати, не Германия высказала заинтересованность в водородной программе с Украиной, как у нас заявляют чиновники, а некая ассоциация. Посмотрим, кто и что в нас вложит», - подытожил Рябцев.

По мнению президента Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаила Гончара, нужно разделять заявления со стороны Евросоюза и украинских чиновников: «То, о чем идет речь в Евросоюзе, это о необходимости переходить к водородной энергетике, когда основным видом топлива должен стать вместо ископаемых видов - угля, нефти, газа - водород. А то, о чем идет речь в Украине, совсем другое дело. У нас просто схватились за модный тренд. Хотя водородная риторика - правильная. Водород - одно из будущих направлений мировой энергетики. Но это не такая уж близкая перспектива. К примеру, Саудовская Аравия сейчас в параллельном режиме инициировала крупный проект строительства мощностей по производству водорода. То есть, там уже реальный проект. Саудиты инициировали его в своей свободной экономической зоне. Туда пришли крупные инвесторы, уже предоставлена прекрасная новейшая технология для производства водорода. Старт работ - 2025 год. У нас же никаких проектов нет, есть какие-то видения», - отметил эксперт.

Что касается транспортировки водорода, то, по словам Гончара, Витренко первым озвучил эту идею лишь ввиду еще неподписанного контракта с «Газпромом» и вопроса будущего нашей ГТС, если она останется пустой. Такое использование газотранспортной системы может иметь место, если водород в объеме 20-30% добавлять в природный газ в трубе. В чистом виде водород транспортировать не удастся. Для этого нужно переделывать систему.

«Водород - самый легкий и проникновенный газ, он изменит физические характеристики трубы. Еще он особо взрывоопасный, самый опасный. Начало двадцатого столетия ознаменовалось прорывом в использовании водорода. Но потом от этого отказались из-за катастроф и гибели людей. Водород требует очень высокой аккуратности. Много различных вещей недооценены в контексте работы с водородом. Выглядит все на бумаге и на словах прекрасно, но не все так просто», - прокомментировал ситуацию эксперт.

Он также отметил, что сейчас рассматривается много идей использования и производства водорода. Самый легкий способ - метод электролиза, экологически чистый, круговорот воды. Технологии уже усовершенствованы. Но на повестке - вопрос стоимости. Пока эта проблема не решена.

По его мнению, способствовать развитию водородных технологий в Украине может большой профицит генерирующих мощностей в электроэнергетике. Только нужны четкие расчеты на перспективу.

«А у нас за разговорами на эту тему ничего не стоит. Риторика верная, но она ничем не подкреплена. Между тем, на нынешнем этапе, начальном, нужно привлекать Академию наук, тем более, что в стране есть академические институты, которые давно занимаются данными вопросами, есть и соответствующие наработки. Пока же нет даже предпроектного видения. К тому же, к Академии наук отношение у нас скептическое. И еще одна важная деталь: в данной сфере нужно идти путем международной кооперации с теми, кто ведет передовые водородные экспериментальные работы. Плюс - нужны большие инвестиции, отбор технологий. На сегодня лидер среди «водородных» передовиков - Германия. Чтобы все досконально рассчитать, необходимо создать рабочую экспертную группу. И происходить это точно должно не под эгидой Министерства энергетики. Сама водородная идея - здравая, но требует фундаментальной отработки», - подчеркнул Гончар.

Власти многих стран, ученые, энергетики все активнее присматриваются к водороду в качестве топлива. Водородную энергетику называют перспективой. В некоторых случаях - даже ближайшего будущего. Уже сейчас разрабатываются новейшие технологии по его использованию. Украина не должна остаться на обочине этих преобразований. Но для этого нужно не только озвучивать верные идеи и шаги, которые воплотятся когда-то в будущем, а начинать реализовывать их уже сейчас.
 

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