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Суды с Коломойским и другими олигархами: НБУ меняет главного юриста
10:01 30.07.2020 |
Директор юридического департамента Национального банка Олег Заморский 28 июля ушел в отставку. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе НБУ.
"Заморский завершил работу в Нацбанке по собственному желанию. В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение вакансии", - говорится в ответе пресс-службы на запрос LIGA.net.
По информации высокопоставленного собеседника LIGA.net в НБУ, Заморский написал заявление об отставке по инициативе нового руководства (16 июля Нацбанк возглавил Кирилл Шевченко).
На вопрос, останется ли работать заместитель Заморского Виктор Григорчук, который был главным представителем Нацбанка в судебных процессах по банкам-банкротам, в том числе, ПриватБанку, собеседник отметил, что "пока сложно что-то сказать".
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Тут смешались и интересы Приватбанка и желание кое-кого запустить станок и получить высокую инфляцию, которая сразу решит все проблемы с бюджетом и просто карьерные интересы вечных приспособленцев.
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