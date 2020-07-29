Виталий Портников: Уход Кучмы – сигнал о тупике

Виталий Портников / Espreso.tv

Бывший президент Украины Леонид Кучма покинул нашу делегацию в Трехсторонней контактной группе.

Сам Кучма утверждает, что за прошедший год работа контактной группы возобновилась и значительно продвинулась. Однако при этом толком не объясняет - что вполне в стиле Леонида Даниловича - почему не хочет участвовать в дальнейшем продвижении.

Что ж, мне не привыкать объяснять за Кучму. Бывший президент покидает ТКГ уже второй раз - он был первым руководителем украинской делегации и ушел из нее именно тогда, когда стало ясно, что не существует никаких реальных перспектив для договоренностей между Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Уже тогда в Кремле решили больше не общаться с тогдашним президентом Украины, а местные олигархи, среди которых был и зять Кучмы Виктор Пинчук, активно работали над заменой главы государства человеком, который сможет добиться взаимопонимания с Москвой. О том, что Москва вообще не стремится к такому взаимопониманию, похоже, не догадывались тогда ни олигархи, ни их кандидаты на пост президента.

Кучма - один из немногих людей в Украине, кто это отлично понимает. Но он может рассчитывать, что авторитет, которым он пользуется у российских кланов, может помочь поиску компромисса. Его присутствие на переговорах - сигнал Москве, что в Киеве действительно хотят взаимопонимания и окончания конфликта. Когда Кучма убеждается, что этот сигнал не будет восприниматься в Кремле и совершенно там никому не интересен, что Путин хочет не договариваться, а давить, он уходит. Кучме это давление совершенно не интересно. Поэтому он ушел в 2018 году. Поэтому он ушел в 2020 году. Ну и, конечно, и тогда, и теперь его уход был еще одним важным индикатором - индикатором завершения олигархического консенсуса лояльности действующему главе государству и начала процесса поиска олигархами нового президента Украины. Просто в случае с Зеленским этот процесс поиска начался раньше, чем в случае с Порошенко - что, в общем, неудивительно, если отдавать себе отчет в экономических перспективах страны.