Без транзита российского газа экспорт водорода в ЕС не удастся

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

В ЕС готовы профинансировать 75% затрат на развитие водородной энергетики в Украине. Препятствием для проекта может стать отсутствие транзита газа из РФ.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец объявила о планах построить в Украине водородный завод для экспорта в Европу: по ее словам, данный вопрос сегодня находится на этапе рассмотрения в ведомстве. Инициатива сотрудничества, впрочем, исходит от чиновников Евросоюза, нацелившегося на масштабное замещение ископаемого топлива произведенным из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) водородом.

Перспективные планы пока что не утверждены окончательно ни высшими законодательными органами ЕС, ни Украины. Однако даже в случае успеха программы непосредственно экспорту водорода в Европу может помешать снижение транзита газа через территорию Украины: поставки энергоресурса на сегодняшний день допускаются по газотранспортной системе лишь в виде смеси с метаном.

Водород - важная составляющая достижения климатической нейтральности

Водородная стратегия, 8 июля предложенная Еврокомиссией Европарламенту и Европейскому совету, разработана в рамках программы мероприятий по достижению Европейского зеленого соглашения (European Green deal), принятого Еврокомиссией еще в ноябре 2018 года.

Цель Green Deal - добиться нулевых выбросов углеродов в атмосферу к 2050 году. "Зеленый" водород должен сыграть важную роль в переходе на климатическую нейтральность и вырасти в общей доли энергобаланса Европы с нынешнего уровня, не достигающего 2%, до 13-14%. По оценкам аналитиков, приводимым в водородной стратегии Еврокомиссии, к 2050 году "зеленый" водород имеет перспективы удовлетворять 24% мирового спроса на энергоносители с годовым объемом рынка в €630 млрд.

Украина смогла занять одно из центральных мест в водородных планах Европейского содружества благодаря стремительному развитию солнечной и ветровой электроэнергетики, а также территориальной близости к ЕС. С помощью ветровых электростанций энергию можно направлять на будущие заводы по электролизу водорода, а сам ресурс впоследствии использовать для широкого спектра внутренних нужд - от обогрева помещений и транспортного сектора до балансировки энергосистемы и промышленного производства, а также - для поставок в Европу.

Основа стратегии разработана при участии украинских специалистов

Одним из ключевых документов, на который опирается и ссылается стратегия Еврокомиссии, является представленная 15 апреля инициатива "2x40 ГВт". Ее разработали в европейской промышленной ассоциации Hydrogen Europe при участии входящего в нее Украинского водородного совета (УВС).

Глава УВС, Александр Репкин, 21 апреля стал советником министра иностранных дел Дмитрия Кулебы по вопросам развития водородной энергетики. Уже в июне Кулеба во время телефонного разговора с исполнительным заместителем председателя Еврокомиссии Франсом Тиммермансом, ответственным в ведомстве за развитие зеленой энергетики, подтвердил стремление Украины участвовать в инициативе "2x40ГВт".

В инициативе более конкретно, чем в стратегии, указаны возможные детали сотрудничества бизнеса, ЕС и Украины: согласно документу, в Украине к 2030 году можно разместить 9,8 ГВт мощностей по производству "зеленого" водорода методом электролиза. Оставшиеся 30 ГВт предусмотрены для Северной Африки. Еще 40 ГВт будут размещены непосредственно на территории ЕС.

Большая часть мощностей (8 ГВт) рассчитана на производство водорода в виде газа с тем, чтобы в дальнейшем экспортировать его в Европу. 1,8 ГВт должны работать на производство водорода в виде жидкого аммиака, который будет оставаться для внутреннего потребления.

Суммарный экспорт водорода по трубопроводу в ЕС из Украины и Северной Африки составит около 3 млн т или 118 ТВт-ч водорода в 2030 году - суммарно 17% от всего прогнозируемого рынка водорода ЕС к концу десятилетия, указано в тексте "Инициативы 2x40 ГВт". Только на размещение электролизеров суммарные траты проекта могут составить €25-30 млрд.

Однако с учетом стоимости строительства объектов ВИЭ (как наземных, так и морских) и СЭС, долей их распределения в энергетике, а также вложений в водородную инфраструктуру общий объем необходимых инвестиции может составить от €100 до €300 млрд.

Открытие производственных площадок для выработки водорода методом электролиза без использования углеродов, как в странах Европы, так и в Северной Африке и Украине, поможет создать соответствующий рынок, а в результате - существенно удешевить производство "возобновляемого" водорода, который сейчас выгодно использовать только в отдельных отраслях промышленности.

ЕС готов профинансировать большую часть проекта. Но нужны изменения в законах

Заявление Ольги Буславец о рассмотрении в Минэнерго вопроса строительства водородного завода - "еще одно подтверждение того, что мы двигаемся в правильном направлении", подтвердил UBR.ua достигнутый прогресс президент Украинского водородного совета Александр Репкин.

Он также выделил следующие шаги, которые Украине необходимо предпринять для развития водородной энергетики и получения европейских инвестиций на постройку заводов. Главным образом они состоят в законодательной плоскости, в которую необходимо внести изменения для регулирования хранения, транспортировки и производства "зеленого" водорода.

"Водород - новая отрасль для украинской энергетики, поэтому она требует утверждения соответствующих нормативно-правовых актов, которые будут регламентировать использование водорода на рынке", - разъяснил Репкин. После принятия необходимых изменений, уверены в УВС, Украина может рассчитывать на финансовую поддержку из Европы.

"В ЕС готовы финансово содействовать созданию водородного рынка в Украине. Брюссель готов финансировать порядка 75% всех средств, необходимых для интеграции водородных технологий в нашу экономику, оставшиеся 25% - внутренние возможности страны", - объяснил президент УВС.

Как отмечает Репкин, имеющиеся в Украине мощности ВИЭ можно направить на создание долгосрочных запасов энергоносителей в виде водорода. В УВС, совместно с Украинским институтом будущего и Институтом возобновляемой энергетики, уже разработали соответствующие исследование с расчетом украинского потенциала в данной области ("Атлас энергетического потенциала ВИЭ Украины").

"Согласно исследованию, общий потенциал Украины (включая Крым и временно оккупированные территории Донбасса) в производстве «зеленого» водорода составляет 505 млрд куб. м (или 45 млн тонн). Из этого объема до 3 млрд куб. м может использоваться в качестве аккумулирующего энергоносителя. А остаток можно направить на декарбонизацию украинской энергетики в целом, на потребности коммунального сектора, транспорта, промышленности или на экспорт", - привел расчеты Александр Репкин.

Без транзита из РФ экспорт не удастся

Водород имеет самую высокую летучесть среди газов и легко воспламеняется, что обуславливает значительные сложности для его транспортировки и хранения. Водород можно экспортировать через украинскую газотранспортную систему в виде газовой смеси с метаном, в котором доля самого водорода может достигать 25%.

Предполагается, что существующий объем транзита метана из России в Европу через украинскую ГТС достаточен для экспорта водорода. Однако уже к моменту завершения действующего транзитного контракта Газпрома и Нафтогаза в 2025 году, в случае завершения строительства "Северного потока-2",у РФ может отпасть необходимость в транспортировке ресурса через территорию Украины. Такое убеждение ранее выразил и глава "Оператора украинской ГТС" Сергей Макогон.

"Через 5 лет РФ планирует прекратить транзит газа через территорию Украины. Максимум, на что мы сможем рассчитывать - 20 млрд куб. м. газа в год, и то не постоянно, а при возникновении такой потребности у европейских потребителей. Так как мы сможем домешивать водород в природный газ, которого к тому времени не будет в трубе?" - задался риторическим вопросом в комментарии UBR.ua директор специальных программ научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

По мнению Рябцева, реализовать имеющийся в Украине потенциал все же возможно, но для этого необходимо прописать наработки европейских партнеров и украинских специалистов в собственной энергетической стратегии. Эта задача пока остается нереализованной.

"Необходимо определить приоритеты в промышленной политике, рассмотреть количество ресурсов, которые можно для этого задействовать, а потом указать это в стратегическом документе. Исходя из него уже подготовить и реализовывать соответствующий план действий. Но сейчас у нас - ничего из этого: нет даже упоминания водорода в "низкоуглеродной" энергетической стратегии до 2050 года. Ее, правда, и самой пока нет - она так и не была утверждена Кабмином", - подытожил Геннадий Рябцев.