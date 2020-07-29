Виталий Портников: Декорация мира от Путина Зеленскому

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Виталий Портников: Декорация мира от Путина Зеленскому

16:47 28.07.2020 |

Политика

 Виталий Портников / #Буквы

Единственное место, где может быть построена декорация мира - это голова президента Украины Владимира Зеленского. Та самая голова, в которой Зеленский уже окончил войну. Ни в каком другом месте эта хрупкая конструкция просто не устоит. Означает ли это, что вообще нельзя добиться прекращения огня на Донбассе?

Вечером в понедельник у офиса президента Украины собрались сотни людей, протестовавших против условий, на которых было заключено очередное соглашение о прекращении огня на линии разграничения между украинскими войсками и российскими оккупантами на Донбассе.

На этот момент уже было известно о целом ряде случаев обстрелов украинской территории со стороны оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, но военное командование и вице-премьер Алексей Резников предпочли охарактеризовать эти обстрелы как не имеющие системного характера - а значит, не заслуживающие ответа с украинской стороны.

Было известно и то, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что Кремль не может быть гарантом прекращения огня с собственной стороны - просто потому, что его там нет и никогда не было. И у протестующих возник простой вопрос: как будет соблюдаться этот мир, если уже в первые часы после его заключения враг откровенно глумится над его условиями?

Но фокус в том, что Владимиру Зеленскому, его ближайшему окружению и сторонникам действующего президента (которых, конечно, с каждым днем становится все меньше, но они еще есть) вообще не нужен никакой мир.

Им нужна декорация мира - люди, привыкшие всю свою карьеру сооружать разнообразные декорации для сатирических капустников и низкопробных сериалов, строят декорацию и на этот раз. Они не могут заставить перестать стрелять россиян и их наемников на Донбассе. Но они могут искренне считать, что мир наступит, когда перестанут стрелять с украинской стороны - проще говоря, перестанут отвечать. Они не могут добиться от Путина согласия на ввод миротворцев в зону конфликта. Но они могут послать в эту зону с украинской стороны украинских военнослужащих, которые имеют опыт работы в миротворческих миссиях, и назвать их миротворцами ООН.

Они не могут добиться, чтобы ОБСЕ контролировала нарушения со стороны оккупированных территорий. Но они могут предоставить ОБСЕ такие возможности на своей стороне. Какое все это имеет отношение к миру? Никакого. Но они могут надеяться, что декорация поможет их сторонникам просто не замечать войны - раз об этой войне не будут рассказывать. Но это - напрасный расчет.

Одни телевизионные каналы и Интернет-ресурсы будут замечать войну просто потому, что она будет продолжаться, вместе с обстрелами и гибелью украинских военнослужащих. А другие - потому что будут ожидать от Зеленского не декорации мира, а капитуляции перед Путиным. А значит, будут убеждать своих зрителей и читателей, что война продолжается - просто потому, что Зеленский не хочет ее прекращать.

Поэтому единственное место, где может быть построена декорация мира - это голова президента Украины Владимира Зеленского. Та самая голова, в которой Зеленский уже окончил войну. Ни в каком другом месте, ни в каком другом павильоне эта хрупкая конструкция просто не устоит.

Означает ли это, что вообще нельзя добиться прекращения огня на Донбассе? Можно, конечно. Но это зависит не от Владимира Зеленского, а от Владимира Путина. Главный вопрос - при каких условиях российский президент захочет прекратить огонь?

Вариантов тут несколько. Первый - это молдавский, то есть приход к власти в Украине пророссийского президента и парламента, которые согласятся коренным образом изменить политический курс страны и поставят под сомнение ее европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Проще говоря, сторонникам такого "прекращения войны" нужен украинский Игорь Додон. При этом ни о каком восстановлении территориальной целостности Украины и речи не будет - как не идет речи о восстановлении территориальной целостности Молдовы. Просто Кремль заставит Украину согласиться с "легитимностью" присоединения Крыма к России, а на Донбассе начнется новый переговорный процесс с участием президента Украины и глав "народных республик". Игорь Додон, кстати, в ближайшие дни встречается с главой Приднестровья Вадимом Красносельским, но как-то при этом Красносельский не горит желанием присоединять свою контрабандистскую "республику" к Молдове.

Другой вариант развития событий - грузинский. Путин смиряется с тем, что в Киеве работает достаточно лояльное к нему, но не способное к коренному изменению политического курса руководство, проще говоря - начинает воспринимать Зеленского как Бидзину Иванишвили. Стрелять на границах оккупированных территорий перестают, но переходят к государственному строительству в "народных республиках".

Неясно только, зачем это Путину нужно. Собственно, никогда не было до конца ясно, зачем это ему нужно с Абхазией и Южной Осетией. Но эти конфликты не были самим Путиным генерированы, они достались ему в наследство даже не от Ельцина, а от Горбачева. И долгое время служили рычагом давления на Грузию как таковую. Просто после российско-грузинской войны появилось понимание, что вся Грузия на данном этапе не поглощаема и нужно удовлетвориться хотя бы тем, что в Тбилиси появится дружественная к российским бизнес-интересам власть.

Абхазия и Южная Осетия рычагом давления быть перестали. Но вряд ли в Кремле уже дозрели до аналогичного восприятия Донбасса - тем более, что трудно понять, какой смысл в его мирной псевдонезависимости и как это может повлиять на настроения в украинском обществе с точки зрения российских интересов.

Хотя постоянное педалирование Путиным темы местных выборов, проведение которых на украинской территории без ОРДЛО якобы означает выход Украины из Минских соглашений может свидетельствовать о возможности задействования элементов грузинского сценария в виде проведения сепаратных выборов в местные органы власти оккупированных районов в противовес к украинским местным выборам.

Поэтому наиболее оптимальным для Путина представляется на сегодняшний день другой вариант развития событий - карабахский. То есть поддержание низкой, но стабильной интенсивности военных действий в зоне конфликта с возможностью их перерастания в большую войну в случае необходимости.

Это создает уникальные возможности для давления на украинское общество, дает шанс манипулировать его настроениями и шантажировать Владимира Зеленского. Кроме того, это создает в Кремле иллюзию возможного появления в Киеве после неизбежного краха украинской "клоунократии" режима украинского Додона и переход к действиям по молдавскому сценарию.

А наиболее оптимальной тактикой для Киева является предотвращение возможности перерастания военных действий низкой интенсивности в большую войну и исключение возможности появления режима украинского Додона после краха Зеленского. А это - укрепление армии, а не ее деморализация. А это - борьба с пророссийскими силами, а не заигрывание с ними. А это - союз с патриотическими силами, а не борьба с ними. А это - готовность защищать государственные интересы, а не идти навстречу несбыточным "хотелкам" обывателя. А это - готовность оппонировать Путину, а не бояться его, не дай Бог, расстроить.

Но для этого, конечно, нужно заниматься не установкой декораций в театре одного самодеятельного актера, а настоящей политикой. Той самой политикой, которую не понимают и ненавидят и сам Зеленский, и его некомпетентное окружение, и его безответственные сторонники.
 

ПО РУБРИКАМ

28.07 Доллар на межбанке 28 июля подорожал из-за выплат по НДС. Иностранцы с ОВГЗ притихли, и это всех настораживает

28.07 Депозитные ставки для физлиц 28.07.20

28.07 Минфин 28 июля привлек на аукционах ОВГЗ 7,07 млрд грн и $130,5 млн

28.07 Евро 28 июля дешевеет к доллару после семи дней роста

28.07 Справочный курс гривны 28 июля вырос на 10,99 коп до 27,6664 грн/$1

28.07 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 27.07.20

28.07 Биржи АТР 28 июля закрылись в основном ростом на фоне оптимизма из США

28.07 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.07.20

28.07 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 28.07.2020

28.07 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 27.07.2020

28.07 Остаток средств на корсчетах банков 28.07.20

28.07 Приток биткоинов на биржи вырос до трехмесячного максимума

28.07 Золото 27 июля коррекционно дешевеет после роста цен в течение 7 торговых сессий

28.07 Доллар 27 июля коррекционно дорожает, отыгрывая падения на предыдущих торговых сессиях

28.07 Коронакризис побудил украинцев активнее инвестировать в недвижимость. Что выбирают

• дальше…

28.07 Меркель удалось приостановить греко-турецкий газовый конфликт

28.07 Байден победит Трампа на выборах президента США с вероятностью 91% – The Economist

28.07 Обрезание Варшавы: как в Польше хотят ослабить оппозиционно настроенную столицу

28.07 Facebook подал в суд на антимонопольные органы ЕС

27.07 Москва не может быть гарантом перемирия на Донбассе - Песков

27.07 США готовы платить странам, которые откажутся от оборудования Huawei

27.07 ЕС сократит экспорт технологий в Гонконг из-за спорного закона в Китае

27.07 КНР может заблокировать программу получения британского подданства для жителей Гонконга

27.07 США усиливают давление на европейских подрядчиков «Северного потока - 2»

24.07 Британия и США обвинили РФ в использовании оружия, угрожающего спутникам

24.07 Интерпол отказался разыскивать молдавского олигарха Плахотнюка

24.07 В Кремле говорят, что найдут способ достроить «Северный поток-2», несмотря на новые санкции США

24.07 Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

24.07 Европарламент отклонил договоренность лидеров ЕС по бюджету на 7 лет

24.07 Brexit: в ЕС считают маловероятным заключение соглашения с Британией

• дальше…

28.07 Зеленский ввел временный безвиз для китайских туристов

23.07 Киевсовет освободил от паевого взноса объекты «Укрбуда»

22.07 Кабмин отказался от плана провести перепись в 2020г и, возможно, в 2021г - Немчинов

22.07 Венецианская комиссия утвердила «срочный вывод» по закону о референдуме

21.07 В Украине заработали иммиграционные квоты для иностранных IT-специалистов

17.07 Предвыборный хаос. Зачем «слуги народа» подчинили все областные центры райсоветам

17.07 Рада приняла постановление о создании укрупненных районов

17.07 Украина и Гренада договорились об отмене виз

17.07 Взять под контроль Киевсовет: В какую игру будут играть Офис президента и Верещук на столичных выборах

16.07 Правом на бесплатную приватизацию земли воспользовался каждый сотый украинец

16.07 Зеленский тратит на километр дороги $10 млн: У Порошенко получалось втрое дешевле

15.07 «Хочу, как Велюр»: рестораторы устроили протест у Кабмина

15.07 Рада назначила очередные выборы в органы местного самоуправления на 25 октября

14.07 Криклий рассказал, как пройти тест на COVID-19 в аэропорту

13.07 Неувязочка вышла. Почему у Зеленского передумали назначать дату выборов

• дальше…

28.07 Валерій Пекар: Управлінська культура політичної верхівки та висновки на майбутнє

28.07 Виталий Портников: Декорация мира от Путина Зеленскому

28.07 Зачем Зеленский создал ВГА в Лисичанске и Северодонецке накануне выборов

28.07 Окружной админсуд открыл дело по иску «Прямого» к Нацсовету по телерадиовещанию

28.07 Кучма прекратил работу в ТКГ

28.07 Обстрелы во время «тишины»: Когда Зеленский признает, что его идея провалилась

28.07 Порошенко заявил, что развитие ПЦУ – необратимый процесс и гордится «делом о Томосе»

27.07 «Незаконная власть на крови»: Как «партия Кремля», воюя с Порошенко, будет уничтожать Зеленского

27.07 Следующее заседание ТКГ по Донбассу запланировано на 18-19 августа - Резников

27.07 Виталий Портников: Путин может провести «свои» выборы на Донбассе

27.07 Москва не может быть гарантом перемирия на Донбассе - Песков

27.07 Более 60% украинцев видят ухудшение экономического положения за последние пол года

27.07 Если Зеленский примет решение наступать на Крым, я буду в первых рядах штурмового батальона, - Александр Турчинов

27.07 Вадим Денисенко: Два разговора Зеленского и Путина. А может разговора не было?

24.07 Имитация победы: Смогут ли автографы Путина и Меркель остановить обстрелы на Донбассе

• дальше…

28.07 Мошенники обещают жертвам деньги за майнинг криптовалюты

28.07 У Volvo появится купеобразный кроссовер на электричестве

28.07 Renault пересадит на электромобили целый город

28.07 Клиенты в США получили от VW свыше 9,5 млрд долларов из-за «дизельгейта»

28.07 Facebook подал в суд на антимонопольные органы ЕС

27.07 Полная батарея за 15 минут: Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5

27.07 Банковский Android-троян Cerberus выставлен на аукцион

27.07 Геймерский смартфон Nubia Red Magic 5S сможет превращаться в домашнюю игровую приставку

27.07 Новый Mercedes-Benz S-Class получит фронтальные подушки для задних пассажиров

27.07 Android опередил iOS по преданности пользователей

27.07 США готовы платить странам, которые откажутся от оборудования Huawei

27.07 В США представлен проект «квантового» Интернета

24.07 Стив Возняк подал в суд на YouTube из-за фейковых раздач биткоинов от его имени

24.07 Бывший дизайнер Jaguar улучшил Aston Martin Vanquish

23.07 Мировые расходы на кибербезопасность в этом году превысят $43 миллиарда

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно