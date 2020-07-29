Зачем Зеленский создал ВГА в Лисичанске и Северодонецке накануне выборов

Дмитро Петрак / Depo.ua

Пока неизвестно, сколько просуществует ВГА в Лисичанске и Северодонецке и как это отразится на местных выборах.

Президент Владимир Зеленский своими указами создал военно-гражданские администрации (ВГА) в Лисичанске и в областном центре - Северодонецке накануне местных выборов, которые должны состояться 25 октября.

Почему Лисичанске и Северодонецке нужна ВЦА

Такое решение назревало давно, ведь горсовет Лисичанска уже полгода не может собраться и решить вопросы города, в частности по многомиллионным долгам "Лисичанскводоканала" за электроэнергию, из-за чего населению отключают воду, вопросі ремонта дорог, медицины, освещения улиц. На сессиях в течение этого времени нет кворума, на последнем заседании 23 июля присутствовали лишь 7 депутатов.

Такую ситуацию можно обьяснить сложными отношениями между мэром Сергеем Шилиним и нардепом от ОПЗЖ Сергеем Дунаевым, который тоже долгое время был мэром этого города и уже давно взял "под свое крыло" политическую и экономическую ситуацию в Лисичанске. Шилин в 2015 победил на выборах помощью Дунаева. Отношения между ними ухудшились еще с 2018 года. Секретарь горсовета Эдуард Щеглаков, депутаты горсовета остались подконтрольными Дунаєву, а Шилина пытались отправить в отставку. А сам Шилин вылил на Дунаева компромат . Потом ситуацию удалось замять, но с того времени в горсовете образовался раскол, который привел к тому, что в этом году дунаевсие депутаты вообще перестали ходить на сессии.

"Депутаты, руководимые народным депутатом Сергеем Дунаевым, игнорируют заседания сессий. В то же время на телевидении "Акцент" они живо выражают свою обеспокоенность жизнедеятельностью города и его проблемами", - говорил Шилин.

Еще в феврале руководитель Луганской областной ВГА Сергей Гайдай добивался того, чтобы не только в Лисичанске, но и в Северодонецке были созданы военно-гражданские администрации.

В горсовете областного центра политсилы воюют с 2015 года, но там другая забава - отправлять мэра Валентина Казакова в отставку. Его увольняли с должности раз шесть, столько же он и возобновлялся через суд. Все это - результат борьбы за власть между двумя политическими группами - командой Буткова, за которым стоял руководитель "Оппоблока" Юрий Бойко и командой нардепа Сергея Шахова из "Нашего края". Сейчас обязанности мэра исполняет Вячеслав Ткачук, его команда неоднократно обращалась к Зеленского и уверяла, что ВГА в городе создавать не нужно, мол, горсовет работает и никаких проблем больше нет. Однако Гайдай был с этим категорически не согласен.

Он отмечал, что в этих городах заметна только борьба между политическими силами, и это приносит только вред.

"Каждый день я получаю десятки сообщений или комментариев от жителей с просьбами о создании ВГА. Люди недовольны состоянием развития своих городов. Поэтому, я буду просить президента создать ВГА. Это дополнительная ответственность, но за полгода можно показать реальные изменения в каждом из этих городов. Я даже согласен, чтобы в статусе ВГА они находились только до местных выборов", - сказал Гайдай.

Также он рассказывал, что у него есть несколько кандидатур на должности руководителей ВГЦА в Северодонецке и Лисичанске, но конкретные фамилии не называл.

Потом всем на голову свалилась пандемия вместе с карантином, и решение о создании ВГА оттянулось аж до сегодня.

Что такое военно-гражданская администрация

ВГА - это новый орган местной власти в Украине, в частности на Донбассе, где с 2014 года идет война, и местные органы власти во многих городах, поселках и районах, а также облсовета, не выполняют свои обязанности: депутаты, мэры разбежались кто в Россию, кто в "Л-ДНР". Решение о создании ВГА было принято 3 февраля 2015 года, когда президент Петр Порошенко подписал закон "О военно-гражданские администрации".

В законе сказано, что ВГА - это временные государственные органы в селах, поселках, городах, районах и областях, которые действуют в составе Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины или в составе Объединенного оперативного штаба Вооруженных Сил Украины, и предназначены, в частности, для обеспечения действия Конституции и законов Украины, обеспечения правопорядка, безопасности и нормализации жизнедеятельности населения.

"Военно-гражданские администрации населенных пунктов формируются из военнослужащих воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины, лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, которые командируются в них в установленном законодательством порядке...", - говорится в законе.

ВГА возглавляет руководитель, который назначается на должность и освобождается с должности руководителем соответствующей областной военно-гражданской администрации по согласованию с руководителем Антитеррористического центра при СБУ или по согласованию с Командующим объединенных сил.

Руководитель военно-гражданской администрации кроме того, что организует работу ВЦА и несет за нее ответственность, еще и является распорядителем бюджетных средств, а также представляет территориальную общину на всех уровнях.

Состоятся ли местные выборы в Лисичанске и Северодонецке, где образованы ВЦА

Депутат горсовета Лисичанска Виталий Шведов считает создание ВЦА в городе накануне выборов утопией.

"Создавать ВГА, специальный, временный орган, за два месяца до выборов, это утопия. Издать Указ, это самое простое, дальше нужно зарегистрировать ВГА, затем подобрать кандидата на должность, а это исключительно откомандированные лица из силовых структур, МВД, СБУ, ВСУ. Затем согласовать кандидатуру в ОП, согласовать с ООС, запустить процедуру спецпроверки, а это месяца два, минимум, потом издать распоряжение о назначении, а затем ведомственный документооборот. В общем, как показывала практика, процедура до полугода. Другими словами, пока появится новый руководитель ВГА и подпишет первый документ, состоятся очередные выборы и будет избран новый городской голова и городской совет. Это имеет смысл, что выборы провода не планируется и то, сомнительные плюсы", - написал Шилин на своей странице в соцсети.

"Если это делается для того, чтобы за счет монополии власти подтянуть ситуацию с простым рейтингом Зе-команды, то и здесь штанга, поскольку объем накопленных проблем не даст возможностей за короткий период решить системные проблемы Лисичанска, и ВГА превратиться в бездонную яму, под которую денег не будет в таком объеме", - добавил он.

Гайдай, который лоббировал создание ВЦА в Лисичанске и Северодонецке, не объяснил, зачем это решение принято в преддверии выборов, но пообещал, что руководителя в Лисичанске назначат быстро.

"Впереди много тяжелой работы в городе, если кто вважє, что завтра город изменится за ночь на лучше, такого не будет. Определенные изменения к лучшему вы увидите в течение полтора-два месяца. В ближайшее время быстро будет назначен руководитель ВЦА, проведем встречу с представителями общественности, жителями. Есть проблемы в городе, это, в частности, вода. Но есть план на полтора-два месяца, чтобы можно было увидеть результаты", - сказал Гайдай в своем видеообращении.

В законе о военно-гражданские администрации говорится о том, что после образования ВГА предыдущие местные органы власти теряют полномочия. Вместе с тем, полномочия ВГА прекращаются в день открытия первой сессии новоизбранного соответствующего совета (областного, городского или поселкового). То есть, ВГА в Лисичанске может просуществовать до избрания нового мэра и горсовета и работать только тогда, когда в городе идет предвыборный процесс. И если выборы состоятся 25 октября, то первая сессия состоится в начале ноября 2020 года - этот день и можно считать датой прекращения полномочий ВГА в Лисичанске. То же самое можно сказать и о Северодонецке.

Тем более, что никакого решения об отмене выборов в Лисичанске и Северодонецке нет.