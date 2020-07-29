Обстрелы во время «тишины»: Когда Зеленский признает, что его идея провалилась

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Обстрелы во время «тишины»: Когда Зеленский признает, что его идея провалилась

12:16 28.07.2020 |

Политика

 Руслан Рудомський / Depo.ua

Прошли только первые сутки режима прекращения огня на Донбассе, а уже можно утверждать о его нарушении со стороны российских боевиков.

Как известно, поздно вечером 22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции, на котором стороны договорились с 00:01 27 июля 2020 года начать придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

У Зеленского эту договоренность назвали "прорывом", тогда как из среды ветеранов АТО раздалось громкое: "Зрада!"

Особенно возмутил патриотически настроенных украинцев запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов, что автоматически ставит вне закона как воздушную, так и наземную разведку. А некоторые горячие головы даже начали разгонять панические месседжи, что у бойцов ОС вообще забрали все оружие.

Так, бывший военный Николай Воронин написал в Facebook, что из двух не связанных между собой источников получил информацию о запрете артиллерии, снайперов и разведки.

"Запрет на разведку, на БПЛА, на снайперскую работу. Об арте даже не говорю. Теперь нас будут убивать, а Зеленский - брать под личный контроль и выражать обеспокоенность", - написал он.

Также военный утверждает о назначении главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком "смотрящих" за соблюдением режима тишины в зоне ООС.

"Ротации по 3-4 недели, специально обученные офицеры из управлений ГШ. Задача - выявлять, пресекать и писать рапорты на нарушителей", - написал он.

Причем информация подобного содержания приобрела такую огласку, что Минобороны и Генштабу даже пришлось официально ее опровергать.

"Меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры", - заявили в Минобороны, отметив, что ВСУ готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего Генеральным штабом созданы соответствующие дополнительные резервы.

Почти слово в слово повторили это и в Генштабе.

"Украинские подразделения имеют право в рамках норм международного права и национального законодательства давать отпор противнику не только в случае наступательных действий, но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры", - заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

Больше конкретики предоставил командующий Объединенными силами Владимир Кравченко во время брифинга 27 июля.

"Как командующий Объединенными силами, главной задачей которого является сохранение жизни личного состава и мирных жителей в зоне проведения ООС, уверяю, что в случае нарушения противником режима тишины и создания угрозы их жизни ответ Вооруженных сил Украины будет мгновенным и решительным", - заверил Кравченко.

Также он пояснил, что запрет на использование летательных аппаратов во время перемирия означает, что нельзя запускать их за пределы линии разграничения. По его словам, чтобы вести разведку, не обязательно пересекать линию разграничения.

Относительно "смотрящих" за соблюдением режима тишины и наказания бойцов ВСУ за его нарушение, то командующий Объединенными силами четкого ответа не дал, пошутив, что за это "никто никого расстреливать не будет".

"Наказание будет осуществляться в границах устава, и каждый случай будет разбираться отдельно. Согласно уставу, наказание может быть в виде дисциплинарного взыскания, в частности выговора", - прокомментировал этот момент Кравченко.

Кстати, в войсках на уровне командиров подразделений анонимно говорят, что сами не знают, в каких случаях и как именно должны наказывать бойцов за открытие огня - ни сами военные, ни контролеры, ни командование. От командования уровня штаба ООС пока есть лишь просьба продержаться в таком режиме тишины хотя бы месяц.

А военный корреспондент Александр Махов со ссылкой на информацию из двух бригад утверждает, что из отведенного вооружения значятся только БМП, СПГ и минометы. И то недалеко, чтобы можно было быстро вернуться на позиции. При этом ПТУР, все пехотное вооружение (АГС, ДШК и прочее) осталось на месте, как и патроны к ним в полном объеме.

Да и среди действующих военнослужащих есть такие, которые не падают духом. Например, Сергей Мисюра пишет, что данное перемирие абсолютно ничем не отличается от предыдущих, и считает его правильным шагом, потому что "за это время можно немного отдохнуть, отремонтироваться, научиться и тому подобное".

"За мои почти три года в АТО прошел запрет многих видов вооружения. Все близкие к фронту знают, где это все запрещенное находится в тылу и как оно используется. Это перемирие - не исключение. Все правила можно обходить и правильно трактовать запреты. Например, артиллерия может неожиданно появиться для подавления вражеской арты. Так же и танки могут приехать в случае прорыва вражеской ударной группы. Если запрет беспилотникам пересекать линию столкновения, то разведку можно проводить и чтобы дроны не пересекали линию", - написал он.

В то же время много боевых побратимов, которые не разделяют такое мнение, в понедельник вечером, 27 июля, провели многотысячный митинг-протест под Офисом президента. Это "перемирие", по мнению активистов, превратит нашу армию в беспомощную мишень, а Россию - из агрессора в наблюдателя.

Что же насчет сути самого прекращения огня, то Depo.ua уже писал, что, в принципе, оснований рассчитывать, что огонь на Донбассе действительно прекратится, нет. По крайней мере, учитывая опыт предыдущих лет войны, во время которых было два десятка аналогичных "режимов тишины".

Собственно, так оно и случилось. В ночь на 27 июля, буквально сразу же после начала всеобъемлющего перемирия, в 00:20 и 00:45, а впоследствии и около 9:00 утра оккупанты осуществили обстрелы позиций ОС.

Сначала был обстрел возле Водяного в Приазовье подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А около 9 утра в полосе ответственности 79-й бригады, близ поселка Пивденное на Горловском периметре, при помощи ручных противотанковых гранатометов противник произвел три выстрела и установил три мины. И это только по официальной информации.

По сообщению местных медиков, возле Марьинки осколочное ранение руки получило гражданское лицо, которое во время прилета гранатометного снаряда работало у себя в огороде. В штабе ООС эту информацию подтверждать отказываются, заявляя, что информации о ранении жителя Марьинки у них нет.

Украинские бойцы огонь в ответ не открывали, но кого это волнует в данном контексте? Очередное "полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе" можно считать сорванным. Другой вопрос, когда это решится признать украинская власть?

Собственно, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что два обстрела на Донбассе после объявленного перемирия можно считать нарушением режима прекращения огня, а не его срывом. Так, будто между этими понятиями есть принципиальная разница.

Но как бы там ни было, у команды Зеленского не получится длительное время вешать лапшу на уши украинцам, в одном предложении рассказывая о вражеских обстрелах, а уже в следующем утверждая, что перемирие продолжается.
 

ПО РУБРИКАМ

28.07 Доллар на межбанке 28 июля подорожал из-за выплат по НДС. Иностранцы с ОВГЗ притихли, и это всех настораживает

28.07 Депозитные ставки для физлиц 28.07.20

28.07 Минфин 28 июля привлек на аукционах ОВГЗ 7,07 млрд грн и $130,5 млн

28.07 Евро 28 июля дешевеет к доллару после семи дней роста

28.07 Справочный курс гривны 28 июля вырос на 10,99 коп до 27,6664 грн/$1

28.07 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 27.07.20

28.07 Биржи АТР 28 июля закрылись в основном ростом на фоне оптимизма из США

28.07 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.07.20

28.07 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 28.07.2020

28.07 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 27.07.2020

28.07 Остаток средств на корсчетах банков 28.07.20

28.07 Приток биткоинов на биржи вырос до трехмесячного максимума

28.07 Золото 27 июля коррекционно дешевеет после роста цен в течение 7 торговых сессий

28.07 Доллар 27 июля коррекционно дорожает, отыгрывая падения на предыдущих торговых сессиях

28.07 Коронакризис побудил украинцев активнее инвестировать в недвижимость. Что выбирают

• дальше…

28.07 Меркель удалось приостановить греко-турецкий газовый конфликт

28.07 Байден победит Трампа на выборах президента США с вероятностью 91% – The Economist

28.07 Обрезание Варшавы: как в Польше хотят ослабить оппозиционно настроенную столицу

28.07 Facebook подал в суд на антимонопольные органы ЕС

27.07 Москва не может быть гарантом перемирия на Донбассе - Песков

27.07 США готовы платить странам, которые откажутся от оборудования Huawei

27.07 ЕС сократит экспорт технологий в Гонконг из-за спорного закона в Китае

27.07 КНР может заблокировать программу получения британского подданства для жителей Гонконга

27.07 США усиливают давление на европейских подрядчиков «Северного потока - 2»

24.07 Британия и США обвинили РФ в использовании оружия, угрожающего спутникам

24.07 Интерпол отказался разыскивать молдавского олигарха Плахотнюка

24.07 В Кремле говорят, что найдут способ достроить «Северный поток-2», несмотря на новые санкции США

24.07 Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

24.07 Европарламент отклонил договоренность лидеров ЕС по бюджету на 7 лет

24.07 Brexit: в ЕС считают маловероятным заключение соглашения с Британией

• дальше…

28.07 Зеленский ввел временный безвиз для китайских туристов

23.07 Киевсовет освободил от паевого взноса объекты «Укрбуда»

22.07 Кабмин отказался от плана провести перепись в 2020г и, возможно, в 2021г - Немчинов

22.07 Венецианская комиссия утвердила «срочный вывод» по закону о референдуме

21.07 В Украине заработали иммиграционные квоты для иностранных IT-специалистов

17.07 Предвыборный хаос. Зачем «слуги народа» подчинили все областные центры райсоветам

17.07 Рада приняла постановление о создании укрупненных районов

17.07 Украина и Гренада договорились об отмене виз

17.07 Взять под контроль Киевсовет: В какую игру будут играть Офис президента и Верещук на столичных выборах

16.07 Правом на бесплатную приватизацию земли воспользовался каждый сотый украинец

16.07 Зеленский тратит на километр дороги $10 млн: У Порошенко получалось втрое дешевле

15.07 «Хочу, как Велюр»: рестораторы устроили протест у Кабмина

15.07 Рада назначила очередные выборы в органы местного самоуправления на 25 октября

14.07 Криклий рассказал, как пройти тест на COVID-19 в аэропорту

13.07 Неувязочка вышла. Почему у Зеленского передумали назначать дату выборов

• дальше…

28.07 Валерій Пекар: Управлінська культура політичної верхівки та висновки на майбутнє

28.07 Виталий Портников: Декорация мира от Путина Зеленскому

28.07 Зачем Зеленский создал ВГА в Лисичанске и Северодонецке накануне выборов

28.07 Окружной админсуд открыл дело по иску «Прямого» к Нацсовету по телерадиовещанию

28.07 Кучма прекратил работу в ТКГ

28.07 Обстрелы во время «тишины»: Когда Зеленский признает, что его идея провалилась

28.07 Порошенко заявил, что развитие ПЦУ – необратимый процесс и гордится «делом о Томосе»

27.07 «Незаконная власть на крови»: Как «партия Кремля», воюя с Порошенко, будет уничтожать Зеленского

27.07 Следующее заседание ТКГ по Донбассу запланировано на 18-19 августа - Резников

27.07 Виталий Портников: Путин может провести «свои» выборы на Донбассе

27.07 Москва не может быть гарантом перемирия на Донбассе - Песков

27.07 Более 60% украинцев видят ухудшение экономического положения за последние пол года

27.07 Если Зеленский примет решение наступать на Крым, я буду в первых рядах штурмового батальона, - Александр Турчинов

27.07 Вадим Денисенко: Два разговора Зеленского и Путина. А может разговора не было?

24.07 Имитация победы: Смогут ли автографы Путина и Меркель остановить обстрелы на Донбассе

• дальше…

28.07 Мошенники обещают жертвам деньги за майнинг криптовалюты

28.07 У Volvo появится купеобразный кроссовер на электричестве

28.07 Renault пересадит на электромобили целый город

28.07 Клиенты в США получили от VW свыше 9,5 млрд долларов из-за «дизельгейта»

28.07 Facebook подал в суд на антимонопольные органы ЕС

27.07 Полная батарея за 15 минут: Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5

27.07 Банковский Android-троян Cerberus выставлен на аукцион

27.07 Геймерский смартфон Nubia Red Magic 5S сможет превращаться в домашнюю игровую приставку

27.07 Новый Mercedes-Benz S-Class получит фронтальные подушки для задних пассажиров

27.07 Android опередил iOS по преданности пользователей

27.07 США готовы платить странам, которые откажутся от оборудования Huawei

27.07 В США представлен проект «квантового» Интернета

24.07 Стив Возняк подал в суд на YouTube из-за фейковых раздач биткоинов от его имени

24.07 Бывший дизайнер Jaguar улучшил Aston Martin Vanquish

23.07 Мировые расходы на кибербезопасность в этом году превысят $43 миллиарда

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно