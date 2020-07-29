Обстрелы во время «тишины»: Когда Зеленский признает, что его идея провалилась

Руслан Рудомський / Depo.ua

Прошли только первые сутки режима прекращения огня на Донбассе, а уже можно утверждать о его нарушении со стороны российских боевиков.

Как известно, поздно вечером 22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции, на котором стороны договорились с 00:01 27 июля 2020 года начать придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

У Зеленского эту договоренность назвали "прорывом", тогда как из среды ветеранов АТО раздалось громкое: "Зрада!"

Особенно возмутил патриотически настроенных украинцев запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов, что автоматически ставит вне закона как воздушную, так и наземную разведку. А некоторые горячие головы даже начали разгонять панические месседжи, что у бойцов ОС вообще забрали все оружие.

Так, бывший военный Николай Воронин написал в Facebook, что из двух не связанных между собой источников получил информацию о запрете артиллерии, снайперов и разведки.

"Запрет на разведку, на БПЛА, на снайперскую работу. Об арте даже не говорю. Теперь нас будут убивать, а Зеленский - брать под личный контроль и выражать обеспокоенность", - написал он.

Также военный утверждает о назначении главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком "смотрящих" за соблюдением режима тишины в зоне ООС.

"Ротации по 3-4 недели, специально обученные офицеры из управлений ГШ. Задача - выявлять, пресекать и писать рапорты на нарушителей", - написал он.

Причем информация подобного содержания приобрела такую огласку, что Минобороны и Генштабу даже пришлось официально ее опровергать.

"Меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры", - заявили в Минобороны, отметив, что ВСУ готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего Генеральным штабом созданы соответствующие дополнительные резервы.

Почти слово в слово повторили это и в Генштабе.

"Украинские подразделения имеют право в рамках норм международного права и национального законодательства давать отпор противнику не только в случае наступательных действий, но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры", - заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

Больше конкретики предоставил командующий Объединенными силами Владимир Кравченко во время брифинга 27 июля.

"Как командующий Объединенными силами, главной задачей которого является сохранение жизни личного состава и мирных жителей в зоне проведения ООС, уверяю, что в случае нарушения противником режима тишины и создания угрозы их жизни ответ Вооруженных сил Украины будет мгновенным и решительным", - заверил Кравченко.

Также он пояснил, что запрет на использование летательных аппаратов во время перемирия означает, что нельзя запускать их за пределы линии разграничения. По его словам, чтобы вести разведку, не обязательно пересекать линию разграничения.

Относительно "смотрящих" за соблюдением режима тишины и наказания бойцов ВСУ за его нарушение, то командующий Объединенными силами четкого ответа не дал, пошутив, что за это "никто никого расстреливать не будет".

"Наказание будет осуществляться в границах устава, и каждый случай будет разбираться отдельно. Согласно уставу, наказание может быть в виде дисциплинарного взыскания, в частности выговора", - прокомментировал этот момент Кравченко.

Кстати, в войсках на уровне командиров подразделений анонимно говорят, что сами не знают, в каких случаях и как именно должны наказывать бойцов за открытие огня - ни сами военные, ни контролеры, ни командование. От командования уровня штаба ООС пока есть лишь просьба продержаться в таком режиме тишины хотя бы месяц.

А военный корреспондент Александр Махов со ссылкой на информацию из двух бригад утверждает, что из отведенного вооружения значятся только БМП, СПГ и минометы. И то недалеко, чтобы можно было быстро вернуться на позиции. При этом ПТУР, все пехотное вооружение (АГС, ДШК и прочее) осталось на месте, как и патроны к ним в полном объеме.

Да и среди действующих военнослужащих есть такие, которые не падают духом. Например, Сергей Мисюра пишет, что данное перемирие абсолютно ничем не отличается от предыдущих, и считает его правильным шагом, потому что "за это время можно немного отдохнуть, отремонтироваться, научиться и тому подобное".

"За мои почти три года в АТО прошел запрет многих видов вооружения. Все близкие к фронту знают, где это все запрещенное находится в тылу и как оно используется. Это перемирие - не исключение. Все правила можно обходить и правильно трактовать запреты. Например, артиллерия может неожиданно появиться для подавления вражеской арты. Так же и танки могут приехать в случае прорыва вражеской ударной группы. Если запрет беспилотникам пересекать линию столкновения, то разведку можно проводить и чтобы дроны не пересекали линию", - написал он.

В то же время много боевых побратимов, которые не разделяют такое мнение, в понедельник вечером, 27 июля, провели многотысячный митинг-протест под Офисом президента. Это "перемирие", по мнению активистов, превратит нашу армию в беспомощную мишень, а Россию - из агрессора в наблюдателя.

Что же насчет сути самого прекращения огня, то Depo.ua уже писал, что, в принципе, оснований рассчитывать, что огонь на Донбассе действительно прекратится, нет. По крайней мере, учитывая опыт предыдущих лет войны, во время которых было два десятка аналогичных "режимов тишины".

Собственно, так оно и случилось. В ночь на 27 июля, буквально сразу же после начала всеобъемлющего перемирия, в 00:20 и 00:45, а впоследствии и около 9:00 утра оккупанты осуществили обстрелы позиций ОС.

Сначала был обстрел возле Водяного в Приазовье подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А около 9 утра в полосе ответственности 79-й бригады, близ поселка Пивденное на Горловском периметре, при помощи ручных противотанковых гранатометов противник произвел три выстрела и установил три мины. И это только по официальной информации.

По сообщению местных медиков, возле Марьинки осколочное ранение руки получило гражданское лицо, которое во время прилета гранатометного снаряда работало у себя в огороде. В штабе ООС эту информацию подтверждать отказываются, заявляя, что информации о ранении жителя Марьинки у них нет.

Украинские бойцы огонь в ответ не открывали, но кого это волнует в данном контексте? Очередное "полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе" можно считать сорванным. Другой вопрос, когда это решится признать украинская власть?

Собственно, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что два обстрела на Донбассе после объявленного перемирия можно считать нарушением режима прекращения огня, а не его срывом. Так, будто между этими понятиями есть принципиальная разница.

Но как бы там ни было, у команды Зеленского не получится длительное время вешать лапшу на уши украинцам, в одном предложении рассказывая о вражеских обстрелах, а уже в следующем утверждая, что перемирие продолжается.