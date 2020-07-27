«Незаконная власть на крови»: Как «партия Кремля», воюя с Порошенко, будет уничтожать Зеленского

Ігор Петренко / Depo.ua

Основная задача России - полная дискредитация политического класса, который действует в нашем государстве. И ударяя по Порошенко, Москва уничтожает и его преемника Зеленского, что стоит наконец понять Банковой.

Видео, на котором экс-нардеп и бизнесмен Давид Жвания сообщил об использовании Майдана 2014 года для "захвата государственной власти" пятым президентом Петром Порошенко, бывшим секретарем Совбеза Александром Турчиновым, экс-премьером Арсением Яценюком и мэром Киева Виталием Кличко, так и не стало сенсацией. Информационная мина оказалась начиненной "душистой" субстанцией. Да и фигура самого "обличителя" заслуживает внимания разве что из-за многочисленных "темных пятен" в его досье.

Даже не принимая во внимание запутанную политическую биографию бывшего депутата, который не один год находился в тени, а тут вдруг выскочил, стоит обратить внимание на частоту полетов Жвании в Москву через Минск. Как стало известно благодаря обнародованной в СМИ информации, менее чем за три года, с июня 2017-го по март-2020, он налетал в этом направлении и обратно 65 раз. В Москве бывший украинский политик даже становился участником пропагандистских телешоу на росТВ.

Главная тема сообщения бизнесмена, который не раз менял политических покровителей в нашей стране, - это давний тезис кремлевской пропаганды о Революции Достоинства как "государственном перевороте". Ничего нового. Тут интересно другое: то, как живо подхватили этот "темник" внимательные к позиции Москвы информационные ресурсы, которые работают в Украине. Тиражировать "откровения" Жвании начали сайт "Страна", телеканал ЗИК и другие фрагменты телевизионного "пазла", контроль над которым приписывают одному из лидеров партии "ОПЗЖ" и куму Путина Виктору Медведчуку.

Далее на сцену вышли депутаты от "ОПЗЖ". Так, известный экс-регионал Ренат Кузьмин в Фейсбук провел цепочку выводов к Владимиру Зеленскому, которого обвинил в "самоустранении от выполнения президентских обязанностей". Мол, действующий президент не реагирует на признание Жвании об "организованной преступной группировке Порошенко" и не предпринимает никаких мер. Видимо, в "ОПЗЖ" удовлетворились бы, если бы Зеленский лично схватил предшественника и отвез его в Лукьяновский СИЗО.

"Он (Зеленский - ред.) отреагировал так же, как и на заявление адвоката президента США Трампа Джулиани о том, что американские преступники в сговоре с Порошенко и его ближайшим окружением с целью личного обогащения в 2014 году совершили государственный переворот в Киеве, развязали войну на Донбассе, после чего украли и вывели в оффшоры около 100 миллиардов долларов. Помните, как президент Украины отреагировал на это? А никак не отреагировал. Вообще. До сих пор делает вид что ничего этого не было", - напомнил старый оппозиционный политик.

Также Кузьмин вернул в информационный оборот т. н. "пленки Деркача" - записи, где якобы Порошенко общается с якобы вице-президентом США Джозефом Байденом, и другие ключевые тезисы российской пропаганды. Эти записи и представители украинской власти, и партия Порошенко назвали частью информационной войны, которую Кремль ведет против Украины.

Но задача Кузьмина - не дать угаснуть пламени и этому скандалу. "Он (Зеленский - ред.) проигнорировал и "пленки" Деркача о государственной измене Порошенко и об ограблении им украинского народа. Президент молчит. Он не замечает убийство Бузины. Он не видит разгула псевдопатриотов. Для него нет кровавых нападений на политических оппонентов власти. Для него нет войны на Донбассе. Нет высоких тарифов. Нет человеконенавистнической медреформы Супрун. Он в упор не видит американских биолабораторий на территории Украины. И еще много чего для него нет", - вспоминает депутат все кремлевские гибридные темы, которыми атаковали еще предшественника Зеленского.

В нагнетание эмоций включился еще один член фракции "ОПЗЖ", Илья Кива, который сегодня написал в Фейсбук новый пост о том, что Порошенко "толкает страну к кровопролитной войне".

Для чего "партия Кремля" делает очередной ход в гибридной войне против нашей страны? Ответ очевиден - ее задачей является максимально глубокая деморализация украинского общества с последующей фактической капитуляцией украинского государства. И неспешным, но неуклонным возвращением Украины к какой-то версии новейшего СССР.

Кто мешает этим планам? Главным образом, при отсутствии в Киеве власти, которая четко осознает уровень угроз и вызовов и способна на них адекватно реагировать, намерениям России мешает патриотическое меньшинство (увы, но объективно - именно меньшинство) украинского общества. Поэтому с таких людей и начинают, а общая масса потянется за тем, кто сильнее.

Что можно сделать с патриотами, если их нельзя (пока что) вывезти в Сибирь? Деморализовать, создать видимость хаоса в жизни общества, заставить их думать о сплошном предательстве со стороны своих же естественных союзников - той части политиков, которая является выразителем проукраинских взглядов. Для этого нужно сделать Майдан 2014 года "заговором" и "переворотом", лишить постмайданную власть легитимности в глазах народа. Схема несложная, но именно такие примитивные вещи лучше воспринимаются обществами во времена постправды: "власть Порошенко с начала была незаконной и на крови, а соответственно все последующие ее шаги сделаны под давлением Запада".

Важное замечание: реализация этого плана сплошной дискредитации власти в Украине угрожает не только позициям Петра Порошенко, Александра Турчинова или иных чиновников, которые занимали должности в 2014-2019 годах. Моделируемая Кремлем "нелегитимность" власти в Украине распространяется и на "молодые лица", относящихся к ЗЕКоманде и неважно, что к Майдану они не имеют ни малейшего отношения. Об этом красноречиво свидетельствует заявление Кузьмина, который "наехал" на Зеленского. Он уже требует полной перезагрузки власти: перевыборов президента, парламента и местных советов. Это уже не предупреждение, это объявление войны.

Шестого гаранта будут склонять к резким шагам относительно предшественника, используя их непростые отношения, укорененные в прошлой избирательной кампании. И чем дальше Зеленский будет тянуть с командой силовикам сфальсифицировать какое-нибудь из двух десятков дел и все же посадить Порошенко, тем более откровенными будут политики из пророссийского лагеря в своих нападках уже на действующего президента. Потому что Кремлю не нужен ни сильный Зеленский, ни кто-либо, кто крепко будет сидеть на Банковой. Путину нужна Украина. А для достижения этой цели россияне разменяют любого из украинских политиков, не задумываясь.