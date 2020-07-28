Бюро экономической безопасности: На кого будет работать новая спецслужба Зеленского

Антон Коломойцев / Depo.ua

Верховная Рада возвращается к рассмотрению проекта о создании нового правоохранительного бюро, которое возьмет на себя все полномочия по раскрытию и расследованию экономических преступлений.

Во время знакового во всех смыслах прошлогоднего сентябрьского заседания в Офисе президента, на котором Зеленский самоуверенно "нарезал задачи" новоизбранным и новоназначенным председателю ВР Разумкову, премьеру Гончаруку, секретарю СНБО Данилюку и другим представителям новой власти, одним из пунктов программы было принятие закона о Службе финансовых расследований. Тогда президент поставил дедлайн - 1 декабря 2019 года.

Прошел уже почти год с того момента, и слуги народа снова вытащили из-под сукна тему нового правоохранительного органа, который должен включить в себя функции по раскрытию и расследованию экономических преступлений, которые сейчас распылены между несколькими силовыми структурами - МВД, СБУ, ГФС и другими. Известно даже, что назвать новую спецслужбу планируют в новомодном духе, который уже отразился на названиях НАБУ и ГБР - Бюро экономической безопасности.

К слову, аббревиатура названия нового органа, БЭБ, является в какой-то мере созвучной с названием известного в свое время подразделения министерства внутренних дел УБЭП (управление по борьбе с экономической преступностью), которое в девяностых и двухтысячных активно кошмарило украинский бизнес, который только-только становился на ноги.

Но что бы ни несло в себе название нового органа, появление этого вопроса снова на повестке дня может знаменовать завершение первого этапа накопления власти и переход ко второму - в котором одна из главных ролей отведена переформатированию экономических отношений внутри государства. Собственно, запланированная на осень повестка дня Верховной Рады, куда включено большое количество экономических законов, косвенно подтверждает наше предположение.

Также следует ожидать, что как и в случае с НАБУ, которое также создавали под пристальным наблюдением американских партнеров, ценности последних будут определяющими - как в вопросах пользования собранной информацией, так и при определении объектов расследований.

Старые тени нового Бюро

Летом прошлого года идеологом нового проекта был на тот момент секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк. Его замысел создать в Украине аналог американского FinCEN оформился еще тогда, когда Данилюк был министром финансов в правительстве Гройсмана. (FinCEN - Государственное агенство США по противодействию финансовым преступлениям - является подразделением министерства финансов США, которое собирает и анализирует информацию о финансовых операциях, чтобы бороться с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями).

У Данилюка была поддержка на уровне руководства FinCEN, которое декларировало намерения помочь своему украинскому коллеге в создании аналогичной структуры. Но когда Данилюк покинул пост министра финансов в июне 2018 года, идея с СФР затормозила - в том числе и из-за противодействия со стороны силовиков.

Пока президентом не был избран Владимир Зеленский, а Данилюк, который стал членом его команды, не смог вернуться к лелеянию своего любимого детища. Он вытащил из-под сукна законопроект, который разрабатывался ранее. Его доработали и подали в Верховную Раду. Причем даже раньше, чем того хотел сам Зеленский.

После того президент определил законопроект как неотложный, но это не сократило путь его принятия - после увольнения Данилюка законопроект снова забуксовал. Пока на Банковой не решили, что пришло время для создания экономического спецназа с чрезвычайно широкими полномочиями и прямым подчинением президенту.

Что задумал Зеленский

Новый законопроект по сути является клоном своего предшественника. Но имеет несколько существенных отличий.

В предыдущем проекте, который подавался в прошлом году, предусматривалось, что Бюро будет находиться в системе министерства финансов, а потому директора должно назначать правительство.

В этот же раз решили не разводить демократию и не повторять ошибок с директором НАБУ Сытником, от которого не могут избавиться ни предыдущий, ни нынешний президенты, и четко определили, что директор Бюро экономической безопасности Украины назначается на должность президентом Украины.

Директор БЭБ должен быть послушным, как ягненок, ведь в законе будет предусмотрена возможность его увольнения фактически в любой момент. В частности, в проекте указывается, что директор покидает пост в случае, в частности, признания президентом Украины, Верховной Радой Украины работы Бюро экономической безопасности Украины неудовлетворительной по результатам отчета директора. То есть формально хозяин Банковой может просто вызвать директора к себе, заставить его отчитаться и по итогам отчета проявить недовольство. И в тот же миг издать указ, указав директору путь к службе занятости.

Предельная численность работников центрального аппарата и территориальных управлений Бюро экономической безопасности Украины составляет не более 4 тысяч человек. Тогда как в предыдущем проекте авторы собирались ограничиться 3 тысячами.

Должностной оклад лиц, имеющих специальные звания, не может быть меньшим, чем 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Заработная плата работников Бюро экономической безопасности Украины будет состоять из должностного оклада, надбавки за выслугу лет, доплат за доступ к государственной тайне и специальное звание и ученую степень. Также бэбовцам будут платить премию в размере 30 процентов должностного оклада.

БЭБ в части организации работы будет классическим правоохранительным органом с полным набором полицейских функций и оперативно-розыскных мероприятий: проводить наблюдения при помощи специальных технических приспособлений, проникать в жилье или применять огнестрельное оружие.

Досудебное следствие в профильных делах также будет прерогативой Бюро.

Сферой деятельности Бюро, кроме налоговых, будут и такие виды преступлений, как получение монопольных сверхприбылей, нарушение правил конкуренции, мошенничество, киберпреступность, нарушение потребительских норм и стандартов, фальсификация бухгалтерской отчетности и в целом все преступления в сфере хозяйственной деятельности, которые прямо или косвенно наносят ущерб публичному интересу в сфере финансов, а также связанных с ними других уголовных преступлений в сфере хозяйственной деятельности и против собственности.

Для сотрудников Бюро будет обеспечен доступ практически ко всем автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, владельцем которых являются госорганы или органы местного самоуправления. При отсутствии прямого доступа к информации, сотрудники могут получить все, что им нужно, по запросу в соответствующий орган. В списке органов, которые обязаны сотрудничать: Нацбанк, Антимонопольный комитет, пограничная служба, налоговая, финконтроль, таможня и другие.

Бюро разрешается привлекать консультантов на добровольной основе, в том числе на договорных началах: квалифицированных специалистов, в том числе иностранцев, из любых учреждений, организаций, контрольных и финансовых органов для обеспечения выполнения полномочий Бюро финансовых расследований.

У Бюро также могут быть свои агенты вне штата, которые будут работать за вознаграждение - так называемые "стукачи".

Штат Бюро будут составлять государственные служащие с военными званиями от лейтенанта до генерал-майора. Всех детективов и руководителей Бюро будут принимать на работу только после прохождения тестирования на полиграфе.

У наблюдателей и экспертов относительно новой экономической спецслужбы есть определенные предостережения и опасения, ведь такая концентрация финансово-охранных функций в одном правоохранительном органе является довольно рискованной практикой. По сути создается мощный "монстр". И его руководитель будет иметь возможность прижать к ногтю практически любого субъекта хозяйствования - от мелкого ФЛП с овощной палаткой до олигарха.

Примечательной является концентрация влияния на БЭБ в руках президента, тогда как Верховная Рада не будет иметь эффективных инструментов контроля за деятельностью Бюро.

Именно этот аспект подчиненности будет определять основную направленность нового правоохранительного органа - БЭБ будет находиться целиком в руках президента и будет выполнять его наставления относительно преследования и наказания неугодных лиц. Если говорить прямо, то это будет мощная репрессивная структура, в которой будут сосредоточены чрезвычайные полномочия по выполнению карательных функций в отношении лиц и процессов, в которых происходит даже малейшее движение денег.

Эта служба даст президенту рычаги давления фактически на каждого субъекта экономических отношений в Украине. И, соответственно, станет фактором воспроизводства в стране мощного президентского правления вместо парламентского.