Имитация победы: Смогут ли автографы Путина и Меркель остановить обстрелы на Донбассе

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Имитация победы: Смогут ли автографы Путина и Меркель остановить обстрелы на Донбассе

17:55 24.07.2020 |

Политика

 Тарас Паньо / Depo.ua

Попытка президента Зеленского получить под очередным соглашением о прекращении огня автографы Макрона, Меркель и Путина является попыткой сымитировать выполнение своих обещаний перед украинскими избирателями. Но с точки зрения международного права эта попытка является бессмысленной, и к завершению конфликта на Донбассе она не приведет.

Про неизвестно какое по счету "всеобъемлющее прекращение огня", согласованное позавчера минской ТКГ, Depo уже писало. Тот документ, имея все шансы повторить судьбу двух десятков своих предшественников, точку в существовании которых снаряды и мины сепаратистов ставили спустя считанные дни, все-таки является новым и уникальным. Хотя бы потому, что создает специфические дипломатические предпосылки, благодаря которым украинских военных теперь можно будет обвинять в проведении разведывательных миссий, использовании любых средств наблюдения, а также за огневой ответ на атаки сепаратистов.

Очевидно, чувствуя, что граждане Украины как-то не очень поверили в успешность нового соглашения, в Офисе президента решили добавить ему вес. И, поскольку обеспечить фактическое выполнение договоренности Киев не в силах, решено было увеличить "дипломатический престиж" того куска бумаги, на котором новая сделка будет зафиксирована.

Поэтому вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что соглашение о "полном и всеобъемлющем прекращении огня" должно быть подписано лидерами стран Нормандской четверки. Что, по мнению Зеленского, "повысит его статус" и увеличит шансы на соблюдение достигнутых договоренностей.

"Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон Нормандской группы. Верю в то, что все стороны - Украина, Франция, Германия и РФ подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда будет устойчивое прекращение огня", - заявил Зеленский журналистам, стоя возле КПВВ "Станица Луганская".

Подобные миротворческие усилия, возможно, оценят политические симпатики Зеленского и его партии. Но попытки действующего президента Украины получить автографы лидеров "Нормандской четверки" под новым соглашением с точки зрения международного права выглядит довольно странно. Поскольку, за исключением президентов Зеленского и Путина, ни один из подписантов не является непосредственным участником конфликта. Более того, российский президент, принимая участие в конфликте, отказывается признавать свою в нем роль.

Тогда что в таком случае будут гарантировать подписи Макрона и Меркель? Что они видели подписанный экземпляр данного соглашения? Так в факте его заключения никто и не сомневается. Что они гарантируют его выполнение? Так в "Л-ДНР" вроде пока не выполняют прямых распоряжений из Берлина или Парижа. Что они отправят Иностранный легион и спецподразделения Бундесвера уничтожать тех, кто нарушает "тишину"? Не с нашим счастьем.

Проще говоря, Зеленский хочет получить подписи европейских лидеров в качестве некоего своеобразного "бэк-вокала" к сомнительному документу, созданному его политической командой в сотрудничестве с бюрократами из ОБСЕ. И это ему вряд ли удастся. Поскольку Меркель и Олланд не поставили своих подписей даже под Минскими соглашениями - ни под "Минским протоколом" от 5 сентября 2014 года, ни под меморандумом о выполнении протокола, принятом через две недели, ни под "Комплексом мер по выполнению протокола" от 12 февраля 2015 года. Просто потому, что они не являются участниками этого конфликта. А подпись - это вещь, которая к чему-то обязывает. Лидеры европейских стран берут на себя роль "волонтеров-миротворцев" - и подписывать некий "контракт" на эту деятельность не собираются.

Тогда в чем суть всей истории с подписями европейских лидеров под очередным прекращением огня? Кажется, речь идет о нехитром политическом трюке, направленном скорее на украинскую аудиторию, чем на реальное решение конфликта. В случае, если Макрон и Меркель подпишут документ (что маловероятно) - Зеленский подаст это как собственное внешнеполитическое достижения в деле укрепления поддержки Украины европейскими лидерами.

Если же с подписью не получится - это будет подано электорату как свидетельство незаинтересованности лидеров ЕС в решении конфликта. И в дальнейшем может стать оправданием для скользких ермаковских компромиссов за переговорным столом в Минске. Такая вот "он-он" стратегия от Банковой.

Ну, а тот факт, что Зеленский со своим предложением выглядит на международной арене немного странно - так ему к этому не привыкать. В той же речи он, например, заявил о том, что ему "нужно расшифровать каждый пункт Минских соглашений". А Маша Захарова из российского МИД уже даже посочувствовала президенту Украины" и пообещала "помочь человеку, который не понимает, что написано в соглашении". Так теперь выглядит наша внешняя политика, ничего не поделаешь.
 

ПО РУБРИКАМ

17:34 Депозитные ставки для физлиц 24.07.20

15:04 К BankID НБУ присоединился еще один банк

15:02 С начала года вклады физлиц в банках выросли на 64 миллиарда

13:24 Иена 24 июля дорожает к доллару до максимума с июня на новостях вокруг отношений США и КНР

12:27 Литва выпустила первую в мире цифровую валюту центробанка

12:26 Капитализация Tether закрепилась на уровне выше $10 млрд

12:20 Справочный курс гривны 24 июля вырос на 14,43 коп до 27,7382 грн/$1

11:33 Биржи АТР 24 июля закрылись в минусе на обострении отношений между США и КНР

11:31 Исследование: ведущие криптовалютные биржи предположительно привлекают платный трафик

11:12 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 24.07.2020

11:05 Украина выкупит евробонды-2021 и 2022 на $846,2 млн за счет евробондов-2033

10:57 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.07.20

10:39 Остаток средств на корсчетах банков 24.07.20

09:59 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 23.07.2020

09:25 Золото коррекционно дешевеет 24 июля, оставаясь на максимуме 2011 года

• дальше…

14:59 Интерпол отказался разыскивать молдавского олигарха Плахотнюка

14:56 В Кремле говорят, что найдут способ достроить «Северный поток-2», несмотря на новые санкции США

14:48 Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

09:21 Европарламент отклонил договоренность лидеров ЕС по бюджету на 7 лет

09:11 Brexit: в ЕС считают маловероятным заключение соглашения с Британией

23.07 В ЕС впервые произвели больше энергии из «зеленых» источников, чем из ископаемых

23.07 Между Китаем и США началась холодная война. Чем это грозит миру

23.07 Дональд Трамп отправляет сотни федеральных агентов в американские города, охваченные насилием

23.07 Нижняя палата Конгресса США выступила за демонтаж статуй конфедератов

23.07 Виталий Портников: Мир не собирается включать зеленый свет для проезда захватившего Крым российского танка

22.07 Роль России в энергетике Евросоюза из-за Green Deal скоро начнет резко меняться

22.07 В США обвинили хакеров из Китая в попытке украсть данные о вакцине против коронавируса

22.07 Конгрессмены США одобрили оборонный бюджет на 2021 год

21.07 Палата представителей США одобрила санкции против «Северного потока - 2»

21.07 Европейский аналог «акта Магнитского»: примут ли его до конца 2020 года

• дальше…

23.07 Киевсовет освободил от паевого взноса объекты «Укрбуда»

22.07 Кабмин отказался от плана провести перепись в 2020г и, возможно, в 2021г - Немчинов

22.07 Венецианская комиссия утвердила «срочный вывод» по закону о референдуме

21.07 В Украине заработали иммиграционные квоты для иностранных IT-специалистов

17.07 Предвыборный хаос. Зачем «слуги народа» подчинили все областные центры райсоветам

17.07 Рада приняла постановление о создании укрупненных районов

17.07 Украина и Гренада договорились об отмене виз

17.07 Взять под контроль Киевсовет: В какую игру будут играть Офис президента и Верещук на столичных выборах

16.07 Правом на бесплатную приватизацию земли воспользовался каждый сотый украинец

16.07 Зеленский тратит на километр дороги $10 млн: У Порошенко получалось втрое дешевле

15.07 «Хочу, как Велюр»: рестораторы устроили протест у Кабмина

15.07 Рада назначила очередные выборы в органы местного самоуправления на 25 октября

14.07 Криклий рассказал, как пройти тест на COVID-19 в аэропорту

13.07 Неувязочка вышла. Почему у Зеленского передумали назначать дату выборов

13.07 Конец децентрализации. Зачем Зеленский забирает у местных властей все дороги

• дальше…

17:55 Имитация победы: Смогут ли автографы Путина и Меркель остановить обстрелы на Донбассе

08:50 Слишком много пушек. Как генералы Зеленского «оптимизируют» артиллерию

23.07 Брюссельские обещания Шмыгаля: На что пойдет Зеленский ради миллиарда евро

23.07 Забытый голос из Москвы. Зачем «участник ОПГ» Жвания вдруг вспомнил о Порошенко

23.07 Виталий Портников: России не нужно прекращение огня

23.07 Наши солдаты — мишени для сепаров? Что за «Минский прорыв» подписала Украина

23.07 Виталий Портников: Мир не собирается включать зеленый свет для проезда захватившего Крым российского танка

22.07 «Подвиг» Зеленского. Версии, выводы и последствия

22.07 Совет НБУ назначил замглавы Нацбанка экс-замминистра финансов Гелетия

22.07 Инфраструктура, тарифы, безработица волнуют украинцев больше всего – исследование

22.07 Виталий Портников: Нет, саммита в Берлине не будет

22.07 Венецианская комиссия утвердила «срочный вывод» по закону о референдуме

21.07 Рада отклонила законопроект о возможности не декларировать имущество руководителю ОП, его заместителям и помощникам

21.07 От Ермака и Шефира до Ахметова и Пинчука. 20 человек, которые наиболее влияют на Зеленского

20.07 Зеленский назначил Пристайко послом Украины в Великобритании уволив Галибаренко

• дальше…

17:38 Стив Возняк подал в суд на YouTube из-за фейковых раздач биткоинов от его имени

09:46 Бывший дизайнер Jaguar улучшил Aston Martin Vanquish

23.07 Мировые расходы на кибербезопасность в этом году превысят $43 миллиарда

23.07 Fiat Chrysler будет выпускать беспилотники

23.07 Microsoft добавила функцию «зрительного контакта» на основе ИИ в приложение Surface

23.07 Китай отправил на Марс свой первый зонд «Вопросы к небу»

23.07 5000 мА•ч и 100 Вт — это новая «норма» для смартфонов

22.07 144 Гц, 1 мс, Snapdragon 865+, 16 ГБ и 6000 мА·ч. Представлен игровой монстр Asus ROG Phone 3

22.07 Госдеп США объявил награду до 1 млн долларов за сведения об украинских хакерах

22.07 Селфи-камера сбоку и две батареи: представлен игрофон Lenovo Legion Phone Duel

22.07 Ученые создали первый в мире не режущийся материал

22.07 Самый маленький в мире смартфон с 3-дюймовым экраном и Android 10 взорвал Kickstarter

22.07 Представлен родстер Skoda, который назвали в честь велосипеда

22.07 Samsung Galaxy Note20 Ultra будет поддерживать более 90 игр для Xbox

22.07 Электрический Mercedes-Benz S-Class установит рекорд по дальности хода

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно