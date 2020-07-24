Имитация победы: Смогут ли автографы Путина и Меркель остановить обстрелы на Донбассе

Тарас Паньо / Depo.ua

Попытка президента Зеленского получить под очередным соглашением о прекращении огня автографы Макрона, Меркель и Путина является попыткой сымитировать выполнение своих обещаний перед украинскими избирателями. Но с точки зрения международного права эта попытка является бессмысленной, и к завершению конфликта на Донбассе она не приведет.

Про неизвестно какое по счету "всеобъемлющее прекращение огня", согласованное позавчера минской ТКГ, Depo уже писало. Тот документ, имея все шансы повторить судьбу двух десятков своих предшественников, точку в существовании которых снаряды и мины сепаратистов ставили спустя считанные дни, все-таки является новым и уникальным. Хотя бы потому, что создает специфические дипломатические предпосылки, благодаря которым украинских военных теперь можно будет обвинять в проведении разведывательных миссий, использовании любых средств наблюдения, а также за огневой ответ на атаки сепаратистов.

Очевидно, чувствуя, что граждане Украины как-то не очень поверили в успешность нового соглашения, в Офисе президента решили добавить ему вес. И, поскольку обеспечить фактическое выполнение договоренности Киев не в силах, решено было увеличить "дипломатический престиж" того куска бумаги, на котором новая сделка будет зафиксирована.

Поэтому вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что соглашение о "полном и всеобъемлющем прекращении огня" должно быть подписано лидерами стран Нормандской четверки. Что, по мнению Зеленского, "повысит его статус" и увеличит шансы на соблюдение достигнутых договоренностей.

"Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон Нормандской группы. Верю в то, что все стороны - Украина, Франция, Германия и РФ подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда будет устойчивое прекращение огня", - заявил Зеленский журналистам, стоя возле КПВВ "Станица Луганская".

Подобные миротворческие усилия, возможно, оценят политические симпатики Зеленского и его партии. Но попытки действующего президента Украины получить автографы лидеров "Нормандской четверки" под новым соглашением с точки зрения международного права выглядит довольно странно. Поскольку, за исключением президентов Зеленского и Путина, ни один из подписантов не является непосредственным участником конфликта. Более того, российский президент, принимая участие в конфликте, отказывается признавать свою в нем роль.

Тогда что в таком случае будут гарантировать подписи Макрона и Меркель? Что они видели подписанный экземпляр данного соглашения? Так в факте его заключения никто и не сомневается. Что они гарантируют его выполнение? Так в "Л-ДНР" вроде пока не выполняют прямых распоряжений из Берлина или Парижа. Что они отправят Иностранный легион и спецподразделения Бундесвера уничтожать тех, кто нарушает "тишину"? Не с нашим счастьем.

Проще говоря, Зеленский хочет получить подписи европейских лидеров в качестве некоего своеобразного "бэк-вокала" к сомнительному документу, созданному его политической командой в сотрудничестве с бюрократами из ОБСЕ. И это ему вряд ли удастся. Поскольку Меркель и Олланд не поставили своих подписей даже под Минскими соглашениями - ни под "Минским протоколом" от 5 сентября 2014 года, ни под меморандумом о выполнении протокола, принятом через две недели, ни под "Комплексом мер по выполнению протокола" от 12 февраля 2015 года. Просто потому, что они не являются участниками этого конфликта. А подпись - это вещь, которая к чему-то обязывает. Лидеры европейских стран берут на себя роль "волонтеров-миротворцев" - и подписывать некий "контракт" на эту деятельность не собираются.

Тогда в чем суть всей истории с подписями европейских лидеров под очередным прекращением огня? Кажется, речь идет о нехитром политическом трюке, направленном скорее на украинскую аудиторию, чем на реальное решение конфликта. В случае, если Макрон и Меркель подпишут документ (что маловероятно) - Зеленский подаст это как собственное внешнеполитическое достижения в деле укрепления поддержки Украины европейскими лидерами.

Если же с подписью не получится - это будет подано электорату как свидетельство незаинтересованности лидеров ЕС в решении конфликта. И в дальнейшем может стать оправданием для скользких ермаковских компромиссов за переговорным столом в Минске. Такая вот "он-он" стратегия от Банковой.

Ну, а тот факт, что Зеленский со своим предложением выглядит на международной арене немного странно - так ему к этому не привыкать. В той же речи он, например, заявил о том, что ему "нужно расшифровать каждый пункт Минских соглашений". А Маша Захарова из российского МИД уже даже посочувствовала президенту Украины" и пообещала "помочь человеку, который не понимает, что написано в соглашении". Так теперь выглядит наша внешняя политика, ничего не поделаешь.