Слишком много пушек. Как генералы Зеленского «оптимизируют» артиллерию

Михаил Жирохов / Деловая столица

Некомлект штатного состава закрывают просто - сокращают штатное расписание по всей вертикали: меньше бойцов в расчете, во взводе, в роте и так далее.

После интервью начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Корнийчука, которое он дал 21 июля, стало вполне очевидно, что никакого недопонимания военно-экспертной средой реформ по сокращению численности ВСУ, о котором там много говорит в кулуарах сам главнокомандующий Руслан Хомчак, нет. А есть планомерное уничтожение всех достижений в военной сфере, достигнутых за последние пять лет в условиях военного противостояния с Россией, приправленное демагогией времен Януковича-Лебедева-Заманы.

Итак, что же мы услышали? Основная мысль сводилась к тому, что нынешние реформы с приведением численности ВСУ до 250 тыс. человек - это ни в коей мере не сокращение, а переведение частей на новые штаты.

О том, каким образом это отразится на боеготовности армии в условиях продолжающихся локальных боевых действий на Донбассе и возможности начала полномасштабной войны с Россией, генерал скромно промолчал. Впрочем, он в коротком интервью наговорил достаточно, чтобы, имея некоторую информацию с фронта, сделать вполне определенные выводы.

Корнийчук в качестве примера привел артиллерию и в частности сказал об оптимизации шестипушечной батареи буксируемых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» калибра 152 мм. И тем самым затронул одну из самых провальных и в тоже время весьма показательных тем в плане уничтожения возможностей армии - реорганизацию артиллерии как таковой.

Причем вполне очевидно, зачем это делается. Ни для кого не секрет, что именно артиллерия стала той причиной, по которой в конце августа 2014 г. фактически захлебнулось в крови ограниченное российское наступление на Донбассе. Именно артиллерия при всем уважении к гарнизону нового терминала стала решающим фактором в боях за Донецкий аэродром. Именно благодаря артиллерии удалось более или менее организованно нашей группировке выйти из-под Дебальцево зимой 2015 года. Да и сейчас при всем скрупулезном выполнении нашей страной пунктов Минских соглашений нельзя не признать, что не менее 70% потерь боевики оккупационных корпусов несут именно от артиллерии - минометов и орудий разрешенных калибров.

Очевидно, что этими данными располагают не только наши военные или те, кто хоть чуть-чуть интересуются военным аспектом боевых действий на Донбассе, но и тщательно изучают российские военные аналитики. Поэтому одной из основных задач российской «мягкой силы» на нынешнем этапе является как можно более масштабное уничтожение украинской артиллерии руками самих же украинских генералов.

И стоит сказать, что, судя по имеющимся обрывкам информации в силу понятных причин большая часть всего, что происходит в Генштабе, военная тайна), к делу подошли с размахом и основательно. Артиллерия уничтожается на всех уровнях.

Начнем с того, что ракетные войска и артиллерию сокращают как род войск. Командующий с его идеями развития и боевым опытом (которого нет у Корнийчука, всю войну просидевшего в кабинете на Воздухофлотском проспекте в Киеве) идет на отдых. Вместо этого создается отдел с послушным начальником отдела. На уровне бригады понижается статус начальника артиллерии - теперь он даже не заместитель комбрига. То есть не участвует в принятии решений.

Но самое страшное - на низовом уровне. Идею об уменьшении количества орудий в батарее озвучил сам начальник Генштаба. При этом для публики он сделал умное лицо и сказал, что в случае чего орудия вернем в строй, а расчеты наберем из резервистов. Для военных это очевидное очковтирательство.

Так уж случилось, что об усилиях по постановке в строй орудий и подготовке расчетов в тяжелейшие времена лета 2014 года группой офицеров отставного на тот момент полковника Лисового я знаю несколько больше - и из первых уст. И могу ответственно заявить: уменьшение количества орудий в батарее (а, насколько понятно из интервью, такие же изменения будут в батареях САУ и РСЗО) - это сознательное уничтожение артиллерии как основного средства поддержки пехоты на поле боя.

И это мы еще не говорим о боевой эффективности. Пусть генералы встретятся с фронтовиками образца 2014-2015 гг. и послушают о тактике применения той же «Мсты-Б» в ходе боев за Донецкий аэропорт. И тогда была острая нехватка людей, и вместо девяти штатных пушкарей расчет состоял из трех-четырех. Но даже мысли не было отказаться от пятой пушки в батарее. А все по очень простой причине: четыре орудия накрывали россиян и местных коллаборантов, которые перли на штурм, а пятая в обязательном порядке прикрывала огневые позиции и вела контрбатарейную борьбу. Вот именно эту пушку «генералы мира» и планируют забрать.

Хотя по штату батарее положено иметь не пять, а шесть пушек, но к такому некомплекту за годы войны уже как-то притерпелись, а теперь по новому штатному расписанию могут оставить четыре орудия.

«Оптимизация» по заветам Януковича достигла и других подразделений. Мало кто знает, но расчет 120-мм миномета уже уменьшен штатно до трех человек, вместо положенных пяти (четверо и водитель). Советскому союзу понадобилась кровавая Вторая мировая война и целая серия локальных конфликтов, чтобы придти к оптимальному варианту расчета, а тут одним росчерком пера все умножается на ноль.

И это только артиллерия. Мы не говорим, например, о штате роты в механизированной бригаде - при советских 100-120 человек их сначала ужали до «десантных» 85-ти, а теперь вообще до 72-х.

Проводя такую бессмысленную (или осмысленную?) «оптимизацию» армии наши генералы на шестой год войны просто расписываются в своей полной некомпетентности и нежелании заниматься реальным военным строительством. Ведь очевидно, что нужны конкретные шаги, которые позволили бы закрыть некомплект личного состава. И в тех же артиллерийских частях, которые проявили себя в ходе войны на Донбассе как крайне эффективное средство борьбы с противником, это вполне возможно. Их не так уж много. Но для этого должны быть расставлены приоритеты. Или они уже расставлены, но не украинским народом?..