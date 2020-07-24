Слишком много пушек. Как генералы Зеленского «оптимизируют» артиллерию

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Слишком много пушек. Как генералы Зеленского «оптимизируют» артиллерию

08:50 24.07.2020 |

Политика

 Михаил Жирохов / Деловая столица

Некомлект штатного состава закрывают просто - сокращают штатное расписание по всей вертикали: меньше бойцов в расчете, во взводе, в роте и так далее.

После интервью начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Корнийчука, которое он дал 21 июля, стало вполне очевидно, что никакого недопонимания военно-экспертной средой реформ по сокращению численности ВСУ, о котором там много говорит в кулуарах сам главнокомандующий Руслан Хомчак, нет. А есть планомерное уничтожение всех достижений в военной сфере, достигнутых за последние пять лет в условиях военного противостояния с Россией, приправленное демагогией времен Януковича-Лебедева-Заманы.

Итак, что же мы услышали? Основная мысль сводилась к тому, что нынешние реформы с приведением численности ВСУ до 250 тыс. человек - это ни в коей мере не сокращение, а переведение частей на новые штаты.

О том, каким образом это отразится на боеготовности армии в условиях продолжающихся локальных боевых действий на Донбассе и возможности начала полномасштабной войны с Россией, генерал скромно промолчал. Впрочем, он в коротком интервью наговорил достаточно, чтобы, имея некоторую информацию с фронта, сделать вполне определенные выводы.

Корнийчук в качестве примера привел артиллерию и в частности сказал об оптимизации шестипушечной батареи буксируемых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» калибра 152 мм. И тем самым затронул одну из самых провальных и в тоже время весьма показательных тем в плане уничтожения возможностей армии - реорганизацию артиллерии как таковой.

Причем вполне очевидно, зачем это делается. Ни для кого не секрет, что именно артиллерия стала той причиной, по которой в конце августа 2014 г. фактически захлебнулось в крови ограниченное российское наступление на Донбассе. Именно артиллерия при всем уважении к гарнизону нового терминала стала решающим фактором в боях за Донецкий аэродром. Именно благодаря артиллерии удалось более или менее организованно нашей группировке выйти из-под Дебальцево зимой 2015 года. Да и сейчас при всем скрупулезном выполнении нашей страной пунктов Минских соглашений нельзя не признать, что не менее 70% потерь боевики оккупационных корпусов несут именно от артиллерии - минометов и орудий разрешенных калибров.

Очевидно, что этими данными располагают не только наши военные или те, кто хоть чуть-чуть интересуются военным аспектом боевых действий на Донбассе, но и тщательно изучают российские военные аналитики. Поэтому одной из основных задач российской «мягкой силы» на нынешнем этапе является как можно более масштабное уничтожение украинской артиллерии руками самих же украинских генералов.

И стоит сказать, что, судя по имеющимся обрывкам информации в силу понятных причин большая часть всего, что происходит в Генштабе, военная тайна), к делу подошли с размахом и основательно. Артиллерия уничтожается на всех уровнях.

Начнем с того, что ракетные войска и артиллерию сокращают как род войск. Командующий с его идеями развития и боевым опытом (которого нет у Корнийчука, всю войну просидевшего в кабинете на Воздухофлотском проспекте в Киеве) идет на отдых. Вместо этого создается отдел с послушным начальником отдела. На уровне бригады понижается статус начальника артиллерии - теперь он даже не заместитель комбрига. То есть не участвует в принятии решений.

Но самое страшное - на низовом уровне. Идею об уменьшении количества орудий в батарее озвучил сам начальник Генштаба. При этом для публики он сделал умное лицо и сказал, что в случае чего орудия вернем в строй, а расчеты наберем из резервистов. Для военных это очевидное очковтирательство.

Так уж случилось, что об усилиях по постановке в строй орудий и подготовке расчетов в тяжелейшие времена лета 2014 года группой офицеров отставного на тот момент полковника Лисового я знаю несколько больше - и из первых уст. И могу ответственно заявить: уменьшение количества орудий в батарее (а, насколько понятно из интервью, такие же изменения будут в батареях САУ и РСЗО) - это сознательное уничтожение артиллерии как основного средства поддержки пехоты на поле боя.

И это мы еще не говорим о боевой эффективности. Пусть генералы встретятся с фронтовиками образца 2014-2015 гг. и послушают о тактике применения той же «Мсты-Б» в ходе боев за Донецкий аэропорт. И тогда была острая нехватка людей, и вместо девяти штатных пушкарей расчет состоял из трех-четырех. Но даже мысли не было отказаться от пятой пушки в батарее. А все по очень простой причине: четыре орудия накрывали россиян и местных коллаборантов, которые перли на штурм, а пятая в обязательном порядке прикрывала огневые позиции и вела контрбатарейную борьбу. Вот именно эту пушку «генералы мира» и планируют забрать.

Хотя по штату батарее положено иметь не пять, а шесть пушек, но к такому некомплекту за годы войны уже как-то притерпелись, а теперь по новому штатному расписанию могут оставить четыре орудия.

«Оптимизация» по заветам Януковича достигла и других подразделений. Мало кто знает, но расчет 120-мм миномета уже уменьшен штатно до трех человек, вместо положенных пяти (четверо и водитель). Советскому союзу понадобилась кровавая Вторая мировая война и целая серия локальных конфликтов, чтобы придти к оптимальному варианту расчета, а тут одним росчерком пера все умножается на ноль.

И это только артиллерия. Мы не говорим, например, о штате роты в механизированной бригаде - при советских 100-120 человек их сначала ужали до «десантных» 85-ти, а теперь вообще до 72-х.

Проводя такую бессмысленную (или осмысленную?) «оптимизацию» армии наши генералы на шестой год войны просто расписываются в своей полной некомпетентности и нежелании заниматься реальным военным строительством. Ведь очевидно, что нужны конкретные шаги, которые позволили бы закрыть некомплект личного состава. И в тех же артиллерийских частях, которые проявили себя в ходе войны на Донбассе как крайне эффективное средство борьбы с противником, это вполне возможно. Их не так уж много. Но для этого должны быть расставлены приоритеты. Или они уже расставлены, но не украинским народом?..
 

ПО РУБРИКАМ

09:25 Золото коррекционно дешевеет 24 июля, оставаясь на максимуме 2011 года

08:43 Доллар 24 июля дешевеет к иене на геополитических рисках

08:29 Биржи Азии 24 июля снижаются вслед за индексами США и на фоне геополитических рисков

07:50 Фондовые индексы США снизились 23 июля в связи возросшим числом заявок на пособия по безработице

23.07 Украина успешно разместила евробонды на 2 млрд долларов

23.07 Депозитные ставки для физлиц 23.07.20

23.07 Финальный ориентир доходности евробондов Украины с погашением в 2033г - около 7,3%

23.07 НБУ продал треть миллиарда долларов из резервов для поддержки гривны

23.07 Евро 23 июля торгуется у максимума с 2018 года после статистики из Германии

23.07 НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

23.07 Биржи АТР 23 июля закрылись в основном минусе на обострении отношений между США и КНР

23.07 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 22.07.20

23.07 НБУ 23 июля ослабил справочный курс гривни до 27.88 грн/$1

23.07 Минцифры планирует внедрить финмониторинг виртуальных активов

23.07 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23.07.2020

• дальше…

09:25 Золото коррекционно дешевеет 24 июля, оставаясь на максимуме 2011 года

09:05 Укргазвидобування в І полугодии снизило добычу газа почти на 1%

09:00 Финальная версия закона предусматривает казино в отелях «4 звезды» - депутат

08:39 Нефть 24 июля дорожает на фоне ослабления доллара

08:21 Операція локалізація: чим небезпечний обраний Україною шлях захисту нацвиробника

08:08 Кабмин ликвидирует ГФС до конца 2020 года

23.07 Брюссельские обещания Шмыгаля: На что пойдет Зеленский ради миллиарда евро

23.07 Украина в июне нарастила выплавку стали на 9% по сравнению с июнем-2019 и сохранила 13-е место в рейтинге Worldsteel

23.07 Цены на жилье в Украине во II кв. выросли на первичном рынке на 6,7%, на вторичном на 9,4% - Госстат

23.07 КСУ признал неконституционной норму об автоматическом распределении в госбюджет прибыли компании с госдолей

• дальше…

09:21 Европарламент отклонил договоренность лидеров ЕС по бюджету на 7 лет

09:11 Brexit: в ЕС считают маловероятным заключение соглашения с Британией

23.07 В ЕС впервые произвели больше энергии из «зеленых» источников, чем из ископаемых

23.07 Между Китаем и США началась холодная война. Чем это грозит миру

23.07 Дональд Трамп отправляет сотни федеральных агентов в американские города, охваченные насилием

23.07 Нижняя палата Конгресса США выступила за демонтаж статуй конфедератов

23.07 Виталий Портников: Мир не собирается включать зеленый свет для проезда захватившего Крым российского танка

22.07 Роль России в энергетике Евросоюза из-за Green Deal скоро начнет резко меняться

22.07 В США обвинили хакеров из Китая в попытке украсть данные о вакцине против коронавируса

22.07 Конгрессмены США одобрили оборонный бюджет на 2021 год

21.07 Палата представителей США одобрила санкции против «Северного потока - 2»

21.07 Европейский аналог «акта Магнитского»: примут ли его до конца 2020 года

21.07 Евросовет разрешил соглашение между ЕС и Китаем о защите географических брендов

21.07 В ЕС достигли соглашения об экономической помощи и верховенстве права

20.07 Израиль одобрил строительство газопровода в Европу за 6 миллиардов долларов

• дальше…

23.07 Киевсовет освободил от паевого взноса объекты «Укрбуда»

22.07 Кабмин отказался от плана провести перепись в 2020г и, возможно, в 2021г - Немчинов

22.07 Венецианская комиссия утвердила «срочный вывод» по закону о референдуме

21.07 В Украине заработали иммиграционные квоты для иностранных IT-специалистов

17.07 Предвыборный хаос. Зачем «слуги народа» подчинили все областные центры райсоветам

17.07 Рада приняла постановление о создании укрупненных районов

17.07 Украина и Гренада договорились об отмене виз

17.07 Взять под контроль Киевсовет: В какую игру будут играть Офис президента и Верещук на столичных выборах

16.07 Правом на бесплатную приватизацию земли воспользовался каждый сотый украинец

16.07 Зеленский тратит на километр дороги $10 млн: У Порошенко получалось втрое дешевле

15.07 «Хочу, как Велюр»: рестораторы устроили протест у Кабмина

15.07 Рада назначила очередные выборы в органы местного самоуправления на 25 октября

14.07 Криклий рассказал, как пройти тест на COVID-19 в аэропорту

13.07 Неувязочка вышла. Почему у Зеленского передумали назначать дату выборов

13.07 Конец децентрализации. Зачем Зеленский забирает у местных властей все дороги

• дальше…

08:50 Слишком много пушек. Как генералы Зеленского «оптимизируют» артиллерию

23.07 Брюссельские обещания Шмыгаля: На что пойдет Зеленский ради миллиарда евро

23.07 Забытый голос из Москвы. Зачем «участник ОПГ» Жвания вдруг вспомнил о Порошенко

23.07 Виталий Портников: России не нужно прекращение огня

23.07 Наши солдаты — мишени для сепаров? Что за «Минский прорыв» подписала Украина

23.07 Виталий Портников: Мир не собирается включать зеленый свет для проезда захватившего Крым российского танка

22.07 «Подвиг» Зеленского. Версии, выводы и последствия

22.07 Совет НБУ назначил замглавы Нацбанка экс-замминистра финансов Гелетия

22.07 Инфраструктура, тарифы, безработица волнуют украинцев больше всего – исследование

22.07 Виталий Портников: Нет, саммита в Берлине не будет

22.07 Венецианская комиссия утвердила «срочный вывод» по закону о референдуме

21.07 Рада отклонила законопроект о возможности не декларировать имущество руководителю ОП, его заместителям и помощникам

21.07 От Ермака и Шефира до Ахметова и Пинчука. 20 человек, которые наиболее влияют на Зеленского

20.07 Зеленский назначил Пристайко послом Украины в Великобритании уволив Галибаренко

20.07 Задержание экс-главы «Укравтодора» Новака: для следователей много вопросов

• дальше…

09:46 Бывший дизайнер Jaguar улучшил Aston Martin Vanquish

23.07 Мировые расходы на кибербезопасность в этом году превысят $43 миллиарда

23.07 Fiat Chrysler будет выпускать беспилотники

23.07 Microsoft добавила функцию «зрительного контакта» на основе ИИ в приложение Surface

23.07 Китай отправил на Марс свой первый зонд «Вопросы к небу»

23.07 5000 мА•ч и 100 Вт — это новая «норма» для смартфонов

22.07 144 Гц, 1 мс, Snapdragon 865+, 16 ГБ и 6000 мА·ч. Представлен игровой монстр Asus ROG Phone 3

22.07 Госдеп США объявил награду до 1 млн долларов за сведения об украинских хакерах

22.07 Селфи-камера сбоку и две батареи: представлен игрофон Lenovo Legion Phone Duel

22.07 Ученые создали первый в мире не режущийся материал

22.07 Самый маленький в мире смартфон с 3-дюймовым экраном и Android 10 взорвал Kickstarter

22.07 Представлен родстер Skoda, который назвали в честь велосипеда

22.07 Samsung Galaxy Note20 Ultra будет поддерживать более 90 игр для Xbox

22.07 Электрический Mercedes-Benz S-Class установит рекорд по дальности хода

22.07 Создатель Google Camera делает новое приложение камеры для всех смартфонов

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно