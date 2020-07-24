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Забытый голос из Москвы. Зачем «участник ОПГ» Жвания вдруг вспомнил о Порошенко
23:36 23.07.2020 |
Побывавший во всех партиях власти за полтора десятка лет и ныне забытый украинцами, бывший народный депутат Давид Жвания в стиле Андрея Портнова обвинил Петра Порошенко во всех смертных грехах, но его сеанс разоблачения не подействует на электорат "ЕС", а ненавистникам "хунты" такие видосики не нужны априори.
В Украине прошел очередной сеанс политического разоблачения из уст погасших звезд отечественной политики. С обвинениями против Петра Порошенко выступил его бывший коллега по "Нашей Украине", политик и бизнесмен Давид Жвания.
В своем видео он рассказал о событиях, якобы имевших место перед и во время Революции достоинства. По словам Жвании, осенью 2013 г. он входил в политический штаб, который он сам называет теперь "организованной преступной группировкой", целью которой якобы был захват власти в стране, для чего использовались "и политические, и преступные методы". Входили в этот штаб возглавлявшие оппозицию Виталий Кличко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов и Петр Порошенко, а также Александр Мартыненко и Давид Жвания.
"Я также входил в ОПГ, которая захватила власть в 2014 году на волне народных протестов. Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, сорвали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами "Партии регионов", вели переговоры с иностранными посольствами", - заявил бывший депутат.
Продолжая свой рассказ, он сказал, что весной 2014 года, власть оказалась в руках Турчинова и Яценюка, в то время как Порошенко и сам Жвания занялись подготовкой к президентским выборам. Работали они якобы на обеспечение результата в Украине и его признание за границей. В частности, по словам Жвании, неназванному влиятельному западному политику через тогдашнего посла Украины в Германии Павла Климкина были переданы 5 млн евро для лоббирования интересов Порошенко. Естественно, Климкин передачу взятки отрицает.
Все эти живописные описания "преступлений" пятого президента и его соратников Жвания подытоживает тем, что главные фигуры "ОПГ 2014 года" - Порошенко и Турчинов - вновь объединились для взятия власти, и Зеленскому не худо бы обратить на это внимание.
Естественно, бывший крупный бизнесмен и политик неспроста записал такое видео. Чтобы понять причины, побудившие его это сделать, стоит напомнить, а чем Жвания, собственно, известен, почему о нем уже не помнит большинство украинцев и чем бывший партнер Николая Мартыненко и соратник Виктора Ющенко занимается последние шесть лет.
В начале 1990-х он начал бизнес в Украине, позднее возглавив фирму "Бринкфорд" - знаковую для него и Мартыненко структуру, связанную с поставками российских тепловыделяющих сборок на АЭС. В 2002 году Жвания впервые пошел в политику, став депутатом от блока "Наша Украина", позднее принимал участие в Оранжевой революции.
После прихода Виктора Ющенко к власти в 2005 году Жвания занимал пост министра по вопросам чрезвычайных ситуаций в правительстве Юлии Тимошенко. В 2006 году снова прошел в Верховную Раду от "Нашей Украины", но через некоторое время поссорился с Ющенко, а потом в 2010 году примкнул к команде Януковича. На парламентских выборах в 2012 году прошел в парламент как беспартийный самовыдвиженец по округу №140 в Одесской области. Был членом фракции Партии регионов, но вышел из нее в 2013 году, когда началась Революция достоинства.
На выборах 2014 года был одним из руководителей избирательного штаба БПП, став причиной одного из самых громких скандалов. Дело в том, что бывший депутат Александр Онищенко заявлял, что передавал деньги Жвании за место в парламенте VIII созыва - того не хотели регистрировать на выборы из-за слишком долгого пребывания вне Украины. В результате ЦИК таки зарегистрировала Онищенко, но его слова о взятке Жвании не были никак подтерждены.
Что касается самого Жвании, то из украинской политики он вылетел после проигрыша на выборах в Раду 2014 года, когда не смог пройти по тому же округу №140. Вскоре он разошелся со своим бизнес-партнером Мартыненко, который вошел в "Народный фронт", и стал жестко критиковать премьера Арсения Яценюка. На этом надолго и завершились "подвиги" Жвании на политическом поприще.
С тех пор Жвания потерял большинство своих активов в Украине и фактически ушел в забытье - о нем сейчас помнят разве что политически подкованные украинцы. Утратив "кормовую базу", Жвания стал много времени проводить в России, в последние годы захаживая на шоу пропагандиста Владимира Соловьева и обливая грязью Украину.
По-видимому, комфортное пребывание Жвании в РФ обставлено рядом неформальных условий, в том числе играть роль сливного бачка по команде кремлевских режиссеров. С другой стороны, в последние месяцы активно растет рейтинг Петра Порошенко и его "Европейской солидарности", Москва нервничает и пробует разные варианты развернуть тренд. Голос Жвании, хоть и не такой громкий, как у Андрея Портнова или Андрея Деркача, по задумке режиссеров также может спеть свою партию. Еще одна возможная польза от выступления Жвании - повлиять на украинцев, разуверившихся в Зеленском, чтобы они пополняли ряды электората ОПЗЖ.
Кроме того, отреагировать на заявления Жвания могут и в Офисе генпрокурора - там давненько не открывали новых дел против Порошенко, а несколько даже пришлось закрыть. Теперь подчиненные Ирины Венедиктовой могут попробовать творчески осмыслить подарок от Жвании.
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