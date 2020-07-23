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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Новые правила обращения с инвесторами несут риск дискриминации

10:38 23.07.2020 |

Экономика

 Антон Коломойцев / Depo.ua

Бывший министр экономики Тимофей Милованов и его экс-руководитель Алексей Гончарук давно ушли в политическое небытие. И уже мало кто быстро вспомнит лица этих персонажей. Но дела их продолжают жить. По замыслу, проект инвестиционных нянь должен помочь привлечь в Украину в массовом порядке денежных инвесторов, которые построят для нас современные предприятия с безумным количеством новых рабочих мест и миллиардными отчислениями в бюджет в виде налогов.

Наследие бывших чиновников, которые придумали термин "инвестняня" и долго нянчились с его введением, наконец начинает получать законодательное воплощение. По настоянию президента Владимира Зеленского, который определил соответствующий законопроект как неотложный, Верховная Рада в первом чтении приняла Закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

Инвестиционный эскорт

Проект правительственной поддержки для бизнеса, который сейчас воспроизводится в форме закона, предусматривает государственную поддержку и даже финансовое участие государства в инвестиционных проектах, сумма которых будет эквивалентна или превысит 30 миллионов евро. При этом государство может взять на себя до 30% объема финансирования такого проекта.

Речь, конечно, не о прямых денежных вливаниях в частный бизнес. А, скорее, про такие вещи, как налоговые льготы, освобождение от ввозных пошлин, предоставление земельных участков и других материальных активов, находящихся в распоряжении правительства. Плюс, за счет центрального или местных бюджетов, власть может помочь инвестору с обустройством окружающей инфраструктуры - починить дорогу, провести свет, воду, газ и интернет. Также авторы закона обещают всестороннюю консультативную помощь со стороны государства, неуклонное соблюдения условий инвестиционного договора и содействие в решении сопутствующих вопросов и проблем.

В то же время к инвестору предъявляются определенные требования.

Он, как уже отмечалось, может попасть под действие закона, если покажет, что у него действительно есть эти 30 миллионов евро и он готов с ними расстаться в пользу экономического прогресса Украины.

Под действие закона попадут проекты в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры, логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта. В рамках его реализации должно происходить, кроме прочего, строительство, реконструкция, реставрация или капитальный ремонт имеющихся в Украине промышленных и инфраструктурных объектов.

Также, чтобы попасть в пул "крупных инвесторов", вкладчику денег придется предусмотреть в своем обязательстве создание не менее 150 новых рабочих мест с нормальной зарплатой. Инвестор с реализацией своего проекта должен уложиться в срок 5 лет.

При этом шансов получить государственную поддержку лишаются украинские государственные или частично государственные компании, коммунальные предприятия, фирмы с неизвестными конечными бенефициарами, а также резиденты страны-агрессора.

На практике, как предусматривает законопроект, реализация государственной поддержки будет включать в себя несколько этапов. Начинаться все будет с заявки, которую вкладчик должен подать специальному правительственному учреждению - своеобразному питомнику инвестиционных нянь, который создается под этот проект - заявление о намерениях.

После проверки соответствия заявителя требованиям украинской инвестиционной мечты и прохождения бюрократических процедур, создания юридического лица, реализующего проект в Украине и наполнения его инвестициями, между правительством и инвестором будет заключен соответствующий договор. Где и будут оговорены параметры проекта и обязательства сторон: от объемов налоговых льгот и размеров земельных участков до пошагового плана строительства и привлечения рабочей силы из числа украинских безработных граждан.

Инвестора на всем пути будет сопровождать работник уже упомянутого правительственного учреждения, который и станет инвестиционной няней. В число его обязанностей и полномочий будет входить, кроме функций делового эскорта, также взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления, от которых в той или иной мере будет зависеть выполнение инвестиционного договора. То есть фактически будет выполнять роль легального "решалы", который обеспечит инвестору режим благоприятствования на уровне всех государственных и местных чиновников.

Точки риска

Голубая мечта президента Зеленского привлечь в Украину большое количество инвесторов между тем имеет несколько рискованных точек, которые вполне могут исказить в целом благородную идею.

Наблюдатели, в частности, отмечают, что новые правила обращения с инвесторами несут риск дискриминации. Ведь новый закон фактически разделяет бизнес на две категории. Где одна будет пользоваться налоговыми льготами, земельными участками и содействием в развитии окружающей инфраструктуры. А другая - будет тянуть это бремя, как и раньше, самостоятельно.

Очевидно, что режим дискриминации вызовет к жизни новую форму коррупции, поскольку "услуги" рано или поздно начнут продаваться с помощью коррупционных инструментов. Проще говоря, чтобы попасть в соответствующий пул "крупных инвесторов", бизнесу придется покупать входной билет за банальный кэш. И уже неважно, где именно будут обилечивать - на Банковой, на Грушевского или в новом питомнике инвестнянь. В конце концов все может свестись просто к банальной продаже "таможенных окон", через которые, в обход обязательных платежей, будет происходить примитивный импорт иностранных товаров.

Настораживает также значительное внимание, которое авторы уделили вопросу регулирования земельных отношений. Немалая часть законопроекта посвящена созданию особых условий получения в пользование соответствующих наделов из перечня государственной и коммунальной земли. Эта часть не является конкретной и в то же время вводит новые механизмы получения и пользования землей, которые не предусмотрены Земельным кодексом. Что, учитывая повышенную алчность слуг народа к земельным благам, заставляет также заподозрить наличие скрытых мотивов у авторов законопроекта.

Также следует учитывать, что нынешняя экономическая почва, на которую должно было бы упасть инвестиционное зерно, является далекой от желаемого плодородия. Украинская экономика падает. Неумолимая статистика свидетельствует, что в I квартале 2020 года, впервые с 2016 года крупные и средние предприятия получили чистый убыток в сумме 4,9 млрд грн. Доля убыточных предприятий выросла до 41% по сравнению с 27% в I квартале 2019 года.Чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины за первые четыре месяца текущего года составил 1,6 млрд долларов.

В списке минусов также коррумпированная судебная и правоохранительная системы, где требуемое решение покупается или выжимается административным способом. И уже не один инвестор вынужден был бежать отсюда голым и босым именно из-за отсутствия, мягко говоря, культуры соблюдения правил игры.

В таких условиях расчет на срабатывание закона и инвестиционный бум вряд ли являются признаком здравого смысла и прагматичного расчета.

Справедливости ради следует упомянуть, что мировая история знает примеры, когда привлечение инвестора и его "ручное" сопровождение" действительно имели положительный эффект для экономического развития страны. Так произошло в свое время в Южной Корее, которой удалось привлечь мощных точечных инвесторов, и с их помощью дать толчок экономике.

Но для того, чтобы это сработало, существовало несколько простых, но четких правил: государство имело экономическую стратегию развития и ставка была только на крупный бизнес. Государство не боялось стимулировать экспорт, девальвируя национальную валюту. Преференции получал только тот, кто имел успешные экспортные кейсы или успешно выигрывал тендеры в других странах. Но даже тот, кто имел эти преференции, имел конкурентов, которые имели такие же преференции. А гарантом этого всего лично был президент, который сам вникал в детали.

В Украине же о выполнении ни одного из этих условий говорить не приходится, ведь государство Владимира Зеленского в таких вопросах, к сожалению, демонстрирует несистемность и оторванность от реальности, когда применяются точечные меры, но общей стратегии никто не придерживается. Исключительно из-за отсутствия такой стратегии.
 

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