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АНАЛИТИКА

Лучше ли ОСЕА, чем «Гюрза»: Зачем Украина массово покупает французские катера

07:51 23.07.2020 |

Экономика

Лучше ли ОСЕА, чем «Гюрза»: Зачем Украина массово покупает французские катера

 Руслан Рудомський / Depo.ua

Украина нуждается в усилении морских границ, но целесообразно ли для этого массово закупать иностранные аналоги отечественных катеров?

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль информировал, что Украина закупит у Франции 20 патрульных кораблей ОСЕА.

"Правительство продолжает вести активную работу в обеспечении безопасности нашей страны. Одна из составляющих этой работы - это обновление техники для наших пограничников. В частности, усиление морской безопасности. ... Ради этого правительство будет реализовывать проект по закупке 20 патрульных кораблей производства французской компании ОСЕА", - сообщил премьер.

Добавил, что ключевой момент - в том, что Украина не просто покупает что-то за рубежом, а достигла стратегической договоренности о том, что 5 кораблей должны производиться на мощностях украинского судостроительного предприятия компании "Нибулон".

В настоящее время глава МВД Арсен Аваков уже приехал на николаевский "Нибулон". Он подписал технический контракт и меморандум о взаимопонимании с чрезвычайным и полномочным послом Французской республики Этьеном де Понсеном, гендиректором компании ОСЕА Роланом Жосаром и генеральным директором ООО СП "Нибулон" Алексеем Вадатурским.

Напомним, ранее, 19 ноября Украина и Франция на уровне министров внутренних дел во время правоохранительной выставки Milipol 2019 подписали большое межправительственное рамочное соглашение по официальной поддержке в усилении системы морской охраны и безопасности границ.

Данное соглашение предусматривает, что корабельный состав Госпогранслужбы Украины пополнится 20 сверхсовременными 32-метровыми патрульными кораблями компании ОСЕА, которые будут использоваться для охраны государственной границы на воде, операций наблюдения, надзора и контроля, поисково-спасательных операций и противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Информацию обсуждают уже давно - в начале года мы писали об этом со ссылкой на высокопоставленных государственных чиновников. Правда, тогда не озвучивали какие-либо детали, включительно с фирмой-производителем катеров. Мы предположили, что это будет именно ОСЕА и, как видим, не ошиблись.

16 ноября проект поддержал Кабинет министров. По условиям соглашения, дополнительная комплектация катеров и вооружение будут украинскими. Более того, Франция согласилась на частичную локализацию - 25% производства партии катеров будет осуществляться в Украине. Так, на "Нибулоне" планируют возродить производство катеров с алюминиевым корпусом. Кстати, да - суда производятся из морского алюминия, поэтому они должны быть более легкими и маневренными.

Объявленная стоимость контракта составляет 136,5 млн евро, из которых 15% Украина должна заплатить сразу из государственного бюджета, а 85% - это специальный кредит французского казначейства с минимальными процентами и пула ведущих европейских банков.

Кроме производства и поставок судов, проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала, запасные части и инструменты, необходимые для технического обслуживания в течение 2 лет эксплуатации (или 2400 часов), техническую поддержку в Украине (по одному технику и инженеру компании производителя) в течение 60 месяцев с даты поставки первого корабля в Украину, доставку кораблей в Одессу и страхование на время перехода.

Также известно, что проект рассчитан до 2024 года, а первый корабль Украина сможет получить в 2021 году.

Depo.ua предлагает ближе ознакомиться с катерами, которые пополнят "москитный флот" ГПСУ.

Прежде всего, стоит отметить, что Франция производит около десятка типов патрульных катеров на любой вкус, 6 из которых стоят у нее на вооружении, а остальное идет исключительно на экспорт (вообще, Франция - одна из немногих стран в мире, которая полностью обеспечивает себя всеми видами вооружения).

И хотя ни тип, ни марка катеров до сих пор официально названы не были, определенную информацию все же озвучили: длина судна - 32 метра, максимальная скорость - 30-32 узлов, автономность около недели, дальность по плаванию - 1200 морских миль. На экспорт французы поставляют только один тип катеров с такими параметрами - Ocea FPB 98.

Ocea FPB 98

Это патрульные катера, предназначенные для операций территориального и глубокого морского наблюдения, борьбы с контрабандой и нелегальной иммиграцией, контроля судов в море, операций поиска и спасения, охраны добычи природных ресурсов на море и защиты суверенитета.

Катера Ocea FPB 98 по состоянию на сегодня находятся на вооружении Нигерийского флота (1 единица), Суринамского национальной армии (1 единица) и Алжирского национального флота (1 единица). Таким образом можно сделать вывод, что украинский заказ станет крупнейшим для этой модели катеров.

Согласно заявленным на сайте производителя характеристикам, катер FPB 98 имеет длину 32 метра, способен развивать скорость 20-35 узлов и имеет дальность плавания 1200 морских миль (при скорости в 12 узлов). Для его обслуживания нужны 13 членов экипажа и 1 человек обслуживающего персонала.

Вообще, несмотря на то, что катера FPB 98 поставляются пока что исключительно в страны так называемого "третьего мира", они являются достаточно новыми моделями (2013 год) и поэтому выглядят достаточно перспективно.

 Ocea FPB 98, фото - Ocea

Что касается вооружения, то оно в комплекте к этим катерам не поставляется, однако данная модель предусматривает его установку. В частности, в носовой и кормовой частях можно разместить по одному боевому модулю отечественного производства БМ-5М.01 "Катран-М", которые используются в качестве штатного вооружения для украинских катеров "Гюрза-М" (длина 23 метра).

БМ-5М.01 "Катран-М" производства ГП "Николаевский ремонтно-механический завод" является вариантом боевого модуля БМ-3 "Штурм" для бронетехники. Каждый модуль "Катран-М" имеет 30-мм автоматическую пушку ЗТМ-1, 30-мм автоматический гранатомет КБА-117 и 7,62-мм пулемет КТ, а также две ПТРК "Барьер" с лазерной системой наведения.

 БМ-5М.01 "Катран-М"

Кстати, возникает вполне логичный вопрос: не выгоднее ли было бы модифицировать под патрульные задачи уже поставленные на конвейер отечественные бронекатера "Гюрза-М" (например, заменить бронированный корпус на алюминиевый, или даже ничего не менять), чем покупать аналогичные по характеристикам катера за границей?

Ведь стоимость одного отечественного катера "Гюрза-М" составляет 6,238 млн долларов, тогда как согласно приведенным официальным данным (контракт на 136,5 млн евро за 20 катеров) стоимость одного французского катера ОСЕА составляет 6,825 млн евро, или 7,56 млн долларов. То есть, даже в бронированном исполнении отечественные катера аналогичного класса обходятся дешевле, чем алюминиевые французские. Не говоря уже про рабочие места и прочие сопутствующие бонусы.

Лучше ли ОСЕА, чем «Гюрза»: Зачем Украина массово покупает французские катера

 "Гюрза-М"

В защиту проекта ОСЕА можно сказать, что выполнение этого контракта с частичной локализацией производства в Украине может возродить отечественное производство катеров с алюминиевым корпусом, после чего можно будет на постоянной основе производить эти катера на Николаевском судостроительном заводе. Собственно, на это и делают акцент в отечественном Министерстве внутренних дел.

Как бы там ни было, а Государственная пограничная служба Украины действительно остро нуждается в обновлении плавсредств, ведь сейчас в составе Морской охраны ГПСУ используются патрульные катера проекта 1400М "Гриф" 30-летней давности. Их планировали постепенно заменить на патрульные катера проекта 58130 "Орлан", однако после аннексии Крыма с этой идеей пришлось на некоторое время попрощаться - завод по их изготовлению находится в Феодосии (судостроительный завод "Море").

Из этого класса катеров на вооружение ГПСУ успели передать лишь один катер - BG200 "Балаклава", который в феврале 2014 года успел отличиться, героически перекрыв вход в севастопольскую бухту и не позволив туда зайти двум буксирам ВМФ России.

 BG200 "Балаклава"

 
 

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