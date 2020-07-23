Доллар снова подорожал. Межбанк идет на 28,0 грн/$, наличный на 29

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Доллар уверенно дорожает на всех рынках. 22 июля по итогам торгов на межбанке он поднялся еще на 5 копеек, и приземлился в область 27,83-27,85 грн/$.

В кассах банков ценники выросли сразу на 20 копеек: на продаже людям средние курсы увеличились до 27,95-28,15 грн/$ (максимальный курс вышел на 28,50 грн/$), на покупке - до 27,60-27,80 грн/$.

"Активный рост наличных расценок подтверждает растущий спрос на американскую валюту. Увеличивается потребность в банкноте, потому, думаю, что нас ждут новые поставки наличного доллара", - прокомментировал "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Украинский межбанк целый день был настроен на покупку доллара. Валютное предложение было не очень большим: говорят, что металлургические заводы стали меньше конвертировать выручку. А спрос нарастал с новой силой.

Объем безналичных торгов обновил вчерашний максимум, поднявшись с $240 млн до $315 млн. И большую часть этой валюты продал Национальный банк - за день из его золотовалютных резервов ушло $200 млн. Вдвое больше, чем вчера.

"Торги прошли по вчерашнему сценарию. Валютные продавцы придерживали доллар на росте курса, и подорожание евро на мировом рынке добавляло спекулятивной активности. Потому Нацбанк сегодня оперативно вышел с продажей доллара из резервов: сначала отдавал его по 27,77 грн/$, а затем по 27,80 грн/tiny_mce_markerquot;, - рассказал "Стране" директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Казначеи рассказали, что первые $100 млн НБУ расхватали за считанные минуты, а второй стольник уже расходился на протяжении продолжительного времени. В целом валютный спрос по итогам дня назвали удовлетворенным.

Как и вчера доллар скупали на две цели:

* для населения - пополнения касс наличными и отыгрыш покупок доллара, которые люди сделали на своих счетах в интернет-банкинге;

* для иностранцев, которые продолжают выводить свои капиталы из гривневых ОВГЗ.

"Думаю, регулятор занял правильную позицию: если иностранцы хотят скупить дорого доллар в Украине - не нужно им мешать. К тому же наш валютный рынок по ходу приблизиться к тем курсовым показателям, которые заложены в бюджете", - отметил Василий Невмержицкий.

Как и прогнозировала "Страна", Совет Нацбанка сегодня назначил новым заместителем председателя Нацбанка по валютной политике и рефинансированию Юрия Гелетия вместо Олега Чурия, чей контракт закончился еще 10 июля. От нового человека не ждут смены курсовой политики на межбанке и валютных правил в целом. В тоже время казначеи уверены, что новый руководитель НБУ Кирилл Шевченко проведет полный аудит по деятельности Чурия - он так делал, когда заходил в руководство Укргазбанка, и сейчас наверняка не изменит своим привычкам. По двум причинам:

* чтобы разделить деятельность двух зампредов на случай проверок в будущем и открытия уголовных дел, чтобы правильно делить ответственность за все;

* чтобы выяснить все прорехи, просчеты и проблемы.

Завтра, 23 июля, Нацбанк огласит свое решение о пересмотре размера учетной ставки, которая определяет стоимость гривневого ресурса. К ней привязаны не только депозитные и кредитные ставки для населения и бизнеса. Но и доходности по депозитным сертификатам Нацбанка, в которые вкладываются банки, когда не кредитуют экономику, а также доходности минфиновских ОВГЗ. Чтобы раскрутить кредитование, НБУ будет делать для банков менее выгодными вложения в сертификаты и долговые бумаги. Потому снова опустит свою учетную ставку.

"Думаю, что регулятор снизит размер учетной ставки на 1% годовых, то есть до 5%. Хотя девальвационные ожидания и играют не в пользу инфляции. Однако снижение ставки уже заложено в текущем курсе гривны, поскольку заявлялось регулятором и обсуждалось с участниками рынка", - прокомментировал "Стране" ситуацию начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Тем не менее на завтра, 23 июля, финансисты прогнозируют новое подорожание доллара на межбанке. Открытия безналичных торгов ждут в рамках 27,85-27,90 грн/$, и оперативного выхода Нацбанка с продажей валюты по 27,90 грн/$.

Валютчики считают, что межбанковский рынок уверенно идет на 28,0 грн/$. Это значит, что наличные цены могут закрепиться в рамках 28,50-28,80 грн/$.