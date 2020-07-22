«Подвиг» Зеленского. Версии, выводы и последствия

Юрий Вишневский / Деловая столица

Реноме зарабатывается годами, а потерять его можно в момент. Для Украины очень плохо, если с Зеленским этот момент уже случился.

Кульминацией событий вчерашнего дня стала роль, сыгранная Владимиром Зеленским в переговорах с луцким террористом. По словам самого Зеленского, он сам лично захотел поговорить по телефону с мужчиной, захватившим людей, и попробовать договориться, чтобы тот отпустил заложников. Зеленский рассказал, что он говорил с террористом 7-10 минут и они договорились, что тот сделает первый шаг. «Он отпустит трех человек, и я после этого запишу видео. А после того, как видео выйдет в соцсетях, - он через полчаса отпускает всех людей. Приблизительно так и произошло - через 30-40 минут он отпустил всех заложников», - отметил Зеленский.

На видео, которое было записано по требованию террориста и обнародовано на фейсбук-страничке президента, Зеленский произнес: «Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем». После освобождения заложником это видео было удалено.

Однако остались вопросы: где был написан сценарий этого действа? Зачем это было разыграно? И чего ждать дальше?

Это не псих-одиночка

Похоже, отпадает версия о том, что луцкий террорист, захватывая автобус с людьми, действовал самостоятельно и руководствовался только психическими отклонениями в своей голове. В тот же день по Украине прокатилась волна сообщений о минировании. В частности, в столице были анонимные сообщения о минировании Киевского апелляционного суда, торгового центра Ocean Plaza и Центрального железнодорожного вокзала. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский».

Главное управление Нацполиции в Харьковской области известило, что 21 июля на электронную почту полиции поступило сообщение о взрывчатке в медицинских учреждениях, супермаркетах, торговых центрах, банках, гостиницах, зданиях железнодорожного и автовокзалов Харькова. Полицейским пришлось осмотреть аж 208 объектов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил на брифинге, что луцкий террорист действовал не в одиночку. «Его сообщники задержаны, один из них в Харькове, там найдены патроны, взрывчатка», - уточнил министр. По его словам, сам луцкий террорист тоже не блефовал: он имел при себе автомат, пистолет и гранату.

Наконец, о том, что мы столкнулись с системной, а не спорадической угрозой, свидетельствует и тот факт, что руководство Нацполиции решило усилить меры по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории девяти западных областей: Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой (в дополнение к аналогичным мерам, уже предпринятым на Волыни). «Мероприятия осуществляются с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, недопущения дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предупреждению террористических проявлений», - говорится в сообщении МВД.

Внутренняя версия: сама Зе-власть

Однако по вопросу об источнике этой системной угрозы версии расходятся. В сосцетях идут бурные споры о том, где написан (продолжает писаться?) сценарий этого действа: у нас или же в России.

И вот тут Зе-власть попала в вилку. Потому что любой из этих вариантов, если он достоверно подтвердится, может послужить для дискредитации Зеленского.

Возьмем внутреннюю версию: дескать, все это было затеяно с целью продемонстрировать, как лично Зеленский и в целом Зе-власть умело и без жертв справились с террористической угрозой в центре крупного города. Если вдруг выяснится, что это была банальная инсценировка ради повышения рейтинга, то эффект от спектакля будет обратным ожидавшемуся. Рейтинг Зе-власти может обвалиться ниже плинтуса, если украинцы уверятся в том, что она устроила представление с риском для многих жителей Луцка для того лишь, дабы затем бодро рассказывать о "подвиге" Зеленского, который якобы сам-один уговорил террориста освободить заложников и сдаться.

Внешняя версия: ФСБ РФ

Возьмем теперь внешнюю версию: все это затеяла ФСБ РФ через свою агентуру в Украине. При этом она могла преследовать сразу три цели. Во-первых, провести «разведку боем», как на подобные ситуации реагирует нынешняя украинская власть. Во-вторых, создать панику в украинском обществе. В-третьих, создать панику в украинской власти, дабы принудить ее пойти на уступки.

Так вот, если верна эта версия, то ФСБ РФ получила чудесный бонус. Допустим, сейчас антракт, а вскоре начнется второе действие. Какой-то вроде бы псих опять захватит заложников и потребует переговоров с Зеленским, угрожая в противном случае всех убить. Посмеет ли Зеленский отказаться от переговоров, если в первом действии он сам, по собственной инициативе, проговорил с террористом 7-10 минут? Но на этот раз якобы псих захочет не ролика с призывом смотреть фильм «Земляне», а, к примеру, указа о признании фейковых ДНР и ЛНР независимыми государствами.

«Сегодня Президент Зеленский поступил как настоящий лидер, готовый на любые шаги ради спасения своих людей, - заявил после первого действия руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак. - Горд, что наконец Президентом Украины является человек, для которого человеческая жизнь является наивысшей ценностью». Это превосходная аргументация для того, чтобы выполнить требования террориста (читай - ФСБ РФ) также и во втором действии.

Необратимые последствия

Показателен восторг говорящих голов кремлевской пятой колонны, которые расценивают "подвиг" Зеленского как прецедент, открывающий дорогу прямым переговорам Киева с кремлевскими марионетками в Донецке и Луганске. Приведем несколько характерных цитат. «Почему говорить со штымпом из Луцка можно, а с целыми территориями страны нет?». «Офис президента, а что мешает так же, только с Донбассом? Позвонить - договориться - закончить войну». «Все, с сегодняшнего дня открыт путь к прямым переговорам с Пушилиным и Пасечником. Раньше официальный Киев говорил, что никогда не пойдет на переговоры с террористами. После того, как Зеленский выполнил требования луцкого террориста, прецедент создан, моральные предосторожности отброшены. Теперь Владимир Александрович может запросто перейти к выполнению требований лидеров самопровозглашенных республик».

Можно не сомневаться, что теперь именно этого будет добиваться Кремль от украинской стороны на всех переговорах в минском и нормандском форматах. Но тут есть еще один момент. Наши западные партнеры увидели, что Зеленский может быть в подобных ситуациях совершенно «пластилиновым» и не проявлять никакого внутреннего стержня, который препятствовал бы идти на уступки террористам, а значит, от Киева можно ждать и любых уступок марионеткам Кремля, как только ФСБ РФ нажмет в Украине на нужные кнопочки.

На Западе реноме - это гораздо серьезнее, чем имидж. Имидж можно менять и подправлять, но вот реноме зарабатывается годами, а потерять его можно в момент. Для Украины очень плохо, если с Зеленским этот момент уже случился.

Впрочем, что касается украинского общественного мнения, то от него трудно ждать единомыслия. В этой связи будет очень интересно посмотреть в начале августа на свежие рейтинги по результатам соцопросов, которые должны проводиться в 20-х числах июля, то есть по горячим следам луцкой авантюры. Если верить Ермаку, то украинцы должны проникнуться гордостью за Зеленского. Мы можем по-разному относиться ко всяким рейтингам, но проблема в том, что сам Зеленский на них очень сильно обращает внимание. И если свежие рейтинги дадут основания предполагать, что "подвиг" воспринят украинцами положительно, то высока вероятность того, что президент воспримет это как указание на будущее.

