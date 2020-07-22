Совет НБУ назначил замглавы Нацбанка экс-замминистра финансов Гелетия

Согласно сообщению, кандидатуру Гелетия предложил глава центробанка Кирилл Шевченко.
"Он имеет достаточный практический опыт работы в государственном секторе и непосредственно в Национальном банке. Юрий Гелетий пользуется уважением и поддержкой международных финансовых кругов и партнеров. Я уверен, Юрий сможет достойно применять свои знания и опыт как член команды Национального банка", – процитировала пресс-служба главу НБУ.
Как сообщалось, Кабмин на заседании в этот же день уволил Юрия Гелетия с должности замминистра финансов, которую он занимал с июля 2018 года.