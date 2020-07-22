Чурий 23 июля прекратит исполнение полномочий замглавы НБУ – Совет Нацбанка

Совет Национального банка Украины (НБУ) 22 июля не продлил полномочия замглавы Нацбанка Олега Чурия на второй 7-летний срок, сообщила пресс-служба НБУ в среду.

Согласно сообщению, Чурий прекратит исполнение полномочий замглавы НБУ 23 июля.

"Национальный банк может проводить настоящие реформы, от которых выиграет и бизнес, и граждане. Я лично очень давно знаю и уважаю Олега Чурия как профессионала и искренне благодарю за весомый вклад и осуществленные реформы", – процитировала пресс-служба главу НБУ Кирилла Шевченко.

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Тут смешались и интересы Приватбанка и желание кое-кого запустить станок и получить высокую инфляцию, которая сразу решит все проблемы с бюджетом и просто карьерные интересы вечных приспособленцев.



Как сообщалось, Совет НБУ 30 июня отказался внести в повестку дня вопрос о назначении Чурия на должность замглавы НБУ на повторный срок. Включение этого вопроса поддержали только четыре из девяти членов Совета НБУ.

Экс-глава центробанка Яков Смолий отмечал, что глава Совета НБУ Богдан Данилишин предлагал ему согласовать кандидатуру Чурия с президентом Владимиром Зеленским, тогда как законом о НБУ предусмотрено, что глава регулятора сам формирует команду и утверждает ее только с Советом НБУ.

После заседания 30 июня Смолий назначил внеочередное собрание Совета НБУ на 6 июля с целью рассмотрения этого вопроса, в ходе которого орган отказался утвердить назначение Чурия на повторный срок.

Как сообщалось, 10 июля 2020 года срок полномочий Чурия истек, а, согласно закону о НБУ, замглавы центробанка, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в нее нового замглавы, кандидатуру которого будет подавать уже новый глава центробанка.

Следующими в правлении полномочия истекают в 2021 году у заместителя главы Дмитрия Сологуба.