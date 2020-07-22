Финансовые новости
- |
- 22.07.20
- |
- 18:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Виталий Портников: Нет, саммита в Берлине не будет
13:30 22.07.2020 |
Во время совместного брифинга с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Российская Федерация тоже не против встречаться" и в ближайшее время мы ожидаем дату встречи в нормандском формате
Из Кремля ответили практически сразу: условий для проведения встречи в Берлине нет. Этот комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова только подтверждает то, что в Москве говорили раньше: «никаких оснований для проведения нового саммита сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет» (это слова заместителя главы администрации президента России, куратора украинского направления Дмитрия Козака). Кстати, Козак комментировал и заявления украинских переговорщиков о том, что возможность саммита существует, отмечал, что это попытка выдать желаемое за действительное. Почему же после этих резких заявлений со стороны кремлевских чиновников Зеленский продолжает уверять, что саммит будет?
А потому, что ему так хочется. Президент Украины живет в собственном мире, который лишь иногда - да и то по недоразумению - соприкасается с реальностью. В этом мире нет войны, которая уже давно завершилась в голове президента, а в голове бывшего телевизионного комика, может, и не начиналась вовсе. В этом мире Украина решает экономические проблемы - мешает только високосный год. И в этом мире Зеленский вскоре опять встретится с Путиным и объяснит ему все то, что не успел объяснить в Париже.
К огромному сожалению, в этом же мире живет большое количество инфантильных и недальновидных избирателей и сторонников Зеленского и власти прожженных популистов. Да, таких людей все меньше - но они все еще есть и их инфантилизм и упрямое нежелание считаться с реальностью тянут Украину на дно. А если говорить о войне - то на дно кровавой пропасти.
Только в отличие от Зеленского, у этих людей, как и у прочих их соотечественников, нет ни правительственной дачи в Конче-Заспе, ни кортежа с охраной, ни покровителей-олигархов. Они вынуждены жить в реальном мире. Мире настоящей войны, пандемии, экономического краха.
И жить в этом мире им становится все труднее - даже если многие из них пытаются этого не замечать. Но жизнь заставит. Реальная жизнь придет к каждому.
Даже к президенту.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Совет НБУ назначил замглавы Нацбанка экс-замминистра финансов Гелетия
|Чурий 23 июля прекратит исполнение полномочий замглавы НБУ – Совет Нацбанка
|Виталий Портников: Нет, саммита в Берлине не будет
|Девальвация национальной валюты поможет экспортерам, но рядовых украинцев сделает беднее
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|НБУ 21 июля потратил $100 млн из резервов, но гривну не спас. Наличный доллар вышел на 28,10 грн/$
|Рада отклонила законопроект о возможности не декларировать имущество руководителю ОП, его заместителям и помощникам
|Рада одобрила в первом чтении проект, что нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС
|От Ермака и Шефира до Ахметова и Пинчука. 20 человек, которые наиболее влияют на Зеленского
|Строительный рынок оживился после комы. Во что инвестируют
|Банкиры прогнозируют снижение учетной ставки НБУ 23 июля максимум до 5%
Это интересно
|Маск впервые вошел в топ-5 самых богатых людей мира по версии Forbes
|Google окончательно скрестила почту с видеозвонками в Android
|Это рекорд: SpaceX сократила интервал между повторным использованием Falcon 9 до 51 дня
|LG Chem удалось стать лидером рынка тяговых аккумуляторов для электромобилей
|Bellingcat: топ-менеджер Wirecard скрывается в Беларуси
|Хит-парад самых популярных приложений в мире возглавил сервис видеозвонков Zoom
|Представлен первый полноэкранный сканер отпечатков пальцев для LCD