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Венецианская комиссия утвердила «срочный вывод» по закону о референдуме
Венецианская комиссия приняла "срочный общий вывод" о законопроекте о всеукраинском референдуме (№3612).
Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета Европы.
18 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению.
В документе Венецианской комиссии отмечается, что в законопроекте рассматриваются некоторые проблемы, которые в прошлом были предметом критических замечаний.
"Среди других вопросов, разработчики согласовали законопроект с другими частями избирательного законодательства, в частности с новым Избирательным кодексом, принятым в 2019 году, и с законом о Центральной избирательной комиссии и включили подробные механизмы, направленные на обеспечение равных агитационных возможностей для сторонников и противников вопросов, вынесенных на национальный референдум. Это следует похвалить", - говорится в заключении.
Отмечается, что проект закона является значительным шагом вперед по сравнению с законопроектом 2012 года.
Однако указываются несколько пунктов, которые могут быть усовершенствованы в тексте или потребуют дальнейшего разъяснения.
- Рекомендуется прояснить связь между референдумом всенародных инициатив об отмене законов или части законов и референдумом по "решению вопросов общегосударственного значения";
- процедура проведения всенародного инициативного референдума должна предусматривать роль парламента перед голосованием, а также, при необходимости, после голосования и в соответствии с результатами; последствия одобрения народной инициативы должны быть определены в законе;
- необходимо ввести дополнительные положения, направленные на обеспечение равных возможностей для сторонников и противников вопросов, вынесенных на референдум по комиссиям референдума разного уровня;
- рекомендуется продлить срок сбора подписей на референдумы по народной инициативе;
- рекомендуется проверить все подписи;
- рекомендуется гармонизировать проект закона с избирательным законодательством для дальнейшего укрепления механизмов доступности референдумов для лиц с ограниченными возможностями и создание механизмов, которые практически будут способствовать эффективному и содержательному выполнению избирательных прав вынужденно переселенных лиц;
- следует рассмотреть возможность синхронизации положений законопроекта о финансировании кампании референдума законодательству о финансировании политических партий;
- рекомендуется, чтобы положение об электронном голосовании были исключены из законопроекта и были урегулированы позже путем отдельного закона, который также касался бы местных, парламентских и президентских выборов;
- ограничения и запреты по проведению агитационных мероприятий следует пересмотреть;
- законопроект должен содержать конкретные статьи о предупредительных и эффективных санкциях в отношении нарушений против СМИ.
Срочные выводы принимаются вне четырех пленарных заседаний Венецианской комиссии. Например, если мнение нужно перед будущим референдумом или дебатами в парламенте, оно может быть вынесено как "срочное мнение" вне периода официального пленарного заседания, чтобы власть, о которой идет речь, могла вовремя использовать экспертизу Венецианской комиссии.
Такие выводы, как правило, формально "утверждаются" на следующем пленарном заседании. Следующая сессия "Венецианки" запланирована на 8-9 октября.
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